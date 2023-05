Louiza Vradi/REUTERS Dass es so weitergeht, ist die Katastrophe: Zeitungskiosk am Morgen nach der Wahl (Athen, 22.5.2023)

Der rechte griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis und seine Nea Dimokratia haben einen Wahlsieg eingefahren, der für griechische Verhältnisse seinesgleichen sucht. Die Frage ist, warum? Die Bilanz dieses Sohns einer stinkreichen, über die Jahrzehnte immer mächtiger gewordenen »Politikerdynastie« las sich in den vier Jahren seiner auch mit Faschisten besetzten Regierung bisweilen wie ein Katastrophenbericht: ein Lauschangriff der von ihm kontrollierten Geheimdienste auf mehr als 300 prominente Landsleute, unter ihnen einige seiner eigenen Minister. Ein schweres Zugunglück mit 57 toten jungen Menschen, die starben, weil die privatisierte griechische Eisenbahn kaputtgespart wurde. Eine Gesetzgebung, die letzte Naturreservate zur kapitalistischen Verwertung freigab: Genehmigungen für Strandhotels, von denen auch Mitsotakis’ Schwester Dora Bakogianni profitierte, Lizenzen zur Ausbeutung von Bodenschätzen für ausländische »Investoren« und zum Bau gewaltiger Autobahnen – Korruptionsprojekte par excellence …

Es scheint, dass Lew Tolstoi (1828–1910) richtig lag mit seiner geradezu visionären Einschätzung im Glauben an die »Demokratie« erzogener Wahlberechtigter: »Ein Volk, das sich der Regierung unterwirft, kann nicht vernünftig sein, denn diese Unterwerfung an und für sich ist ein Zeichen von Mangel an Vernunft.« In der Tat hat eine relative Mehrheit der rund 58 Prozent jener Griechen, die am Sonntag ihren Wahlzettel abgaben, nicht nur gegen jede Vernunft die alte und höchstwahrscheinlich auch neue Regierung unterstützt, sondern sich unterworfen.

Dem seit zehn Jahren wegen eines Schlaganfalls gehbehinderten früheren Maurer Pandelis M. beispielsweise wurde 2016 im Rahmen der Brüsseler »Rettungsmaßnahmen« für die »Pleitegriechen« die Behindertenrente von 580 auf 390 Euro gekürzt. Doch er wählte Mitsotakis, weil der bei den Geldgebern in Brüssel, Berlin und Paris »geachtet« und »einflussreich« sei – im Gegensatz zum »linken« Alexis Tsipras. Nur ein Beispiel, aber eines, nach dessen Muster so viele Griechen wählten – selbst wenn sie eher mit dem (einflusslosen) Kommunisten Dimitris Koutsoumbas oder dem MERA-25-Chef Yanis Varoufakis glücklicher gewesen wären. Mitsotakis verspreche »Sicherheit«, sagte der sozialistische Bauer Nikos B. am Sonntag dieser Zeitung.

Mehr als 40 Prozent der zehn Millionen Wahlberechtigten waren nicht dieser Meinung. Vor allem die rebellische junge Generation, um die sich der Staat von jeher einen Dreck schert, verzichtete auf ihr Recht, den nächsten, womöglich noch schlimmeren Regierungschef und dessen Höflinge zu legalisieren. Die meisten von ihr haben begriffen und erlitten, wie nicht einmal ein Promille des ungeheueren Profits, den Mitsotakis’ geschätzte »Investoren« in den vergangenen vier Jahren erzeugten und als Erfolg der Regierung feierten, unten bei ihnen ankam.