Weiterhin ein Fünftel arm

K.Schmitt/IMAGO/Fotostand 2022 waren die Lebensbedingungen von 5,1 Millionen Menschen »aufgrund von fehlenden finanziellen Mitteln deutlich eingeschränkt«

Politisch korrekt wäre es, von Armut zu sprechen. Die offizielle Bezeichnung lautet »Armutsgefährdung«. Dementsprechend waren im vergangenen Jahr 17,3 Millionen Menschen in der BRD von Armut oder sozialer Ausgrenzung »bedroht«, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Das entsprach etwa einem Fünftel (20,9 Prozent) der Bevölkerung. Die Statistiker bezogen sich bei ihren Daten auf erste Ergebnisse einer EU-Erhebung zu Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC).

Vordergründig blieben die Zahlen gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. So lag der Anteil der von Armut »Bedrohten« im Jahr 2021 bei 21 Prozent. Allerdings ist der Anteil derjenigen, die von »erheblicher materieller und sozialer Entbehrung« betroffen waren, im Jahresvergleich um fast 50 Prozent gestiegen. Den Daten zufolge betraf das im vergangenen Jahr 5,1 Millionen Menschen bzw. 6,1 Prozent gegenüber 4,3 Prozent im Jahr 2021. »Das bedeutet, dass ihre Lebensbedingungen aufgrund von fehlenden finanziellen Mitteln deutlich eingeschränkt waren«, erklärten die Statistiker. So seien sie beispielsweise nicht in der Lage, Rechnungen für Miete oder Hypotheken zu zahlen, eine Woche in den Urlaub zu fahren, abgewohnte Möbel zu ersetzen oder einmal im Monat im Freundeskreis oder mit der Familie etwas essen oder trinken zu gehen.

Der Armutsbegriff der Statistiker ist dabei ein relativer. Als armutsgefährdet gilt, wer über weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung verfügt. Im vergangenen Jahr lag dieser Wert beispielsweise für Alleinlebende hierzulande bei 1.250 Euro netto im Monat. Konkret waren 2022 etwa 12,2 Millionen Menschen (14,7 Prozent) armutsgefährdet.

Die Vorsitzende der Partei Die Linke, Janine Wissler, gab am Dienstag ein paar Umverteilungstips. »Wir brauchen einen höheren Mindestlohn, eine Erhöhung von Bürgergeld und Grundsicherung im Alter und vor allem eine Kindergrundsicherung.« Das könnte die Armut »im Handumdrehen massiv reduzieren«. Dass Geld »kein Problem« sei, beweise die Ampel, »indem sie immer weitere Milliarden in die Rüstung steckt«. Da die Koalition »weder die Schuldenbremse noch die Vermögen der Superreichen anfasst«, fehle »Geld für wichtige Aufgaben«.