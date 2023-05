Vorwürfe gegen Wirtschaftsstaatssekretär Philipp

Berlin. Der im Bundeswirtschaftsministerium für junge Unternehmen zuständige Staatssekretär Udo Philipp (Bündnis 90/Die Grünen) ist offenbar finanziell an Investmentfonds beteiligt, deren Chef auch dank Philipp zum Berater für die Regierung berufen worden war. Dies sollen Recherchen des Springer-Mediums Business Insider ergeben haben. Das Ministerium bestätigte am Sonntag, dass die Berufung des Beirats »Junge Digitale Wirtschaft« per Leitungsvorlage erfolgt sei, Minister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) also eine Vorschlagsliste aus dem Ressort abgesegnet hatte. Zum zuständigen Dienstweg gehöre Philipp. Dieser habe bei mehreren Fonds investiert, was er dürfe. (dpa/jW)