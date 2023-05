Kämpferisch in die Zukunft

Niels Holger Schmidt Auftaktpodium der Konferenz am Freitag abend, Audimax der Ruhr-Universität Bochum

»Gemeinsam in die Offensive.« Das Motto der 5. Konferenz Gewerkschaftliche Erneuerung der Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS) an diesem Wochenende wurde einem Frühjahr gerecht, das nicht nur in der Bundesrepublik von Streikbewegungen und Arbeitskämpfen geprägt war. Als am Sonntag nachmittag im Audimax der Ruhr-Universität Bochum (RUB) die »größte links-gewerkschaftliche Konferenz in Deutschland seit Jahrzehnten« zu Ende ging, zog RLS-Gewerkschaftsreferent Florian Wilde gegenüber junge Welt ein positives Fazit. Es sei deutlich geworden, »wie groß der Bedarf nach derartigen Plattformen für einen Austausch einer pluralen Erneuerungsbewegung in den Gewerkschaften ist«.

Tosender Applaus

Der Krieg in der Ukraine wurde in vielen Diskussionen am Wochenende als Ursache für Preissteigerungen benannt. Der offensichtliche Zusammenhang mit dem Energieembargo gegen Russland dagegen weniger. Zwar widmete sich ein Themenseminar den »Gewerkschaften in Kriegszeiten«, der referierende Marburger Politikwissenschaftler Frank Deppe erklärte aber erst auf Nachfrage aus dem Publikum, »natürlich« müssten sich die Gewerkschaften auch zu den 100 Milliarden Euro Kriegskrediten und Waffenlieferungen verhalten und »Druck machen, für Verhandlungspositionen«. Es blieb die einzige organisierte Veranstaltung zu Krieg und Frieden.

Vor allem Redebeiträge kämpfender Beschäftigter erhielten tosenden Applaus der anwesenden Kolleginnen und Kollegen: Delegationen aus Betrieben vom Onlinekonzern Amazon, dem Lieferdienst Lieferando und der insolventen Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof (GKK) kamen zu Wort. Wütende Zwischenrufe gab es, als eine GKK-Beschäftigte am Freitag erzählte, das Management habe bei der Ankündigung bundesweiter Filialschließungen erklärt, man hoffe die gekündigten Beschäftigten dennoch »als Kunden in den Warenhäusern begrüßen zu dürfen«.

Hatte sich an der ersten Streikkonferenz im Jahr 2013 mit dem Stuttgarter Verdi-Verband noch eine einzige Gliederung an der Konferenz beteiligt, »sind es in diesem Jahr ganze 15 Gewerkschaftsgliederungen«, erklärte Florian Wilde gegenüber jW. Die Zahl der Besucher konnte sich gegenüber der letzten Zusammenkunft in Braunschweig im Jahr 2019 mit mehr als 1.550 nahezu verdoppeln. Bis Sonntag vormittag bot die Versammlung die Möglichkeit, sich an insgesamt 56 Veranstaltungen zu beteiligen, die mehr als 170 Referentinnen und Referenten durchgeführt hatten.

Kämpfe verbinden

Die Vielfalt der Angebote an Seminaren und Arbeitsgruppen zeigte: Es läuft viel parallel, was man als gemeinsame Herausforderung versteht. Wie schwierig das häufig geäußerte »Kämpfe verbinden« zu realisieren ist, wurde beim Auftaktpodium deutlich. So wirkte IG Metall-Vertreter Paul Hecker vom Bezirk Köln/Leverkusen gegenüber Felicitas Heinisch von Fridays for Future bremsend, als er erklärte, man müsse in der Auseinandersetzung über Individualverkehr und Automobilproduktion trotz aller Bekenntnisse zu Klimaschutz und Verkehrswende »auch das Trennende betonen«. Es brauche einen »industriepolitischen Kern in Deutschland«, »nur dadurch« seien »starke und durchsetzungsfähige Gewerkschaften« möglich. Applaus erhielt er dafür nicht.

Der Jenaer Soziologe Klaus Dörre zeigte auf der Auftaktveranstaltung am Freitag abend an der strategischen Ausrichtung der Automobilindustrie beispielhaft die Zuspitzung gesellschaftlicher Verhältnisse: Unternehmen wie Mercedes setzten dabei immer stärker auf die Produktion »spritfressender Luxuskarossen«, da die Nachfrage des Segments »für die Reichen und Superreichen« weiter wachse – trotz Orientierung auf E-Mobilität. Es zeige sich, »dass eine winzige gesellschaftliche Minderheit von Eigentümern und Managern auf Geschäftsmodelle setzen, die das Überleben von uns allen betreffen«. Die überwiegend jungen Konferenzbesucher sind sich dessen bewusst: Teilweise hitzig, aber solidarisch geführte Diskussionen zu Tarifkämpfen, Arbeitszeitverkürzung und politische Streiks lassen auf eine künftig kämpferische Orientierung hoffen.