Nationalkongress Kurdistan: Irakisches Vorgehen gegen Flüchtlingslager besorgniserregend

Florian Boillot Protest der Kampagne "Defend Kurdistan" (Berlin, 14.5.2022)

Der Nationalkongress Kurdistan (KNK) äußerte am Sonnabend in einer von der Agentur ANF verbreiteten Erklärung seine Besorgnis angesichts des Vorgehens irakischer Behörden gegen das kurdische Flüchtlingslager Makhmour im Nordirak:

Heute morgen haben irakische Streitkräfte das unter UNHCR-Schutz stehende Flüchtlingslager Mexmur (Makhmour) mit Dutzenden von gepanzerten Fahrzeugen, Spezialkräften und Polizeieinheiten sowie Stacheldrahtzäunen umstellt. Mehr als zwei Jahrzehnte nachdem sie 1994 aus ihren Häusern in Nordkurdistan (Türkei) vertrieben wurden, müssen die Menschen im Lager Mexmur neue Bedrohungen und Herausforderungen ertragen. (…) Das erklärte Ziel des türkischen Staates, des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und seines AKP-MHP-Regimes war stets die Zerstörung des Lagers und die Beseitigung oder Vertreibung seiner Bewohner. Die gesamte Ausrüstung des türkischen Militärs wird gegen dieses Flüchtlingslager eingesetzt, und es wird auch regelmäßig von der Demokratischen Partei Kurdistans (PDK) im Irak angegriffen, die eng mit dem türkischen Regime zusammenarbeitet. Was der türkische Staat nicht erreichen konnte, will die irakische Regierung nun erreichen.

Das Lager Mexmur, in dem rund 11.000 Menschen leben, darunter Tausende von Kindern, die in die Staatenlosigkeit hineingeboren wurden, untersteht offiziell dem UNHCR. (…) Dieses ungerechtfertigte, aggressive Vorgehen Iraks gegen eine große Zivilbevölkerung in Verbindung mit der miserablen Menschenrechtsbilanz der irakischen Sicherheitskräfte gibt Anlass zu ernster Besorgnis, und ein sofortiges Eingreifen ist unabdingbar.

https://kurzelinks.de/KNK_Mexmur

Die Türkische Gemeinde in Deutschland e. V. (TGD) begrüßte am Freitag abend die Einigung der Bundesregierung zur Modernisierung des Einbürgerungsrechts:

Gökay Sofuoglu, Bundesvorsitzender der Türkischen Gemeinde in Deutschland e. V. sagt: »Die von uns lange geforderte Reform zum Einbürgerungsrecht kommt endlich! Das Innenleben und die Identität von vielen Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland manifestieren sich zukünftig dann auch in Form von zwei realen Pässen. Dass für die Generation der sogenannten Gastarbeiter*innen immer noch ein mündlicher Sprachnachweis vorgesehen ist, ist überflüssig. Es wäre ein gutes Zeichen gewesen, diesen Menschen, die Deutschland mit aufgebaut haben, die Staatsangehörigkeit noch einfacher zu ermöglichen. Außerdem haben wir zwar mit Kompromissen in der Reform gerechnet, aber einige Punkte könnten schwierig werden. Nach aktuellem Entwurf sind rassistisch und antisemitisch motivierte Handlungen bereits ein Ausschlusskriterium – Handlungen, nicht Straftaten! Damit bleibt offen, ob von der Meinungsfreiheit abgedeckte Meinungen oder die Teilnahme an Demos zukünftig zum K.-o.-Kriterium werden könnten. Die Überprüfung darf nicht ausufern in einen allgemeinen Gesinnungstest.« (…) »Wir bekommen von vielen Seiten mit, dass alle Behörden und Stellen, die die Einbürgerungen in der Praxis durchführen, jetzt schon überlastet sind«, sagt Gökay Sofuoglu weiter. »Das Gesetz muss also auch diesen personellen Missstand, der mit der Reform ja noch verschärft werden wird, unbedingt beheben. (…)«

https://kurzelinks.de/TGD_Staatsangehoerigkeit