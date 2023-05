Robert Poorten/imago Hebel für die weitere Verarmung? Wärmepumpen vor einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf

Sie haben die Bundesregierung in der vergangenen Woche aufgefordert, die Umsetzung des sogenannten Heizungsgesetzes auf die Zeit nach der Bundestagswahl 2025 zu verschieben. Laut dem vom Kabinett beschlossenen Gesetzentwurf soll schon vom kommenden Jahr an möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energieträgern betrieben werden. Werde das so wie geplant vom Bundestag noch vor der Sommerpause beschlossen, dann könne die AfD »stärkste Partei bei den Landtagswahlen im Osten 2024« werden. Können Sie diese Prognose etwas näher begründen?

Dieses Heizungsgesetz wird in der vorliegenden Fassung von einer sehr großen Mehrheit abgelehnt. Wenn die Ampelkoalition es dennoch durchboxen will, wird das den Frust der Bürgerinnen und Bürger verstärken. Schon jetzt liegt die AfD in einigen Umfragen auf Länderebene vorn. Das Heizungsgesetz vergiftet das gesellschaftliche und politische Klima. Die Wärmewende muss anders organisiert werden. Dabei muss berücksichtigt werden, dass sowohl Mieter als auch Eigenheimbesitzer die Kosten schultern können. Deshalb muss die Förderung anders ausgestattet werden. Zumal das Heizungsgesetz wenig fürs Klima bringt.

Welche Rückmeldungen bekommen Sie aus Ihrem Wahlkreis in Leipzig?

Auch wenn sich die Leute nicht gegen die Wärmewende sperren – sie haben schlicht Angst. In den 1990er Jahren wurden gerade in den ostdeutschen Ländern viele Heizungen erneuert. Diese wären jetzt mit der Erneuerung dran. Im Gesetzentwurf steht, dass dabei maximal die Hälfte der Kosten übernommen werden soll. Und nur für die Wärmepumpe, nicht für die oft notwendigen Sanierungsarbeiten. Das ist doch Wahnsinn. Das kann sich niemand leisten. Das wird viele Menschen in die Armut treiben und mühsam Erspartes vernichten.

Gehen Sie davon aus, dass die Ampel, weil sie den Osten ohnehin nicht sonderlich im Blick hat, schlicht nicht darüber nachgedacht hat, dass sich dieses Vorhaben bei den Landtagswahlen 2024 wie eine Wahlkampfhilfe für die AfD auswirken könnte? Oder hat man das im Berliner Regierungsviertel schon auf dem Schirm, nimmt es aber achsel­zuckend in Kauf?

Es herrscht aus meiner Sicht inzwischen die pure Ideologie im grünen Wirtschaftsministerium. Der entlassene Staatssekretär Patrick Graichen hat unter Duldung von Minister Habeck sein Netzwerk installiert. Da ist Widerspruch zwecklos. Diese Leute sind so weit weg vom Alltag und von den Sorgen der Bürger. Wenn sich eine Regierung immer weiter vom Mehrheitswillen im Land entfernt, beschädigt dies die Demokratie.

Sie sagen, dass eine »gesellschaftliche Mehrheit« dieses Gesetz nicht will. Wie setzt sich diese Mehrheit Ihrer Ansicht nach zusammen?

Bis auf den harten Stammwähler der Grünen sind doch mehr oder weniger alle dagegen. Laut Forsa sind 78 Prozent der Bürger gegen das Heizungsgesetz. Im Osten sind es sogar 91 Prozent. Dabei sind die Leute sehr wohl für Klimaschutz. Aber dieses Gesetz wird als wenig zielführend und als sozial untragbar angesehen.

Ist das eine Mehrheit, die von Ihrer eigenen Partei politisch nicht mehr erreicht werden kann? Den Schluss muss man ja ziehen, wenn Sie sagen, dass von diesen Plänen der Bundesregierung bei Wahlen ausschließlich die AfD profitieren würde. Die Linke ist doch auch eine Oppositionspartei.

Im Unterschied zur AfD leugnen wir den Klimawandel nicht. Wir wollen aber Energie-, Wärme- und Verkehrswende sozial gestalten. Die Menschen dürfen nicht überfordert werden. Unser Problem ist eher, dass die internen Auseinandersetzungen alles andere überlagern. Das muss enden. Wir brauchen eine Rückkehr zur Politik. Das Land braucht von links eine starke Opposition zur Ampel.