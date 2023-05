»Unternehmer dürfen sich nicht aus Verantwortung stehlen«

Lino Mirgeler/dpa 52 Millionen Menschen können bis Ende Mai bei der Sozialwahl abstimmen

Welche Bedeutung hat die Sozialwahl für die Versicherten? Warum sollten wir uns aus Ihrer Sicht an der Wahl beteiligen?

Es geht um nicht weniger als die soziale Sicherheit in Deutschland. Wenn unsere Gesellschaft älter wird, muss mehr investiert werden. Beim Umbau der sozialen Sicherungssysteme ist mit Blick auf die solidarische Finanzierung zwischen Beschäftigten und Unternehmern zu verhindern, dass mehr Lasten auf den Schultern der Versicherten landen. Steigende Beiträge dürfen Menschen nicht überfordern und müssen zwingend zu ihrer besseren Versorgung beitragen. Dafür braucht es starke Stimmen in der Selbstverwaltung, und deshalb war die Sozialwahl selten so wichtig wie heute. Am Ende der Krise muss steigenden Eigenanteilen und höheren Einzahlungen auch eine bessere Versorgung für die Versicherten gegenüberstehen. Die Unternehmer dürfen sich nicht aus ihrer Verantwortung für die soziale Sicherheit stehlen.

Welche Entscheidungskompetenzen haben die Verwaltungsräte und Vertreterversammlungen?

Unsere Sozialversicherungen verwalten sich selbst, sind also organisatorisch und finanziell weitgehend unabhängig vom Staat. Die Selbstverwalter entscheiden darüber, wie und wofür die Beiträge der Versicherten in der Kranken-, Pflege-, Unfall- und Rentenversicherung eingesetzt werden – es geht also um Geld. Die Selbstverwaltung trifft wichtige Richtungsentscheidungen zur Entwicklung der Versicherungen. Und sie bestimmt auch über ganz konkrete Leistungen für Versicherte, zum Beispiel für Reha, für Vorsorgeuntersuchungen oder für Impfungen. Deshalb kommt es um so mehr darauf an, für welche Liste man sich bei der Sozialwahl entscheidet.

Was konnten die Gewerkschaften in den letzten Jahren konkret erreichen?

Für die Arbeit in den Selbstverwaltungen stehen immer die Interessen der Versicherten im Mittelpunkt – für sie wird gestritten für eine gerechte Verteilung der Kosten, für gute Beratung und Bürgernähe, für Arbeitsschutz, die Qualität der Reha und bezahlbare Gesundheitsversorgung bis hin zu sicheren Renten. Konkretes aktuelles Beispiel ist die Arzneimittelversorgung. Da beschreiten Versichertenvertretungen auch mal wie bei den Fiebersäften für Kinder unkonventionelle Wege für die gute Versorgung der Menschen.

Vieles wird ja auch über den Gesetzgeber geregelt. Leistungen werden immer weiter zurückgeschraubt, während Beiträge steigen. Wie kann diese Entwicklung aufgehalten werden?

Eine gute und bezahlbare Absicherung ist das Ziel, wenn sich die Mitglieder der Selbstverwaltungsgremien für die Interessen der Versicherten einsetzen. Die Vertreterinnen und Vertreter des DGB und seiner Gewerkschaften sorgen im besten Fall für Versorgungsqualität und Angebotstransparenz für alle Versicherten, unabhängig von deren Einkommen, Alter oder Lebenssituation. Für eine verlässliche Finanzierung ist unser Ziel, die gesetzliche Krankenversicherung zu einer Bürgerversicherung umzubauen, in die mehr Menschen solidarisch einzahlen, also starke Schultern auch mehr tragen.

Was fordern die Gewerkschaftslisten für die kommenden Jahre?

Der DGB setzt sich ein für qualitativ gute Versorgung, für mehr Prävention und Gesundheitsförderung und für innovative Leistungen der Krankenkassen. Zur Frage der sozialen Gerechtigkeit haben wir eine klare Haltung: Eine rigorose Sparpolitik auf Kosten der Versicherten ist in Zeiten von steigenden Kosten und hoher Inflation ein Irrweg. Ein weiteres Ziel ist eine Rente, die nach einem modernen und flexiblen Erwerbsleben ausreicht, um über die Runden zu kommen. Um die gesetzliche Rente für die Zukunft zu sichern, wollen wir auch die Rentenversicherung zu einer Versicherung für alle Erwerbstätigen ausbauen, die nicht verbeamtet sind. Wir fordern Reformen am Arbeitsmarkt und in der Rente, um die Menschen vor Altersarmut zu schützen. In der gesetzlichen Unfallversicherung machen wir uns stark für die Prävention von Arbeitsunfällen und die Reduzierung arbeitsbedingter Gesundheitsrisiken und Berufskrankheiten.