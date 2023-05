Anno … 20. Woche

1933, 17. Mai: Adolf Hitler gibt auf einer Reichstagssitzung eine außenpolitische Erklärung ab, in der er im Namen der »Gleichberechtigung des deutschen Volkes in der Welt« die Revision des Versailler Vertrags fordert und den Kurs auf Aufrüstung verkündet. Auch die Zentrums-Abgeordneten und die 65 anwesenden Mandatsträger der SPD unter Führung von Paul Löbe stimmen der von den Nazis vorgelegten außenpolitischen Resolution zu. Diese Zustimmung führt zu einem Konflikt mit den emigrierten Parteivorstandsmitgliedern, die sich davon distanzieren.

1933, 20. Mai: Nachdem Wahlen auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene für ausgesetzt erklärt worden sind, gründet der österreichische Bundeskanzler Engelbert Dollfuß die Partei »Vaterländische Front« nach faschistischem Vorbild. Wenig später wird die Kommunistische Partei verboten. Bereits Ende März war der »Republikanische Schutzbund« der Sozialdemokraten illegalisiert und waren Versammlungen und Demonstrationen untersagt worden. Die Sozialdemokraten dürfen als Partei zwar noch weiterexistieren, Dollfuß lässt aber keinen Zweifel daran, dass sie im Zuge des Aufbaus eines austrofaschistischen Ständestaats ebenfalls verboten werden sollen.

1953, 17. Mai: Das Zentralkomitee der SED beschließt eine Erhöhung der Arbeitsnormen um durchschnittlich zehn Prozent, was einer faktischen Lohnkürzung gleichkommt. Der Beschluss, der am 28. Mai vom Ministerrat der DDR gebilligt wird, sorgt für großen Unmut in der Bevölkerung und ist Auslöser der Proteste am 17. Juni.

1953, 19. Mai: Bundespräsident Theodor Heuss hält in Koblenz am »Deutschen Eck« eine Festrede zur Einweihung des während des Zweiten Weltkriegs zerstörten Reiterstandbilds Kaiser Wilhelms I. Das Denkmal soll künftig die Sehnsucht der Deutschen nach Wiederherstellung ihrer nationalen Einheit symbolisieren. In revanchistischer Manier sind an den Eckpfeilern des Mahnmals auch jene Provinzen verzeichnet, die seit dem Ende des Faschismus zu Polen und der Tschechoslowakei gehören.