Estland und Lettland kaufen »IRIS-T«-Flugabwehr

Riga. Estland und Lettland wollen gemeinsam das Mittelstrecken-Flugabwehrsystem »IRIS-T-SLM« aus deutscher Produktion kaufen. Die Regierungen der beiden baltischen EU- und NATO-Staaten wollen dafür zusammen Verhandlungen mit dem Rüstungsunternehmen Diehl Defence mit Sitz in in Überlingen am Bodensee aufnehmen, sagte der estnische Verteidigungsminister Hanno Pevkur am Sonntag in Riga. Sollten sie gut verlaufen, könnte ein Vertrag im Sommer unterzeichnet werden.

Nähere Angaben dazu, wie viele Waffensysteme angeschafft werden sollen und zu welchem Preis, machten die Minister nicht. Laut der lettischen Ministerin Inara Murniece werde es sich um das größte Rüstungsgeschäft in der Geschichte Lettlands seit dem Austritt aus der Sowjetunion 1991 handeln. Pevkur sprach von einem Volumen von mehreren hundert Millionen Euro. (dpa/jW)