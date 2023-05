Wenn ich eine Drohne wäre

Daniel Bockwoldt/dpa Stellt die richtigen Fragen: Roger Waters

Roger Waters war wieder in Berlin. Wie 1990, als er auf dem Potsdamer Platz eine Art Psychomauer errichtete, ein von Symbolik getragenes Event, und viele der Hunderttausenden im Publikum dachten, »The Tide is Turning« sei Waters’ Versprechen nach dem Einsturz von »The Wall«. Tatsächlich wendeten sich dann ja auch die Zeiten, allerdings nicht gerade zum Besseren.

Off against the wall! – und der Shouter Van Morrison sang im Sommer 1990 einsam seine Entfremdung heraus. Diesmal verzichtet Waters bei »Comfortably Numb«, dem Eröffnungsstück, vollständig auf die Sologitarre, schleicht sich eindringlich und bedrohlich in die Köpfe eines staunenden Publikums, das zwar den Song von A bis Z kennt, ihn aber bisher nicht in dieser reduzierten, klaustrophob wirkenden Version gehört und gesehen hat. Wie betäubt, »angenehm betäubt« – das Stück kann als Kommentar zur aktuellen gesamtgesellschaftlichen Depression verstanden werden.

Im Saal ist von Beginn an eine permanente Gespanntheit. Insgesamt umfasst die Setlist der Tour »This Is Not a Drill« 24 Titel: Ein dreistündiges Programm, von Waters selbst und einer exzellenten Band auf opulentem Bühnenkomplex in der Mitte der Halle aufgeführt als Schauspiel aus Musik, Geräuschen, Sprachschnipseln, Lichteffekten, Videobildern, Fotos, visualisierten Erinnerungen, autobiographisch. Politischer Pop als Multimediainstallation, das passt.

Die Botschaft lautet »Resist«, sich widersetzen: Resist Capitalism, Fascism, Racism, War, und das berühmte Schwein mit den gelben Taschenlampenaugen von 1977 (»Pigs«) schwebt wie ein fettes Ungeheuer über allem, »Klaut von den Armen, gebt es den Reichen« auf den Plastikleib geschrieben. »Resist«. Wir brauchen keine »Thought Control«, keine staatliche oder was immer Gedankenkontrolle, gelehrt in den Schulen der Nationen. »Keine Erziehung! Keinen dunklen Sarkasmus in den Klassenräumen: Lehrer, lass die Kids in Ruhe«, die vielleicht bekanntesten Zeilen aus Waters’ Gesamtwerk.

George Roger Waters, geboren am 6. September 1943, die Eltern aktiv in der britischen KP. Vater Eric Fletcher Waters starb als Soldat im Kampf gegen die Hitlertruppen im italienischen Anzio, Februar 1944. Mutter Mary, eine Schottin und »bekennende Kommunistin«, wie die österreichische Kleine Zeitung anmerkte. Sohn Roger wuchs als Pazifist auf und blieb Kriegsgegner, was ihm jüngst den Vorwurf von Popautor Jens Balzer (u. a. Rolling Stone) einbrachte, er leide unter »Altersstarrsinn«.

Waters gehört zu denen, deren Musik in den 60ern den Aufstand gegen das verstaubte Establishment und den Vietnamkrieg in Schwung brachten. Seine Psychedelic-Kapelle, die ­Waters 1965 mit Syd Barrett, Nick Mason und Richard Wright gründete, steuerte ihren Teil zum Soundtrack des aufrührerischen Zeitgeists bei. Später in den 70ern, als die energetischen Potenzen dieser Ära nachließen und der Kommerz obsiegte, schrieb Waters neue Songs, die es vermochten, die Erinnerungen an die revolutionären Träume zu erhalten und neue Impulse zu verleihen.

Nach dem drogenbedingten Abgang seines Freundes Barrett, der 1968 die Band verlassen musste und dem ­»Shine On You Crazy Diamond« gewidmet ist, stammen fast alle Texte von ­Waters – darunter die der Konzeptalben und Longseller »Dark Side of the Moon« (1973), »Wish You Were Here« (1975), »Animals« (1977) und »The Wall« (1979). Darin spiegeln sich die persönliche und die gesellschaftliche Sozialisation des Halbwaisen, sie erzählen von traumatischen Erfahrungen, die seine Jugend begleiten, vom Krieg, der ihm den Vater nimmt, und den er bis heute hasst.

»If I were a drone, wäre ich eine Drohne / patrouillierend an fremden Himmeln / Mit meinen elektronischen Sinnes­organen / fürchtete ich, jemand bei sich zu Haus zu überraschen / Vielleicht eine Frau am Herd Brot backend, / Reis oder einfach einige Knochen kochend / Wenn ich eine Drohne wäre.« Eine Detonation erschüttert die nahezu ausverkaufte »Mercedes Benz Arena«, eine Kultstätte des kapitalistischen Westens aus Glas und Beton, errichtet auf der einstigen Freifläche zwischen Ostbahnhof und Warschauer Brücke. »Ist das das Leben, das wir tatsächlich wollten?« fragt Waters.

Gekleidet als faschistischer Massenagitator lässt er Kolonnen von Hämmern gegen Minderheiten aufmarschieren. »Du, ja du«, im Scheinwerferlicht des Fanatismus, einst von Alan Parker in seiner »The Wall«-Verfilmung von 1982 in Szene gesetzt, nun wieder im Gleichschritt über die Projektionsflächen gescheucht. »Sind da irgendwelche Schwulen im Theater heute abend / Stellt sie an die Wand! / Der sieht verdächtig aus / Und der jüdisch / (…) Wer ließ das ganze Gesindel in den Saal (…) / Wenn es nach mir ginge, würde ich sie alle erschießen!« Eine makaber-düstere Szene, der konsequenterweise »In the Flesh« und »Run Like Hell« folgen, Evergreens, die den terroristischen Charakter der Herrschaftsmaschine offenlegen. Du solltest besser abhauen, drohen die Hämmer.

Vor der Halle, längst auf der falschen Seite, protestieren einige Grüne gegen Waters. Die Doppelmoralapostel – mit Kulturstaatsministerin Claudia Benedikta Roth vorweg und die Friedrichshain-Kreuzberger Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann vor Ort – hatten zunächst ein Konzertverbot geprüft, was sich juristisch nicht realisieren ließ. Allerdings wird die Prager Aufführung am 25. Mai, die global in 1.500 Kinos übertragen werden soll, in Deutschland wie im klerikal-reaktionären Polen nicht gezeigt. Rio Reiser, einst mit Ton Steine Scherben von Roth gemanagt, dreht sich im Grab um, derweil Roger Waters in Berlin sein Werk »The Bar« vorstellt, erstmals präsentiert in einem Solidaritätskonzert für Julian Assange 2021. Er dankt Chelsea Manning und fordert »Free Assange!« Szenenapplaus

»Outside the Wall« beendet dann den Abend. Wir sind wieder draußen in der Kühle, die Melodie bleibt im Ohr.