Der Begriff der Musik

Wonge Bergmann Genau hinhören: Heiner Goebbels

Es ist ungeheuerlich. Wie kann ein Stück Musik, das aus neun Stücken Musik besteht (von denen durch die Bank nicht sicher ist, ob für das, was sie sind, noch der Begriff »Musik« eine gute Wahl ist) – wie kann solch ein Stück Reize und Assoziationen auslösen, die buchstäblich alle Sinne ansprechen? Und weiter: Wie soll man Wesen und Gestalt von Heiner Goebbels’ Stück »Stifters Dinge« überhaupt beschreiben? Welches Genre bedient es?

Obwohl es eine CD mit der akustischen Erscheinung des Stücks gibt, ist »Stifters Dinge« von seiner Idee, von seiner Präsenz her Kunst für ein Liveerlebnis (uraufgeführt 13. September 2007 im Théâtre Vidy-Lausanne). Die Leute betreten eine ausreichend große Halle. Im Dunkel, sparsam ausgeleuchtet, mehrere flache Wasserrechtecke, drum herum eine Art Maschinenpark, eine dunkle theatralische Aura. Kein Vorhang. Eins sitzt unmittelbar im Geschehen, mehr in als an der Bühne.

»Licht, bewegte und unbewegte Dinge, Projektionen, Bühnenregen, Nebel, Trockeneis, aufgezeichnete menschliche Stimmen, verstärkte Klänge, hervorgebracht« (von Musikinstrumenten) »und von zu Klangerzeugern umfunktionierten Dingen, variieren einander sukzessiv und simultan«, so der Musikwissenschaftler Rasmus Nordholt-Frieling.

Eine Vielzahl maschinenhafter oder naturhaft schürfender oder laut wie tropfender Regen in Erscheinung tretender Klänge metallischer, hölzerner, steinerner oder flüssiger Natur erwartet die Anwesenden. Die Wasserbecken füllen sich. Ein von unsichtbarer Hand über groben Untergrund gezogener Steinklotz gibt sich geräuschvoll zu erkennen. Dazu vom Computer die Stimmen von Ureinwohnern irgendeiner zeitfernen Weltgegend. Ein akustisches Welttheater voller Imaginationsschübe und Gedanken an Klimaschutz, Kolonialismus und über den Unterschied von Syntax und Semantik in der Sprache. Eins sitzt an und in der Bühne wie als ihr Teil in einer imaginären Welt aus Klängen und einer Sorte Sprache, die selbst Musik ist, wie die Musik Sprache. Mindestens drei der fünf Sinne sind im Spiel: Augen, Ohren, Nase.

In zwölf »Songs«, die unter Überschriften wie »Nebel« / »Salz« / »Wasser« / »Wind« / »Die Bäume« / »Das Ding«/ »Die Küste« / »Der Sturm« aneinandergereiht sind, ruft Heiner Goebbels die Elemente und einige archaische Monumente der Naturerscheinung wach – er lässt wachrufen. Fürs Publikum sichtbar gibt es keine Performer. Alle Geräusche, die sich in Klänge verwandeln, die zu Tönen werden, welche sich zu Melodien bis hin zum Thema des a-Moll Orgelpräludiums BWV569 von Bach formen – werden im Moment, da sie erklingen, von Maschinen erzeugt, die Klaviere lassen ohne direkte menschliche Einwirkung von sich hören. Das Ganze ist komplett computergesteuert.

Aber romantisch umfassender und zugleich modern intensiver als in diesem Stück – ein Angebot: Maschinen-Theater-Musik-Installation – hat kein Dvorak, kein Wagner, kein Bruckner und keine sechste Mahlers die Welt als Naturereignis und globales Netz von Sprachen und Sprache per Musik hereingeholt in die Seele.

Die genannten Größen der Musik vergangener Zeiten bleiben groß. Aber groß eben innerhalb einer musikalischen Welt, die sich seit dem Ausgang des Mittelalters (nur) in Mitteleuropa gebildet hat. Heiner Goebbels geht radikal neue Wege, radikaler neu als die den Musikgeneigten vertrauten »neuen Wege« Beethovens. Denn die Art und Weise, wie Goebbels mit dem umgeht, was bei ihm unterm Strich ein neuer, zumindest radikal erweiterter Begriff von Musik und ihrer Praxis ist, lässt vermuten: Sein Komponieren sieht sich und seine Ästhetik scheint’s unvorstellbar viel weniger eingebunden ins Netzwerk der Tradition, als es Beethoven bis zuletzt fast fanatisch war. Beethovens großartige Neuerungen beruhten auf Zerstörung des Überkommenen. Goebbels zerstört nichts. Er zitiert, collagiert, montiert, was an Tradition, an Geschichte oder Gesellschaft auftauchen kann und macht, es in akustische Wellen verwandelnd, etwas Neues draus, es ist die Hauptsache: Er geht positiv Wege, die Beethoven noch nicht kennen konnte.

Wir können. Heiner Goebbels zerstört die alte Musik nicht, er verweist sie, wohin sie gehört und wo sie schon lange ist: ins – möglichst lebendige – Museum. Wer wissen will, was draußen in der Welt vorgeht, besorge sich zum Beispiel »Stifters Dinge«. Der im Song »Trees« mit einem langen Text zitierte österreichische Dichter Adalbert Stifter (1805–1868) ist ein gutes Beispiel dafür, dass auch in einem guten Museum noch viel über die Welt draußen zu erfahren ist.