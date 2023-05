Schwarz-gelbe Kriegsparteien

Björn Trotzki/IMAGO Können auch russische Landesgrenzen überfliegen: Kampfflugzeuge der Typen F-35 A (r.) und F-16 üben über Polen (21.3.2023)

Es sei »heller Wahnsinn«: Die Ampelpartei FDP und die Unionsparteien machten die Bundesrepublik mit ihren Forderungen nach Beteiligung Deutschlands an einer »Kampfjetkoalition« zur Unterstützung der Ukraine immer mehr zur Kriegspartei, kritisierte die Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen (Die Linke) am Montag auf jW-Anfrage. Die abrüstungspolitische Sprecherin ihrer Fraktion lehnt unter anderem den Vorstoß ab, Flugplätze auf Bundesgebiet für F- 6-Kampfjets zur Verfügung zu stellen.

Zu der »Koalition« haben sich Länder, die ukrainische Piloten an diesen Jets ausbilden wollen, zusammengeschlossen, darunter Großbritannien, Frankreich, Norwegen und die Niederlande. Am Rande des G7-Gipfels im japanischen Hiroshima hatte die US-Regierung am Wochenende signalisiert, dass sie das Vorhaben unterstützen will. Der Umstand, dass Deutschland nicht über eigene Maschinen vom Typ F-16 verfügt, heiße nicht, »dass wir die Kampfjetkoalition nicht unterstützen könnten«, betonte Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, gegenüber der Süddeutschen Zeitung vom Montag. Die BRD könne sich »bei der Grundlagenausbildung einbringen« oder eben Flugplätze »als Drehscheibe« zur Verfügung stellen, so die FDP-Politikerin.

Diese passive Form der Kriegsunterstützung geht der Union offensichtlich nicht weit genug. So meinte der CDU-Bellizist Roderich Kiesewetter gegenüber dem Blatt, Deutschland könnte sich mit Bewaffnung, Munition und Radarsensoren beteiligen und für Luftbetankung sorgen. Letzteres bedeutet nicht weniger, als dass die Bundeswehr direkt Kampfjets der Ukraine in der Luft hält. Weniger Kriegspartei geht kaum. So weit wollte Jürgen Trittin wohl nicht gehen. Im »Frühstart« von RTL/N-TV ging es dem außenpolitischen Sprecher der Grünen-Fraktion dagegen um die Rolle Deutschlands in der Welt. Die BRD sei nicht Mitglied der »Kampfjetkoalition«, »weil wir diese F-16 nicht haben«. Doch verstecken müsse man sich dennoch nicht, schließlich habe Großbritannien angekündigt, das Bündnis anzuführen, obwohl es selbst ebenfalls keine Kampfflugzeuge dieses Typs besitzt.

Solange offiziell vor allem über mögliche Lieferungen von F-16 an die Ukraine geredet wird, kann die Kanzlerpartei SPD dies klar ablehnen. Gegenüber der Rheinischen Post vom Wochenende hatte Parteichef Lars Klingbeil entsprechend erklärt: »Wir konzentrieren uns auf die Ausbildung, die Panzer und die Raketenabwehr. Jeder hat unterschiedliche militärische Fähigkeiten.« Klingbeil betonte, die bisherige Aussage von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zum Thema gelte noch. Scholz hatte im Januar die Lieferung westlicher Kampfjets an die Ukraine abgelehnt.

»Sollte die Regierung in irgendeiner Form die Kampfjetkoalition unterstützen, würde sich insbesondere Kanzler Scholz vollkommen unglaubwürdig machen«, erklärte Ali Al-Dailami, verteidigungspolitischer Sprecher der Linke-Fraktion, am Montag gegenüber jW. Im Januar habe Scholz noch von einem »ständigen Überbietungswettbewerb« gesprochen. Mit weiteren Lieferungen »immer schwererer Waffen« drehten führende NATO-Länder »weiter an der Eskalationsspirale«, so Al-Dailami. Die Lieferung westlicher Kampfjets werde den Krieg nur weiter in die Länge ziehen. Die Mehrheit der Bevölkerung fordere Friedensdiplomatie für eine Waffenruhe und eine Verhandlungslösung, erklärte Dagdelen. »Statt weitere Milliarden an Steuergeldern in einem sinnlosen Abnutzungskrieg zu verpulvern, sollte sich die Ampelregierung endlich darum kümmern, dass die Schüler in Deutschland richtig lesen lernen und Alte nicht länger in Mülleimern Pfandflaschen suchen müssen, weil die Rente hinten und vorne nicht reicht.«

Dass nicht erst die Bereitstellung von Kampfjets für Kiew eine Eskalation bedeute, betonte Willi van Ooyen vom bundesweiten Friedensratschlag auf jW-Anfrage. Schon die geplante Ausbildung von Piloten befördere »die Verlängerung des Krieges«. Der Friedensaktivist forderte am Montag, »Initiativen für einen Waffenstillstand« und die Aufnahme von Verhandlungen anzustrengen. Die weitere Zuspitzung des Kriegsgeschehens werde auch bei dem in wenigen Tagen beginnenden »Air Defender 23«-Manöver sichtbar, ergänzte Ekkehard Lentz, Sprecher des Bremer Friedensforums, gegenüber dieser Zeitung. Statt die Ukraine »mit falschen Versprechungen und immer mehr schwereren Waffen zu motivieren, noch mehr Soldaten in den Tod zu schicken, sollte die Bundesregierung die jüngsten Verhandlungsinitiativen zum Beispiel aus Südafrika und der Afrikanischen Union unterstützen.«