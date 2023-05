Alle Augen zugedrückt

Yurii Rylchuk/imago images/Ukrinform Ruslan Martsinkiw (M.) bei einem Gedenkakt für die 1918 gegen die Rote Armee verheizten »Helden von Kruty« (Iwano-Frankiwsk, 29.1.2020)

Das »rot-grün-rot« regierte Potsdam hat mit Iwano-Frankiwsk einen kongenialen Städtepartner ausgemacht. Die rund 230.000 Einwohner zählende Stadt im Karpatenvorland in der Westukraine, früher Galizien, hat wie Potsdam eine Universität und ist bekannt für eine rege Kulturszene. Sie ist seit dem russischen Einmarsch im Februar 2022 von den Kriegshandlungen betroffen. Und so wollte Potsdams Stadtverordnetenversammlung solidarisch »mit Rat und Tat« helfen und hat am 9. November 2022 eine Partnerschaft beschlossen.

Eigentlich alles perfekt – wäre da nur nicht der extrem rechte Bürgermeister von Iwano-Frankiwsk: Ruslan Martsinkiw ist Mitglied von Swoboda. Die 1991 gegründete, ursprünglich nazistische Partei steht in der Tradition der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN), die in den 1930er- und 1940er-Jahren mit Hitlerdeutschland kollaboriert und am Holocaust beteiligt waren. Allein in Iwano-Frankiwsk fielen mehr als 30.000 Juden dem Massenmord durch die deutsche SS und ihre ukrainischen Helfer zum Opfer.

Die von Potsdam eingegangene Verbindung sei ja »keine politische Partnerschaft mit dem aktuellen Bürgermeister«, bemühte sich Rathaussprecher Markus Klier gegenüber der Märkischen Allgemeinen zu erklären, warum trotzdem alles seine Richtigkeit habe. Schließlich seien bei dem Besuch in Iwano-Frankiwsk im April zwecks Unterzeichnung des Vertrags auch sensible Themen nicht ausgespart worden. Das zeige »schon die Zusammenstellung der Reisegruppe deutlich«: In der Potsdamer Delegation unter der Führung von Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) fanden sich nicht nur Vertreter der Stadt, sondern auch der Manager des transnationalen Projekts »Erinnerung lernen« der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf, betonte Klier. Man habe auch über deutsche Schuld – sogar den ukrainischen Anteil – an den Verbrechen gegen Juden, Sinti und Roma in der finsteren Vergangenheit von Iwano-Frankiwsk gesprochen. Die Opfer bei den Rotarmisten und antifaschistischen Widerstandskämpfern blieben, wie wir es von deutschen Politikern gewohnt sind, unerwähnt.

Unterm Sachzwang des NATO-Stellvertreterkriegs gegen Russland müssen beide Augen zugedrückt werden. Daher hat man auch über die ewig gestrige Gegenwart von Iwano-Frankiwsk lieber nicht geredet, zumindest nicht öffentlich. Denn Bürgermeister Martsinkiw demonstriert seit seiner Wahl 2015 eindrucksvoll, wie er es mit der von den Potsdamer Partnern geforderten »Auseinandersetzung« mit den damaligen Naziverbrechen hält: 2021 feierte er gemeinsam mit anderen Faschisten – die zum Teil in traditionellen Uniformen der UPA, des bewaffneten Arms der OUN, gekleidet waren – am Bandera-Denkmal den 112. Geburtstag des ehemaligen OUN-B-Führers und Vernichtungsantisemiten. Im Jahr davor hatte Martsinkiw an der Beerdigung eines Veteranen der Waffen-SS-Division »Galizien« teilgenommen, auf der auch die Symbole von Himmlers Mordbrennertruppe präsentiert wurden. Er sorgte auch dafür, dass der im Alter von 99 Jahren verstorbene Nazi mit Erinnerungskultur geehrt wird: Seit 2020 gibt es eine Michail-Mulik-Straße und -Gedenktafel in Iwano-Frankwisk – »eine zynische Beleidigung aller Opfer des Nazis«, kommentierte der Vorsitzende des Ukrainischen Jüdischen Komitees, Eduard Dolinsky, die Einweihung.

Martsinkiw hat nicht nur kein Interesse, sich »nationalistischen Tendenzen entgegenzustellen«, wofür Schubert in seiner Rede vor Ort warb: Wenn nicht gerade spendable Geldgeber aus dem Westen in der Stadt sind, die ihm Toleranz predigen, fährt er den Kurs der Swoboda-Partei auch in der Minderheitenpolitik. So forderte er während der Coronapandemie – unter dem Vorwand angeblicher Verstöße gegen die Quarantänebestimmungen – die Zwangsräumung einer Roma-Siedlung und Abschiebung der Bewohner nach Transkarpartien. Martsinkiw bediene halt seine Wähler, sagte Yulia Sinkevych, Aktivistin einer Bürgerrechts-NGO, 2021 gegenüber einem linksliberalen Onlinemedium und berichtete von rassistischen und homophoben Angriffen in der Stadt. »Es ist ein Problem, hier einen Pride-Marsch abzuhalten, aber Märsche für ›traditionelle Werte‹ finden regelmäßig statt.«