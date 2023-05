Techkonzerne bei Netzausbau außen vor

Berlin. Digitalminister Volker Wissing will große Techkonzerne wie Google, Amazon, Apple, Netflix oder Meta nicht an den Ausbaukosten für Telekom-Netze in Europa beteiligen. »Das freie und offene Internet ist ein hohes Gut, das es zu schützen gilt«, sagte der FDP-Politiker gegenüber der Welt am Sonntag. Man sei daher »gegen Markteingriffe und komplizierte Beteiligungsmodelle«. Netzbetreiber in Europa wie die Deutsche Telekom, Telefónica oder Vodafone fordern seit Jahren, die Internetplattformen mit hohem Datendurchsatz zur Kasse zu bitten. (dpa/jW)