Hand anlegen

Robert Michael/dpa Gedenkveranstaltung zum Tag der Befreiung am Denkmal der Roten Armee mit dem Schriftzug »Dieses Gebilde ist fragil« (Dresden, 8.5.2023)

Anfang des Jahres 1945 war die Niederlage Nazideutschlands abzusehen. Die Naziclique und ihre Generalität wehrten sich verzweifelt. Mit dem Übergang der sowjetischen Truppen über die Oder am 16. April begann die letzte große Schlacht. Sie kostete noch Zehntausende sowjetische Soldaten das Leben. Sie wurden in deutscher Erde bestattet. Überall errichteten die sowjetischen Truppen für Ihre Gefallenen Denkmale. So auch in Dresden. Am 25. November 1945 wurde auf dem Albertplatz das Ehrenmal für die Gefallenen der 5. Gardearmee eingeweiht. Dies war das erste Denkmal für sowjetische Soldaten auf deutschem Boden, entworfen von dem Dresdner Bildhauer Otto Rost.

Bereits 1989 gab es Forderungen zum Abriss des Denkmals, und es wurde 1994 vom zentral gelegenen Albertplatz auf den abgelegenen Olbrichtplatz verlegt. Im Staatsvertrag von 1990 zwischen der Bundesrepublik Deutschland, der DDR und den vier Siegermächten hatte sich Deutschland dazu verpflichtet, die Denkmale zu ehren und zu pflegen. Man konnte annehmen, die Frage sei entschieden und die sowjetischen Soldaten könnten in Frieden ruhen. Dies ist auch den toten amerikanischen, britischen, französischen, kanadischen und deutschen Soldaten in vielen Ländern Europas vergönnt. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. berichtet regelmäßig, dass ihn russische und belarussische Behörden darin unterstützen, die Überreste deutscher Soldaten auf ihren Territorien zu exhumieren und zu bestatten. Die Hinterbliebenen können die Grabstätten besuchen.

Wie ist es in Dresden? Der Zahn der Zeit macht auch vor Denkmalen nicht halt. Das neun Meter hohe sowjetische Ehrenmal weist Schäden auf. Die Fraktion Die Linke im Dresdner Stadtrat forderte bereits im Jahre 2020 seine Sanierung. Ein Gutachten ermittelte die notwendigen Arbeiten, deren Kosten werden auf 126.000 Euro taxiert. Das Denkmal sollte in seiner historischen Form erhalten werden. In der Begründung heißt es: »Das Ehrenmal hält die Erinnerung wach an den von Deutschland angezettelten Zweiten Weltkrieg und dessen Opfer (…) Die Erhaltung des Ensembles in einem entsprechenden Zustand ist unser Land den gefallenen Soldaten und allen anderen Leidtragenden schuldig. Wirtschaftliche Belange sollten dabei nicht im Vordergrund stehen.« Auch Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) erklärte in einer Vorlage vom 14. Dezember 2021: »Die Erhaltung des Ehrenmals ist für unsere Stadt eine wichtige Pflicht.«

Doch der banale denkmalpflegerische Vorgang lässt schöpferische Geister nicht ruhen. Der Tag der Befreiung rückte heran. In einer Pressemitteilung vom 3. Mai teilte das Kunsthaus Dresden mit: »Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine ist in vielen Ländern eine Debatte um sowjetische Denkmale entbrannt – und auch in Deutschland gab es Forderungen zum Abriss sowjetischer Ehrenmale, so auch im vergangenen Sommer in Dresden (durch den FDP-Stadtbezirksbeirat Stefan Scharf, jW) (…) wie die militaristische Formensprache des Denkmals wirft auch die Einordnung des Denkmals wie auch des 8. Mai als Tag der Befreiung Fragen auf, die für eine zukünftige Kontextualisierung von Bedeutung sind – nicht zuletzt vor dem Hintergrund einer pluralistischen Erinnerungskultur in Europa und einem differenzierten Erinnern der Gewaltgeschichte Ostmittel- und Osteuropas im 20. Jahrhundert.« Dazu veranstaltete das Kunsthaus Dresden am 8. Mai am Denkmal eine »temporäre künstlerische Intervention sowie ein öffentliches Diskussionsformat«. Die Künstlerin Svea Duwe legte dazu Hand an. Wo der Denkmalschutz eine Umspannung zum Unfallschutz angebracht hatte, klebte Duwe Schilder in Deutsch, Englisch und Russisch darüber: »Dieses Gebilde ist fragil!«

Nun konnte ein jeder die Gefahr erkennen. Zwar mag man fragen, was die toten Soldaten von 1945 mit dem Krieg in der Ukraine zu tun haben. Doch die Freiheit der Kunst erlaubt beklebte Denkmale und selbst implizit geschichtsrevisionistische künstlerische Interventionen. Nach Einschätzung der Leiterin des Kunsthauses Dresden, Christiane Mennicke-Schwarz, verlief die Diskussion, bei der am 8. Mai ungefähr 150 Personen anwesend waren, »nach einer zunächst aufgeregten Atmosphäre« und trotz Zwischenrufen insgesamt friedlich.

Doch was ist eine Kontextualisierung? Dazu wird die Dresdner Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch von Mennicke-Schwarz zitiert. Es sei vorgesehen, unter anderem eine Ergänzung weiterführender Informationen und eine historische Einordnung und Vermittlung des historischen Ehrenmals vorzunehmen. Über deren näheren Inhalt »vor dem Hintergrund einer pluralistischen Erinnerungskultur in Europa« lässt das nichts Gutes vermuten. Für »beide Maßnahmen«, Sanierung und Kontextualisierung, sehe der Haushaltsbeschluss des Stadtrats 250.000 Euro vor.

Medial war die Performance ein voller Erfolg. MDR Kultur titelte am 11. Mai: »Dresden: Kunstaktion will Debatte über Sowjetische Ehrenmale anregen«. Eine deutschlandweite Initiative? Der Autor fragte den Ministerpräsidenten des Freistaates Sachsen, Michael Kretschmer (CDU), vorigen Montag bei einer Pressekonferenz, ob es das Anliegen des Freistaates Sachsen und der Kunststadt Dresden sein könne, an sowjetischen Denkmalen »herumzumodeln«. Kretschmers Antwort: »Es gibt viel Gerede, wie wir mit den Sowjetischen Ehrenmalen umgehen sollen. Wir haben uns in der Bundesrepublik Deutschland der Geschichte gestellt. Wir haben das in einem Staatsvertrag geregelt. Der Denkmalschutz wird gewahrt. Ein Abbau kommt nicht in Frage. Einzelne können Einwände machen. Wir sollten das mit viel Gelassenheit und Ruhe behandeln.«