Tödliche Geschenke

Philipp Schulze/dpa Rollt bald Richtung Osten: Schützenpanzer der Bundeswehr vom Typ »Marder« (Munster, 11.10.2019)

Für Geflüchtete gab es vom Bund vergangene Woche nur eine Milliarde Euro – das Geld wird woanders gebraucht. Pünktlich zum Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij in Berlin schnürte die Bundesregierung ein weiteres Waffenpaket für das Land im Wert von mehr als 2,7 Milliarden Euro. Unter anderem sollen 20 weitere »Marder«-Schützenpanzer, 30 »Leopard-1«-Panzer und vier Flugabwehrsysteme Iris-T SLM von der Rüstungsindustrie bereitgestellt werden, wie das Bundesverteidigungsministerium am Samstag mitteilte. Außerdem bekommen die ukrainischen Streitkräfte 18 Radhaubitzen, Munition für Artillerie und Luftverteidigungssysteme, mehr als 100 gepanzerte Gefechtsfahrzeuge und über 200 Aufklärungsdrohnen.

»Mit diesem wertvollen Beitrag an dringend benötigtem militärischen Material zeigen wir einmal mehr, dass es Deutschland mit seiner Unterstützung ernst ist«, tönte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Ein Ende des Ukraine-Krieges sei noch nicht abzusehen. »Von daher wird Deutschland jede Hilfe leisten, die es leisten kann – as long as it takes«, so der SPD-Politiker. Pistorius sagte am Donnerstag bei einem Truppenbesuch, die militärische Hilfe summiere sich insgesamt auf »etwas über vier Milliarden Euro«.

Am Freitag telefonierte der Minister mit seinem ukrainischen Kollegen Olexij Resnikow, um über weitere Waffenlieferungen zu sprechen. Resnikow schrieb anschließend auf Twitter, das Gespräch sei fruchtbar gewesen. Er habe Deutschland »für die anhaltende Unterstützung der Ukraine und sein Bekenntnis zur Kooperation gedankt«. Der ukrainische Außenminister Dmitro Kuleba fand dennoch einen Grund zum Meckern. Er mahnte am Samstag am Rande eines Treffens mit seinen EU-Kolleginnen und Kollegen in Schweden Tempo bei den Waffenlieferungen an. Die Ukraine benötige alles immer so schnell wie möglich, sagte er.

Bei der deutschen Bevölkerung stoßen solche Forderungen auf wenig Gegenliebe. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov im Auftrag der Deutschen Presseagentur sprach sich die Mehrheit gegen weitere Waffenlieferungen an die Ukraine aus. 39 Prozent erklärten, es seien bereits jetzt zu viele Waffen und andere Rüstungsgüter in die Ukraine geliefert worden. 28 Prozent hielten die bisher gelieferte Menge für angemessen, und lediglich 17 Prozent meinten, die Ukraine müsse militärisch noch stärker unterstützt werden. Was die Lieferung von Kampfjets angeht, wird sie sogar von 49 Prozent abgelehnt.

Scharfe Kritik am neuen Waffenpaket kam von Ekkehard Lentz, Sprecher des Bremer Friedensforums. Während für die Kindergrundsicherung kein Geld da sein soll und ein Viertel der Viertklässler nicht richtig rechnen, lesen und schreiben könne, verdoppele und verdreifache die Bundesregierung binnen kürzester Zeit die Ausgaben für Waffenlieferungen in die Ukraine, so Lentz am Sonntag gegenüber junge Welt: »2,7 Milliarden Euro für Waffenlieferungen in einen Abnutzungskrieg, der Tod, Leid und Verwüstung vergrößern wird.« Pistorius’ Ansage sei eine »Vorlage für Scharfmacher« wie den CDU-Außenpolitiker Johann Wadephul. Lentz verwies darauf, dass Wadepuhl gegenüber dem Tagesspiegel dafür plädiert hatte, den Einsatz deutscher Waffen auch gegen Ziele auf russischem Territorium zu erlauben. »Dieser Eskalationsdynamik muss die Friedensbewegung weiter entschieden entgegentreten«, erklärte der Aktivist.