Lage nach wie vor verheerend

Zakariya Yahya/ZUMA Wire/IMAGO Frauen besonders gefährdet: Zeltlager in Kahramanmaras (7.4.2023)

Drei Monate sind seit der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien vergangen. Im großen und ganzen scheint vieles sich wieder normalisiert zu haben. Jedoch ist die Lage vor Ort weiterhin besorgniserregend, insbesondere für Frauen und LGBTIQ-Personen. Derzeit leben knapp zwei Millionen Menschen in Zelten. In den besonders schwer betroffenen Gebieten wie zum Beispiel Hatay und Kahramanmaras fehlt es weiterhin an Trinkwasser, Toiletten, Kleidung und Hygieneprodukten. Und wie viele Krisen trifft diese Frauen und marginalisierte Gruppen besonders hart.

In Kombination mit dem LGBTIQ-feindlichen Diskurs des regierenden Bündnisses »Volksallianz« in der Wahlkampagne, etwa bei der Ankündigung von Präsident Recep Tayyip Erdogan am 17. April: »Wir werden gegen perverse Tendenzen wie LGBT aktiv vorgehen«, und dem Schweigen oder Befeuern dieser Hassreden durch die Opposition, sieht die Lage für sexuelle und geschlechtliche Minderheiten unabhängig vom Wahlergebnis am Sonntag nicht gut aus. So kritisierte etwa Okan Altekin von der LGBTIQ-Kommission der Anwaltskammer Diyabakir gegenüber dem Nachrichtenportal BIA, dass die Mitglieder der Oppositionsallianz, Mansur Yavas (CHP-Bürgermeister von Ankara), Ekrem Imamoglu (CHP-Bürgermeister von Istanbul) und Meral Aksener (Iyi-Partei) mit ihren Reden Homofeindlichkeit reproduziert hätten. Das führe zum gleichen Ergebnis wie die Hasspolitik der »Volksallianz«: ein Anstieg entsprechender Verbrechen gegen LGBTIQ-Personen.

In der Erdbebenregion zeichnet dieser populistische Diskurs ebenfalls ernste Folgen: So berichtete ein LGBTIQ-Aktivist, der aus Sicherheitsbedenken anonym bleiben möchte, am 28. März gegenüber jW, dass ihm Fälle unterlassener Hilfeleistung bekannt sind. So sei eine trans Person bei Bergungsarbeiten bewusst unter den Trümmern gelassen worden; Menschen mit Verletzungen hätten erst nach Ankara oder Istanbul reisen müssen, um Erste Hilfe zu bekommen, weil das nächstliegende medizinische Zentrum die Aufnahme verweigert hatte. Viele der sichtbaren und dadurch besonders gefährdeten LGBTIQ-Personen konnten jedoch durch Unterstützung von NGOs in Sicherheit gebracht werden.

Aktivistinnen und Aktivisten, medizinisches Personal und Organisationen kritisieren, dass die staatlichen Nothilfemaßnahmen nicht geschlechtergerecht seien und Bedürfnisse von Frauen und benachteiligten Gruppen nicht berücksichtigt würden. Helferin Özge Yilmaz sprach im Interview mit dem Portal catlakzemin.com von »geschlechtsblinden Bedarfslisten«, und »dass viele von Frauen benötigte Materialien als ›überflüssig‹ angesehen werden«. Es gibt nur wenige Toiletten und Duschen, die größtenteils weit entfernt von den Zelten aufgebaut und mangelhaft beleuchtet sind. Das verursacht nicht nur Hygieneprobleme, sondern erhöht auch die Seuchengefahr. Schutz- und Unterstützungsmechanismen gegen Gewalt sind größtenteils schwer zugänglich – obwohl Frauen in dieser Krisensituation einem noch höheren Gewaltrisiko ausgesetzt sind. Auch der Zugang zu Verhütungs- und Abtreibungsmöglichkeiten sowie zu Hygieneprodukten ist schwierig bzw. nicht vorhanden. Eine Ärztin, die im Erdbebengebiet aktiv ist, schätzte im Februar, dass – da im betroffenen Gebiet insgesamt rund 15 Millionen Menschen leben – zu erwarten sei, dass die Zahl der Schwangerschaften, die mit einer Fehlgeburt oder einem ungewollten Abbruch endeten, in drei Monaten bei 8.764 Fällen liegen werde.

Lokale NGOs und Initiativen wie z. B. die Feministische Solidarität für Katastrophenhilfe leisten dabei enorme Hilfe insbesondere für Frauen und marginalisierte Gruppen, größtenteils auf ehrenamtlicher Basis. Der Wiederaufbau von Schutz- und Unterstützungsmechanismen hat zwar begonnen, es ist jedoch ein langer Weg. »Kontinuität der Hilfe ist sehr wichtig«, betonte eine im betroffenen Gebiet im Bereich psycho­soziale Beratung tätige Soziologin gegenüber jW.

Wichtiger als die staatliche und internationale Hilfe, die über die bereits in etliche Skandale verwickelte türkische Katastrophenschutzbehörde AFAD koordiniert wird, ist zivilgesellschaftliche Unterstützung, vor allem über Organisationen, die Spenden als Soforthilfe direkt an Menschen vor Ort verteilen: wie z. B. Hayata Destek – Support to Life und Global Giving in der Türkei. Bei Support to Life sind auch Wunschspenden möglich: für die Unterstützung von LGBTIQ-Personen, den Kauf von Frauenhygieneartikeln, für den Bau von Toiletten etc. Noch wichtiger – und nachhaltiger – wäre allerdings der Wiederaufbau von funktionierenden staatlichen Institutionen sowie die Integration feministischer und gendersensibler Ansätze in Nothilfe- und Wiederaufbauprogrammen.