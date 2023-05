Aggressiv durchmarschiert

Umit Bektas/REUTERS Präsident Erdogan vor Anhängern in Istanbul (18. Mai)

… Und wenn es so viel Tyrannei auf Erden gibt

Ist es deinetwegen, Bruder

Wenn wir hungrig und erschöpft sind,

Wenn wir bis auf die Knochen abgehäutet sind,

Gepresst wie die Traube, die unseren Wein hergibt,

Würde ich so weit gehen zu sagen, dass es deine Schuld ist,

Nein,

Aber du hattest eine Menge damit zu tun, Bruder

Nazim Hikmet (kommunistischer Dichter, 1902–1963), »Das seltsamste Geschöpf der Erde«, zitiert nach Cengiz Aktar: Die türkische Malaise. Ein kritischer Essay, Remetschwil 2021

*

Am vergangenen Sonntag dürfte wohl so einigen Zuschauern bei der Verkündung der Ergebnisse der türkischen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen die Kinnlade heruntergefallen sein. Monatelang führte der Kandidat der Opposition, Kemal Kilicdaroglu, in nationalen wie internationalen Umfragen mit mehreren Punkten vor Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan. Selbst ein Sieg in der ersten Runde schien möglich. Seit der Wahl sind Politikwissenschaftler und Statistiker des Landes bemüht, Antworten zu liefern, weshalb Erdogan offiziell mit 49,50 Prozent nur ganz knapp einen Sieg in der ersten Runde verpasst hat und Kilicdaroglu abgeschlagen bei 44,89 Prozent landete.

Diskutiert wird derzeit, ob man sich in der Loyalität der Wählerbasis der Regierung getäuscht hat, oder ob sie Umfrageinstituten gegenüber nicht die Wahrheit sagen. Auch ist von Manipulation die Rede. Der drittplazierte Präsidentschaftskandidat Sinan Ogan twitterte noch in der Wahlnacht, dass es zu Fälschungen bei den Ergebnissen der Stimmzettel aus dem Ausland kam. Auch die Stimmen der prokurdischen Grünen Linkspartei (YSP) wurden faschistischen und islamistischen Parteien untergejubelt; die Partei veröffentlichte eine Liste Dutzender mutmaßlich manipulierter Wahlurnen inklusive Belege der Fälschungen. Doch wie groß und ausschlaggebend diese waren, ist unklar. Vor allem die Erdbebengebiete waren für ein solches Vorhaben offenbar gut geeignet; auch, weil der Zugang zu den Wahllokalen extrem erschwert war.

Was klar ist: Erdogan kann sich auf zwei Gruppen stets verlassen. Im Land selbst auf seine Stammwählerschaft der konservativen Regionen Zentralanatoliens und der Schwarzmeerregion. Im Ausland auf die größte türkische Diaspora in Westeuropa. Hier holte er acht Prozentpunkte mehr, während Kilicdaroglu fünf Prozentpunkte weniger erhielt. Menschen, die als Migranten in der BRD eher links wählen, stimmen in der Türkei ohne weiteres strammrechts. In Ländern, in denen das nicht der Fall war, beschloss die Regierung zunächst, die möglichen Abstimmungstage für die Stichwahl zu reduzieren. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

Dabei sind das nicht einmal die größten Steine, die die Regierung der Opposition versucht hat in den Weg zu legen. Während die ganze Welt die hohe Wahlbeteiligung von rund 90 Prozent als »Festival der Demokratie« gepriesen hat, verwies die linke Zeitung Evrensel auf den zutiefst unfairen Charakter: Erdogans dritte Kandidatur, die gegen die Verfassung verstößt; das Verbotsverfahren gegen die prokurdische Demokratische Partei der Völker, HDP, die nun unter der YSP antrat; Angriffe sowie Verhaftungen von Oppositionellen und Missbrauch aller vorhandenen Mittel des Staates zum Nutzen der eigenen Kampagne. In der Tat: Unter anderem gab es eine kräftige Lohnerhöhung für Beamte, die Altersgrenze für Renten wurde abgeschafft und im Wahlmonat Mai gibt es kostenloses Gas für die Bevölkerung. Nicht zu vergessen ein großes Interview mit Erdogan am Freitag vor den Wahlen, das von 29 Kanälen zur besten Sendezeit live übertragen wurde.

Bis zur Stichwahl am 28. Mai ist es noch gut eine Woche und bisher richten sich alle Augen auf den drittplazierten Sinan Ogan (5,17 Prozent). Er will sich kommende Woche für einen der zwei verbliebenen Kandidaten aussprechen. Ob er allerdings der Königsmacher ist, der er vorgibt zu sein, ist fraglich. Seine nationalistische Allianz ATA erhielt mit 2,43 Prozent deutlich weniger Stimmen als er; vermutlich durch Protestwähler. Auch der kurzfristige Rückzug Muharrem Inces dürfte Ogan zugute gekommen sein. Es ist nicht gesichert, dass seine Wähler seine Empfehlung für die Stichwahl mittragen werden.

Kilicdaroglu hat sich sicherheitshalber schon mal für Ogans Stimmen ins Zeug gelegt und setzt mittlerweile auf eine härtere, viel nationalistischere Rhetorik, vor allem in puncto Geflüchtete. Ob das reicht, wird sich zeigen. Erdogan hat mit der Führung in der ersten Runde einen psychologischen Vorteil erzielt. Das muss allerdings nichts heißen. Um die sieben Millionen Wahlberechtigten haben nicht in der ersten Runde abgestimmt (zwölf Prozent) und 1,5 Millionen abgegebene Stimmen (2,5 Prozent) waren ungültig.