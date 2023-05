Warnung vor dem Kollaps

Florian Boillot »Es ist fünf nach zwölf«: Pflegekräfte protestieren am Freitag in Berlin für bessere Arbeitsbedingungen

Spar deine Kräfte, sagen sie. Du wirst sie für später brauchen. Doppelt- und Dreifachbelastung am Tag und schlaflose Nächte hinterher. Fünf Millionen pflegebedürftige Menschen gibt es bundesweit. 84 Prozent von ihnen werden zu Hause versorgt, ein großer Teil überwiegend von Angehörigen. Sogar jene mit Pflegegrad fünf, die schwerste Beeinträchtigungen haben, werden laut Statistischem Bundesamt zu 51,4 Prozent zu Hause gepflegt. Am »Tag der Pflegenden«, der international am 12. Mai begangen wird, erinnerten Verbände in diesem Jahr hierzulande auch an sie – die Angehörige pflegen und darüber selbst verarmen. Der Vorstand der Stiftung Patientenschutz forderte am Freitag unter anderem einen Rechtsanspruch auf Verhinderungs- und Kurzzeitpflege und eine Erhöhung des Pflegegeldes um mindestens 340 Euro monatlich.

Für Unterstützung durch einen ambulanten Pflegedienst gelten inzwischen lange Wartezeiten, obwohl sich die Anzahl der Beschäftigten in dem Bereich binnen 20 Jahren mehr als verdoppelt hat. Ende 2021 waren 442.900 Menschen in ambulanten Pflegediensten beschäftigt, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Im Vergleich zu Ende 2001 waren das 134 Prozent mehr. Im gleichen Zeitraum stieg die Zahl der Pflegebedürftigen, die zu Hause versorgt wurden, um 141 Prozent.

Erhalten Pflegebedürftige und ihre Angehörigen Unterstützung durch einen Pflegedienst, müssen sie unter Umständen in Kauf nehmen, dass Arbeitsgesetze systematisch missachtet werden – insbesondere bei Agenturen, die eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung versprechen. Der steigende Pflegebedarf innerhalb der vergangenen 20 Jahre hatte einen Zuwachs an ambulanten Pflegediensten um 45,1, Prozent zufolge. Rund zwei Drittel der 15.400 Dienste wurde (Stand Ende 2021) privat getragen.

Trotz allen Einsatzes für eine Pflege in den eigenen vier Wänden kann ein Umzug in ein Pflegeheim am Ende sicherer oder besser sein. Aber auch hier müssen im Gegenzug nach wie vor schlechte Arbeitsbedingungen und in der Folge oft unzureichende Lebensbedingungen für die Bewohner ertragen werden. Laut einer aktuellen Sonderauswertung des DGB-Index »Gute Arbeit« gehen 67 Prozent der Beschäftigten in der Altenpflege davon aus, ihren Beruf wahrscheinlich nicht bis zur Rente ausüben zu können. Am »Tag der Pflegenden« wiesen Beschäftigte bundesweit auf die Gründe dafür hin. In Berlin protestierten Pflegekräfte und Auszubildende in einem »Walk of Care« für bessere Pflegebedingungen und gegen den Personalmangel.

Selbst Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte am Freitag: »Niemand will im Akkord arbeiten. Erst recht nicht in der Pflege.« Eine von seinem Ministerium in Auftrag gegebene Studie zur »Zufriedenheit in der Akut- und Langzeitpflege«, die er aus Anlass des Tages der Pflegenden vorstellte, kam zu wenig überraschenden Ergebnissen. Eine angemessene Bezahlung und eine am tatsächlichen Pflegebedarf ausgerichtete Personalzusammensetzung wird von den Pflegenden als dringend notwendig erachtet.