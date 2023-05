SPD und CDU in Bremen sondieren Koalition

Bremen. Nach der Wahl zur Bürgerschaft haben Vertreter von SPD und CDU am Sonnabend in Bremen Sondierungsgespräche über eine mögliche Regierungskoalition geführt. Der SPD-Landesvorstand will am Mittwoch vorschlagen, mit wem offiziell über eine Koalition verhandelt werden soll. Bei der Wahl am 14. Mai war die SPD auf 29,8 Prozent der Stimmen gekommen, gefolgt von der CDU mit 26,2 Prozent. Mit Bündnis 90/Die Grünen waren die Sozialdemokraten bereits zusammengetroffen. Diese kamen auf 11,9 Prozent. Die Linkspartei erhielt 10,9 Prozent. An diesem Montag wollen SPD, Grüne und Linke Gemeinsamkeiten ausloten. (dpa/jW)