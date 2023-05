Arbeitskampf vor Verbot

Henry Nicholls/REUTERS »Undemokratisch, nicht umsetzbar und höchstwahrscheinlich rechtswidrig«: Widerstand gegen Antistreikgesetz wächst

Das Antistreikgesetz steht kurz vor der Annahme durch beide Häuser des britischen Parlaments. Am Montag wurde es noch einmal im Unterhaus debattiert. Zur selben Zeit demonstrierten vor dem Gebäude Tausende Gewerkschafter gegen das Gesetz, das in der Praxis ein Streikverbot für einige Berufe bedeuten wird. Bereits im Januar war es im Unterhaus angenommen worden. Die neuerliche Debatte und Abstimmung wurde notwendig, da Anfang Mai einige Abänderungen vom House of Lords, der zweiten Parlamentskammer, eingebracht wurden. Diese müssen wieder im Unterhaus diskutiert werden. Bei dieser als Pingpong bezeichneten Phase im Gesetzgebungsprozess geht ein Entwurf mit Änderungen so lange zwischen den beiden Kammern hin und her, bis beide einem endgültigen Gesetzestext zustimmen. Danach wird es vom König abgesegnet und tritt in Kraft.

Der konservative Premierminister Rishi Sunak hatte Anfang des Jahres die »Strikes (Minimum Service Levels) Bill« eingebracht, durch die Arbeitsniederlegungen in Zukunft verboten werden können. Es verlangt von Beschäftigten im öffentlichen Dienst, bei Arbeitskämpfen ein Mindestmaß an Dienstleistungen aufrechtzuerhalten. Neben dem Verkehrswesen sind fünf weitere Bereiche betroffen: Gesundheit, Bildung, Feuerwehr, Grenzkontrolle und nukleare Entsorgung. Beschäftigte könnten in diesen Bereichen direkt vorgeschrieben bekommen, bei laufenden Streiks zum Dienst zu erscheinen – andernfalls droht die fristlose Entlassung.

Ende April wurden Teile des Gesetzes vom House of Lords abgelehnt. Die Labour-Partei, Liberaldemokraten, Fraktionslose und im Oberhaus vertretene Bischöfe stimmten mehrheitlich für drei Änderungsanträge. Dazu zählen der Schutz vor Entlassung für einzelne Beschäftigte, die den vom Unternehmer auferlegten Zwangsarbeitsmitteilungen nicht nachkommen und die Aufhebung der Verpflichtung der Gewerkschaften, ihre eigenen Mitglieder zu ermutigen, Streiks zu brechen. Außerdem sollen Schottland und Wales aus dem Gesetzentwurf herausgenommen werden. Der Gewerkschaftsverband TUC begrüßte die Änderungen zwar, betonte jedoch, dass die Beschäftigten »auch in Zukunft auf Bedrohungen gefasst sein« müssten. Denn an den Kernpunkten ist nicht gerüttelt worden. Und bei der für den späten Nachmittag (nach jW-Redaktionsschluss) angesetzten Abstimmung zeichnete sich schon zuvor ab, dass die konservative Mehrheit im Unterhaus das Gesetz annehmen wird.

Für den Abend hatten mehrere Gewerkschaften zu einer Protestkundgebung vor dem Parlament in London aufgerufen. TUC-Generalsekretär Paul Nowak, der am Abend einer der Hauptredner sein sollte, sagte vor dem Protest gegenüber Press Association: »Wollen die Abgeordneten wirklich, dass Lehrer, Krankenpfleger oder Eisenbahner wegen rechtmäßiger Arbeitskämpfe entlassen werden?« Er betonte, das sei »undemokratisch, nicht umsetzbar und höchstwahrscheinlich rechtswidrig«. Die TUC-Anwälte hätten daher am 3. Mai rechtliche Schritte eingeleitet, um das Gesetz vor Gericht zu stoppen, so Nowak.

Matt Wrack, Generalsekretär von der vom Gesetz direkt betroffenen Feuerwehrgewerkschaft FBU, zeigte sich weiterhin kämpferisch: »Die Bewegung gegen dieses Gesetz wächst. Die FBU ist entschlossen, eine Massenbewegung zur Nichteinhaltung aufzubauen, falls das Gesetz kommt.« Er versprach: »Unser Kampf wird weitergehen, was auch immer heute passiert.« Bereits mehrmals forderte die FBU einen Generalstreik gegen das Antistreikgesetz.