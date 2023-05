»Sieht das vielleicht nach einer Dystopie aus?«

imago images/Hans Lucas/collage: jW Dann such mal schön: Wo ist das Inferno, wo das Paradies?

Hanya Yanagihara ist keine Romanautorin. Die 1974 in Los Angeles geborene und weitgehend in Hawaii aufgewachsene US-Amerikanerin ist vielleicht eine Journalistin, eine Mitherausgeberin der New-York-Times-Wochenendbeilage T: The New York Times Style Magazine, aber sie ist keine Romanautorin. Das muss nicht schlimm sein.

Mit »Ein wenig Leben« (2015) schuf Yanagihara ein Gerät zum Prüfen, ob einer noch Herz hat. Die handwerklichen Regelverletzungen waren dabei eins mit dem Inhalt: Beschädigte und beschädigte Sprache, beschädigter Plot. Ökonomisch maßlos wurden die Leben von Jude St. Francis und seiner Freunde beschrieben. Jude, das Findelkind, wird von sexueller Gewalt und emotionaler Manipulation an den äußersten Rand der Möglichkeit zu leben getrieben. Alles wird ausgeschrieben, jedes tiefste Leid, vor dem man sich nicht in eigene Deutung des Gelesenen retten oder wenigstens wegducken könnte. Ein Buch wie ein Übergriff: Wir lesen Dauerschleifen des Psycho-, Körper- und Emotionshorrors, hochdefiniert aufgelöst, alles auserzählt, ob von Interesse oder nicht. Karl Ove Knausgård müssen beim Lesen die Hände samt Kaffeebecher gezittert haben. Mit ihrer fotorealistischen Zeichnung menschlichen, genauer: männlichen Leids, zerrte Yanagihara ihren Leserinnen und Lesern das lebendig Unerträgliche vor. Mit allem, was ihr stilistisch fehlt.

Auf den Erfolg folgt der Erfolg. Mit »Zum Paradies« erschien der vielverkaufte Nachfolger, simultan und – wieder von Stephan Kleiner übersetzt – hierzulande auch in Deutsch. Der Übersetzung tat das nicht gut. War schon »Ein wenig Leben« so schludrig, dass es mindestens Blüten aus dem Original übertrug, statt sie sanft zu wegzuschleifen, gedeiht es in »Zum Paradies« munter weiter: »Das Gewächshaus im Larsson Center wurde nicht als Gewächshaus genutzt, sondern als Museum. Die Universität erhielt ein Exemplar aller Pflanzen am Leben, die an der RU (Roosevelt University, jW) zur Verwendung in antiviralen Medikamenten gezüchtet worden waren, was bis ins Jahr 2037 zurückreichte.«

Bei Yanagihara muss zusätzlich erwähnt sein, dass etwas oder jemand »am Leben« ist. Denn selbstbewegend ist nichts in ihrem Triptychon »Zum Paradies«. Ihre aus dem Garten Eden Verjagten haben allesamt ihre Antriebe im Leerlauf: David im ersten, alternativhistorischen Teil, lebt als Bankiersenkel im New York City des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Der Bürgerkrieg hat die USA zerschossen, reiche Teile der Ostküste haben ihre eigenen Staatsbehörden und Gesetze eingerichtet. Gleichgeschlechtliche Ehen sind legal. Was nicht heißt, dass geflohenen Sklaven Bürgerrechte zugestanden werden, man nicht Krieg nach außen führen kann und die Immigration nicht nach Kindern ausgesiebt wird, die kinderlose Paare gerne adoptieren würden. Die gesellschaftliche Norm schlägt vor, eheliche Verbindungen zwischen zwei Personen nach gesellschaftlichem Rang der Familien zu arrangieren. David aber zögert. Er liebt einen armen Pianisten.

Böse Zunge, die behauptet, dass nicht einmal dafür ausreichend Einfallsreichtum da war: Namen finden sich in den beiden anderen Teilen auf anderen Zeitebenen wieder. So hadert der David im Mittelteil während der Hochphase der AIDS-Pandemie mit seiner hawaiianischen Herkunft und seinem kranken Vater adligen Geblüts, der sich von einem wirr-sezessionistischen Freund zum Eingehen in Hawaiis entfremdeter Natur überreden lässt.

Teil drei dann zeigt die Zukunft, die wie Faschismus aussieht. Ein interesseloses Böses, das alle Apokalypsenliebhaber des fatalen Prellbocks statt des Ausgangs am Ende des Tunnels stets aus Mangel an geistigen Alternativen voraussehen. Klimawandel und vor allem Zoonosen haben die Menschheit dezimiert. Wer Nachwuchs braucht, darf die Homoehe nicht gestatten: Ein Idiotenstaat, zu dem sich treffend eine Idiotenopposition gesellt, die sich ihr Bandenlogo auf den Hals und ihren Rang in der Clique auf die Hände tätowiert.

Quarantänelager zum Ausrotten der Seuche samt Wirten – oder gar die Krankheit selbst: Die Frage »Wer hat’s erfunden?« zerrüttet eine Familie. Die war bereits angeknackst durch andere Dispute um Moral – die der kulturellen Aneignung und des kolonialen Kunstraubs etwa –, aktuelle Themen, die sich nicht fügen wollen in Yanagiharas dreiteiligem Fegefeuerwerk aus Blendgranaten. Man steckt beim Lesen in einer Liste schlechter Sätze fest und weiß nicht mehr, wo Inferno ist und wo Paradiso.

Im Brief an einen Busenfreund erzählt der Wissenschaftler Charles eine Anekdote aus den 2020ern, als er ein Gespräch über Autokratie mit einem fremden Hiesigen in einem turkmenischen Café sucht: »›Schau hinaus‹, sagte der Mann. ›Sieht das vielleicht nach einer Dystopie aus?‹« Schaut man aus dem Fenster und sieht sie alle »Zum Paradies« lesen – dann ja, dann sieht das ganz genau so aus.