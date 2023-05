Lebensader gekappt

Muhammad Hamed/REUTERS In Sicherheit bringen: 2019 von der türkischen Offensive vertriebene Kurden am Grenzübergang Semalka (21.10.2019)

Der Grenzübergang Semalka-Faisch Khabur verbindet die kurdische Region Irak mit Nordostsyrien. Er befindet sich etwa 200 Kilometer nordwestlich von Erbil am nordöstlichsten Zipfel Syriens im Dreiländereck mit dem Irak und der Türkei. Die kurdische Regionalregierung (KRG) des Nordirak hat diese Grenze nun ohne offizielle Begründung und auf unbestimmte Zeit geschlossen. Angekündigt war die Schließung bereits für den Donnerstag der vergangenen Woche, sie wurde jedoch aufgrund des Andrangs vor Ort um einen Tag verschoben.

Vertretern ausländischer Presse und NGO-Mitarbeitenden wurde die Ausreise vor diesem Termin nahegelegt. Der Zustrom der Ausreisewilligen aus Nordostsyrien war am Mittwoch entsprechend groß, mit langen Schlangen an der Abfertigung und teilweise kilometerlangen Staus vor dem Grenzübergang. Die Autonome Administration Nordostsyriens (AANES) gab sich nach der Ankündigung der Grenzschließung überrascht und kritisierte in einem offiziellen Statement das unilaterale Vorgehen der KRG. Die Entscheidung sei erfolgt, ohne »uns über Gründe oder Einzelheiten zu informieren«.

Die Pontonbrücke über den Tigris zwischen den Orten Semalka und Faisch Khabur ist eine Lebensader für Nordostsyrien, denn die Region ist eingeschlossen zwischen der Türkei im Norden und der syrischen Zentralregierung im Süden. Als einziger offizieller Übergang verbindet die Brücke die autonome Region mit der Außenwelt, daher fungiert der Grenzübergang als wichtiger Transportknotenpunkt. Über ihn und den etwas weiter südlich gelegenen Grenzübergang Al Waleed wird ein Großteil der Waren für Nordostsyrien eingeführt, zugleich ist der Übergang bedeutend für NGOs und die Einreise ausländischer Presse sowie den alltäglichen zivilen Grenzverkehr.

Inoffizielle Übergänge und Schmuggelrouten sowohl in die Türkei als auch in die syrisch kontrollierten Gebiete existieren zwar, können die Schließung Semalka-Faisch Khaburs aber nicht annähernd kompensieren. Lokale Medien berichten über einen gescheiterten Versuch der US-Vertretung, eine Wiederinbetriebnahme des Knotenpunkts für Nordostsyrien auszuhandeln. Entsprechend befürchtet man, dass sich die gegenwärtige ökonomische Krise in der Region durch die Schließung weiter verschärft und humanitäre Arbeit erschwert wird. Weitere Preissteigerungen für lebensnotwendige Materialien wie etwa Zement sind bereits zu beobachten.

Die Schließung des Übergangs ist ein Ergebnis zunehmender diplomatischer Spannungen zwischen der AANES und dem KRG. Während das syrische Oppositionsbündnis Kurdischer Nationalrat (KNC) in einer offiziellen Stellungnahme die Autonome Administration und deren führende Partei, die PYD, für die Grenzschließung verantwortlich macht und eine durch die AANES verhinderte Ausreise einer KNC-Delegation nach Irakisch-Kurdistan als Grund nennt, hält sich die dortige Regionalregierung vorerst zurück und hat sich bislang nicht offiziell zu ihrer einseitigen Maßnahme geäußert.

Indes ist die Schließung des Grenzübergangs nichts Neues. Abgesehen von den Einschränkungen des Grenzverkehrs, die 2020 aufgrund der Coronapandemie in gegenseitigem Einverständnis verhängt wurden, hat die KRG mehrfach einseitige Schließungen veranlasst. Die letzte endete nach 40 Tagen am 26. Januar 2022. Die große Bedeutung des Grenzübergangs für Nordostsyrien macht Schließungen zu einem gerne bemühten Instrument, um politischen Druck auf die AANES auszuüben.

Während in den Außenbeziehungen die Spannung zunimmt, scheint zwischen den beiden bedeutenden und in der KRG vertretenen Parteien im Nordirak, der KDP (Demokratische Partei Kurdistans) und der PUK (Patriotische Union Kurdistans), eine Versöhnungsphase begonnen zu haben. Lokale nordirakische Medien berichteten unlängst, dass die Regierungsmitglieder der PUK nach einem sechsmonatigen Boykott wieder an der Kabinettssitzung teilgenommen haben und Fortschritte bei der Verhandlung kritischer Fragen erzielt wurden.