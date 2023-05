»Es müssen mehr gegen Höcke-AfD protestieren«

IMAGO/Hanno Bode Plakatierung in Hamburg

Ihr Bündnis hat die Kampagne »Björn Höcke ist ein Nazi – Stoppt die AfD« ins Leben gerufen. Was macht den Thüringer AfD-Politiker besonders erwähnenswert?

Höcke ist nicht nur Partei- und Fraktionschef der AfD in Thüringen. Er ist längst der inoffizielle Führer der Gesamtpartei – ohne ihn geht nichts mehr in der AfD. Das ist beim letzten Bundesparteitag in Riesa überdeutlich geworden: Gegen Höcke konnte dort nichts beschlossen und niemand gewählt werden. Höcke ist meiner Meinung nach nicht nur Faschist, er ist in meinen Augen Nationalsozialist im eigentlichen Sinn.

Woran machen Sie das fest?

Am 3. Oktober 2022 hat er vor 10.000 jubelnden Teilnehmerinnen und Teilnehmern einer Neonazikundgebung in Gera angekündigt, 2024 »die Machtfrage stellen« zu wollen. Bald sind Landtagswahlen in Thüringen. Ein Wahlerfolg würde seinen Führungsanspruch innerhalb wie außerhalb der AfD untermauern. Die Partei würde schlimmstenfalls zu einer offen nationalsozialistischen Führerpartei mit bundesweitem Masseneinfluss werden.

Faschistische Parteien setzen unter anderem auf die gewaltsame Kontrolle über die Straße. Sie sprechen von einem weit verzweigten rechten Netzwerk bis hin zu Bürgerwehren. Welche Belege gibt es dafür?

Unzählige! Schauen wir uns nur die Teilnehmenden, die Organisatoren und anderen Redner bei der eben erwähnten Kundgebung in Gera an: Höcke war dort Hauptredner nach Martin Kohlmann, Kopf der faschistischen Bewegungspartei »Freie Sachsen« und Jürgen Elsässer, Chef des auflagenstarken Propaganda-Magazins Compact. Organisiert wurde die Veranstaltung von den berüchtigten Neonazis Christian Klar und Frank Haußner. Höckes Ziel ist kein Politik-, sondern ein Systemwechsel durch einen Bürgerkrieg von rechts. Sein Ziel ist eine faschistische Diktatur und die Zerschlagung demokratischer Errungenschaften. Deshalb arbeiten Höcke und sein Netzwerk mit Pegida, »Querdenkern«, Reichsbürgern, Freien Sachsen und der »Höcke-Jugend« JA (AfD-Jugendorganisation »Junge Alternative«, jW) so hartnäckig am Aufbau und der Radikalisierung einer faschistischen Straßenbewegung – einer, die bereits jetzt gegen Geflüchtetenunterkünfte und Kommunalparlamente marschiert und jederzeit mobilisiert werden kann.

Höcke darf gerichtsfest Faschist genannt werden. Wo ist der Erkenntnisgewinn?

Das stimmt. Es ist nicht neu, dass sich Höcke positiv auf den Nationalsozialismus bezieht. Neu ist, wie offen und selbstbewusst Höcke inzwischen auftreten und antisemitische Sprachfiguren verwenden kann. Er ist der entscheidende Motor der Faschisierung der AfD und steht kurz vor der Machtübernahme in einer Partei, die bereits heute Millionen Wählerinnen und Wähler erreicht. Umso bedenklicher ist, dass auch Teile der gesellschaftlichen Linken die reale Gefahr durch die Höcke-AfD erheblich unterschätzen. Vielen ist nicht klar, dass die AfD davor steht, in Brandenburg, Sachsen und Thüringen 2024 zur stärksten Partei zu werden – und was das wiederum für die Demokratie bedeutet.

Woran zeigt sich die reale Gefahr, wie Sie sie beschreiben?

In vielen Kommunen bundesweit ist die Brandmauer gegen rechts bereits gefallen – mit drastischen Konsequenzen: Mittelkürzungen für alternative und soziale Projekte, Einschüchterung von und Gewalt gegen Andersdenkende, Queere sowie Migrantinnen und Migranten. Jedes Interview mit der AfD bietet ihr eine Bühne und trägt zu ihrer Reichweite und Verharmlosung bei. Uns geht es darum, Alarm zu schlagen, endlich mehr Menschen gegen eine Höcke-AfD zu mobilisieren. Wir wollen, dass die Brandmauer endlich hochgezogen, in ganz Deutschland über die Höcke-AfD diskutiert und gegen sie protestiert wird. Unsere Kampagne soll ein Angebot an Nazigegner bundesweit sein. Auf Anfrage organisieren wir Veranstaltungen, mit denen wir Argumente und Hintergrundwissen vermitteln und Erfahrungen austauschen.