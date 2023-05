Alles verstopft

Chris Grodotzki Besetzerinnen und Besetzer in der Wuhlheide

Binnen kürzester Zeit sind Baumhäuser in einem Teil der Wuhlheide im Berliner Südosten entstanden, wo sich auch ein großes Freizeitzentrum für Kinder und Jugendliche mit einer Parkeisenbahn befindet. Vermummte Aktivisten mit Klettergurten sitzen neben bunt gekleideten Eltern mit ihren spielenden Kindern auf dem Waldboden und trinken Tee. Sie warten auf das Räumungskommando der Polizei. Mit der Besetzung des Waldstückes wollen sie verhindern, dass ein Teil des Waldes für eine Schnellstraße gerodet wird.

Hier soll in den nächsten Jahren die bereits in der DDR geplante Tangentialverbindung Ost (TVO) gebaut werden. Für die einen ist die Straße ein schon viel zu lange aufgeschobenes Projekt, um das seit vielen Jahren vom Nord-Süd-Durchgangsverkehr zwischen Köpenick und Marzahn-Hellersdorf überlastete Biesdorf wieder lebenswert zu machen. Für die Waldbesetzerinnen und -besetzer ist die TVO ein veraltetes und klimaschädliches Verkehrsprojekt, das auf lange Sicht auch nicht die erhoffte Entlastung für Biesdorf bringen wird.

»Wissenschaftliche Studien belegen, dass Umgehungsstraßen langfristig das Verkehrsaufkommen deutlich erhöhen«, erzählt der Umweltingeneur und Baumbesetzer Pino Selvatica, der seinen richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, gegenüber jW. Ja, kurzfristig werde die Verlagerung des Verkehrs auf die TVO eine Entlastung und damit auch eine Senkung der Feinstaubbelastung in den angrenzenden Wohngebieten bringen. Doch langfristig werde die TVO zu einem enormen Anstieg des Autoverkehrs führen, worunter nicht nur wieder die Anwohner, sondern auch das Klima leiden würde.

Noch während der letzten »rot-grün-roten« Koalition wurde das TVO-Projekt wieder aufgenommen. Auf Druck von Linkspartei und Grünen sei 2020 ein parallel verlaufender Radschnellweg in die Planung aufgenommen worden und geknüpft worden an die Planung einer S-Bahn-Tangente, um eine nachhaltige Alternative zum Individualverkehr im Südosten Berlins zu schaffen, erklärt der Abgeordnete Ferat Kocak (Die Linke) gegenüber jW. Er ist als parlamentarischer Beobachter bei den Protesten vor Ort. Im neuen Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD seien aber sowohl die Fahrradschnellstraße als auch die gemeinsame Planung der S-Bahn-Trasse wieder gestrichen worden. Das könnte heißen, dass die S-Bahn nie gebaut wird. Bereits 2020 kritisierte der Tagesspiegel, dass die TVO zu Lasten der S-Bahn-Trasse geplant wird. Wenn nur noch die Straße geplant werde, würden sich die Konflikte um die Trassenführung wahrscheinlich noch vergrößern. Fragen dazu ließ die von der Manja Schreiner (CDU) geführte Senatsverwaltung für Verkehr bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

Einen Kilometer weiter nördlich lädt Henri Borowsky in Biesdorf seinen Wocheneinkauf ins Auto. Seit über 40 Jahren lebe er hier, erzählt er jW. Früher sei die mit Schlaglöchern übersäte Köpenicker Straße keine Durchgangsstraße gewesen. Doch vor allem mit der Eröffnung des Flughafen BER und der »Dauerbaustelle Karlshorst« habe sich das Verkehrsaufkommen verzehnfacht: »Vor allem morgens und abends ist hier alles verstopft. Und wenn die Müllabfuhr kommt.« Er selbst wohnt nur 10 Minuten Fußweg von der S-Bahn entfernt und nutzt sie oft, um in die Stadt zu fahren. Doch fehlende Parkplätze am Bahnhof würden dazu führen, dass viele andere nicht auf die Bahn umsteigen. Dass die TVO nicht schon längst gebaut wurde, um den Durchgangsverkehr aus Biesdorf zu verbannen, ärgert Borowsky. »Ich werde jetzt 62«, sagt er. »Die TVO werde ich wohl nicht mehr erleben.«

Man wolle die Belastung der Anwohnerinnen und Anwohner durch den Verkehr »nicht kleinreden«, erklärt Pino Selvatica gegenüber der jW. »Aber es ist auch klar, dass der Individualverkehr überholt ist.« Er wisse, dass es für viele Menschen schwer sei, auf das Auto zu verzichten, meint auch Ferat Kocak im Gespräch mit der jW. Auch aus eigener Erfahrung als Autofahrer wisse er, dass gerade die Straßen hier immer verstopft sind. Er würde dann das Auto stehen lassen und in die S-Bahn umsteigen. Falls es denn überhaupt die Möglichkeit gibt, das Verkehrsmittel zu wechseln. Damit der Planet nicht vom Klimawandel zerstört werde, sei es aber klar, dass das Auto unattraktiver und der ÖPNV attraktiver und kostenlos gemacht werden müsse. »Wir müssen Möglichkeiten schaffen, damit Menschen auf das Auto verzichten können. Und mit allen Betroffenen in die Debatte gehen.«