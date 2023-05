»Der Industrie geht es nicht um Hunger oder Klima«

Michael Gottschalk/photothek/imago Gentechnisch veränderte Maispflanzen in einer Phytokammer im Institut für Biologie der Berliner Humboldt-Universität (4.9.2013)

Auf EU-Ebene droht in diesem Sommer die Deregulierung sogenannter neuer Gentechnikpflanzen. Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft hat sich zusammen mit dem Bundesverband der Deutschen Milchviehhalter und der Katholischen Landvolkbewegung Deutschland am Freitag klar dagegen positioniert. Welche Änderung beabsichtigt die Generaldirektion der EU-Kommission für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit?

Sie wird sehr wahrscheinlich vorschlagen, dass ein Großteil neuer Gentechnikpflanzen von der derzeitigen Regulierung ausgeschlossen wird. Der Plan ist, nur noch Pflanzen nach bestehendem Gentechnikrecht zu regulieren, in die »artfremde« Gene eingebaut werden. Das ist ein krasser Schritt, weil dann neue Gentechnikpflanzen unerkennbar und unkontrollierbar in unsere Lebensmittelerzeugung und Umwelt kommen würden. Dabei sind auch die neuen Gentechnikenrisikotechnologien.

Bislang werden alle Gentechnikpflanzen einer Risikoprüfung unterzogen sowie einem Zulassungsverfahren, bevor sie in der EU angebaut oder importiert werden dürfen. Sobald sie zugelassen sind, unterliegen sie einer Kennzeichnungspflicht – vom Saatgut bis zum Endprodukt. Es gibt Anbau- und Haftungsregelungen. Ein Monitoring untersucht, wie sich diese Pflanzen auf dem Acker und in der Natur verhalten. Nach zehn Jahren wird überprüft, ob sie weiter zugelassen werden können oder nicht.

Was unterscheidet diese neue Gentechnik von der alten?

Die alte hat sehr grob gearbeitet. Verschiedene Genabschnitte werden zu einer Genkassette zusammengebaut und in die zu verändernde Zelle gebracht. Oft waren die Pflanzen nicht überlebensfähig oder haben auf dem Acker anders reagiert, als gewollt. Weltweit gibt es nur vier Pflanzenarten, die gentechnisch verändert wurden. Bei den neuen Verfahren spricht man von einer Genschere, die man zum Teil gezielt plazieren kann. Wo sie schneidet, kommt es zu einem Doppelstrangbruch. Bei der natürlichen Zellreparatur kann es zu Veränderungen kommen, deren Ergebnis derzeit nicht absehbar ist. Um die Genscheren in die Zellen zu bringen, werden in der Regel die alten Gentechniken verwendet. Entsprechend müssen auch diese neuen Gentechnikpflanzen auf Risiken geprüft und nach dem Gentechnikrecht der EU reguliert werden.

Sie warnen davor, dass die Deregulierung alle Agrarbetriebe ins Aus katapultiert, die gentechnikfrei erzeugen. Wie groß wäre das Ausmaß?

Das wäre enorm. 100 Prozent des konventionellen Anbaus von Getreide, Obst, Gemüse und Futtermitteln in Deutschland ist gentechnikfrei. Im Ökolandbau ist der Einsatz von Gentechnik verboten. Zudem werden 80 Prozent der in Deutschland erzeugten Milch gentechnikfrei erzeugt und 70 Prozent der Eier sowie 70 Prozent des Geflügelfleischs. Alle diese Betriebe würden ihre Absatzmärkte verlieren, weil sie die Gentechnikfreiheit ihrer Produktion nicht mehr gewährleisten könnten. Dabei lehnt ein Großteil der europäischen Bevölkerung Gentechnik ab.

Befürworter verweisen auf mögliche Errungenschaften für die Welternährung oder zur Anpassung an die steigende Erderwärmung.

Der Gentechnikindustrie geht es faktisch nur um Insekten- und Herbizidresistenz. Wenn man sich die Entwicklungspipelines der Unternehmen anguckt, die mit den neuen Gentechnikverfahren forschen, wird genau daran gearbeitet. Weitere Forschungen gibt es zu Kirschen ohne Kerne oder glutenärmeren Weizen.

Wie also ohne Gentechnik den Problemen Erderwärmung und Welthunger begegnen?

Der Welthunger ist laut Entwicklungsorganisationen hauptsächlich ein Verteilungs- und Armutsproblem. Hinzu kommen Klimakrisen und auch Kriege. Was die Menschen vor Ort brauchen, ist Zugang zu Land, sauberem Wasser, landwirtschaftlichem Know-how und zu Sorten, die regional anpassungsfähig sind – ohne Gentechnik, ohne Patente.

Vielversprechender sind die Arbeiten von Züchterinnen und Züchtern an klimaanpassungsfähigen Sorten. Wir werden mit ganz anderen Arten ackern müssen, zum Beispiel Hirse. Es wird viel an Mischkulturen gearbeitet, wo unterschiedliche Pflanzen zusammenwirken und sich gegenseitig unterstützen, oder Agroforstsysteme. Die vielen Milliarden, die bisher in die Gentechnikforschung gegangen sind, müssen in tatsächlich tragfähige Züchtungsarbeit gehen.