Erdogan liegt zurück

Tolga Ildun/ZUMA Press Wire/dpa Einer von beiden soll’s werden: Werbung für Amtsinhaber Erdogan (l.) und Herausforderer Kilicdaroglu (Istanbul, 3.5.2023)

Schon wieder Recep Tayyip Erdogan – oder diesmal doch Kemal Kilicdaroglu? In nur wenigen Tagen könnte feststehen, wer für die nächsten fünf Jahre Staatsoberhaupt der Türkei wird – vorausgesetzt, einer der beiden aussichtsreichsten Kandidaten gewinnt in der ersten Runde. Das Rennen in diesem Jahr ist spannend wie nie. Doch während die Menschen in der Türkei erst am Sonntag über den künftigen Präsidenten und ein neues Parlament abstimmen dürfen, haben die im Ausland lebenden türkischen Staatsbürger die Wahl bereits hinter sich. Zwischen dem 27. April und dem 9. Mai waren 3,4 Millionen registrierte Wählerinnen und Wähler im Ausland – davon 1,5 Millionen allein in der BRD – zur Stimmabgabe aufgerufen; sie machen etwa fünf Prozent am Gesamtstimmenanteil aus. Gewählt haben am Ende 1,7 Millionen Menschen.

Führen dürften bei den Wählern im Ausland wie in den Jahren zuvor die Regierungspartei AKP und der amtierende Präsident Erdogan. Im Ausland ist er beliebt: Er profitiert davon, dass die Diaspora größtenteils aus konservativen Regionen der Türkei stammt und somit seiner traditionellen Wählerbasis angehört. Auch sorgen unter anderem Diskriminierungserfahrungen im Ausland dazu, reflexhaft und ohne tiefere Kenntnis der lokalen Gegebenheiten die Regierung des Heimatlandes zu unterstützen oder für ihre Propaganda empfänglich zu sein. Zudem nutzt der Diaspora die Wirtschaftskrise, denn der Währungsverfall der türkischen Lira kommt ihr bei Besuchen in der Türkei zugute.

Ob im Ausland lebende Staatsbürger überhaupt wählen dürfen sollten, da die Konsequenzen sie letztlich selten direkt betreffen, ist eine Debatte für sich. Erdogan jedenfalls wusste, was er davon haben würde, als er ihnen 2012 das Wahlrecht zugestand. Aber auch im Ausland wird nichts dem Zufall überlassen. Nur zwei aktuelle Beispiele: In Sydney waren ungeöffnete Stimmzettel bereits zugunsten der AKP abgestempelt worden. In Frankfurt am Main versuchten Anhänger der Regierung mehrmals abzustimmen, weswegen es zu Handgreiflichkeiten kam.

Enges Rennen

Wie wichtig die fünf Prozent des Auslands sein können, wird deutlich, wenn man sich die Umfragewerte der britischen Tageszeitung The Guardian vom Mittwoch anschaut: Kemal Kilicdaroglu führt mit 48,9 Prozent, gefolgt von Erdogan mit 43,2 Prozent – etwas mehr als fünf Punkte Abstand. Um zu gewinnen, sind jedoch »50 plus 1« nötig. Beim jetzigen Stand würde das Rennen also in die zweite Runde gehen, die zwei Wochen nach dem ersten Wahltermin stattfindet. Es gibt noch einen weiteren Kandidaten, der allerdings kaum Chancen hat: Sinan Ogan (3,1 Prozent). Bis zu seinem Rausschmiss 2017 war er Abgeordneter der faschistischen MHP gewesen und tritt nun als Kandidat der ultrarechten ­Allianz Ata an.

Für die größte Überraschung sorgte am Donnerstag Muharrem Ince, der bislang bei 4,8 Prozent lag. Er zog seine Kandidatur zurück und erklärte, das für das »Wohl des Landes« zu tun. Den gesamten Wahlkampf über wurde er von der Opposition als »Saboteur« angesehen, dessen einziges Ziel es gewesen sei, einen Sieg Kilicdaroglus in der ersten Runde zu verhindern. 2018 war Ince noch Kandidat der größten Oppositionspartei gewesen, der kemalistischen CHP; er warf allerdings nach seinem schlechten Abschneiden mit 30 Prozent Parteichef ­Kilicdaroglu vor, ihn nicht genug unterstützt zu haben, und versuchte anschließend, ihn als Vorsitzenden absetzen zu lassen. Mit seinem Vorhaben gescheitert, verließ er die CHP und gründete die Memleket Partisi (Heimatpartei). Seine Kandidatur bezeichnet er als »dritten Weg«. Dass er in kürzester Zeit die 100.000 nötigen Unterschriften für seine Kandidatenzulassung vorlegen konnte – offensichtlich mit Unterstützung der Regierung –, zeigte, dass Erdogan ein Interesse daran hat, dass Ince gut abschneidet und der CHP Stimmen abnimmt.

Glückwunsch an die Mörder

Offen ist noch, ob Ince Kilicdaroglu unterstützen und Teil des »Sechsertisches« werden wird: Teil der oppositionellen Plattform sind die Republikanische Volkspartei (CHP), die Gute Partei (Iyi), die Partei der Glückseligkeit (Saadet), die Demokratische Partei, die Partei für Demokratie und Fortschritt (Deva) und die Zukunftspartei (Gelecek). Bei den zwei letztgenannten handelt sich um Abspaltungen der AKP. Deva-Vorsitzender Ali Babacan war jahrelang Wirtschaftsminister und Architekt der neoliberalen AKP-Politik gewesen. Die Zukunftspartei wird von Ahmet Davutoglu geführt, der als ehemaliger Außenminister das Gesicht der neoosmanischen Ambitionen der Türkei verkörperte. Auch die Iyi-Partei ist eine Abspaltung, allerdings der MHP. Parteichefin Meral Aksener war in den 1990er Jahren Innenministerin des Landes. Damals eskalierten die Kämpfe zwischen Armee und der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK). Aksener war zu dieser Zeit für zahlreiche Fälle des »Verschwindenlassens« von Kurden und linken Türken verantwortlich. Die Glückseligkeitspartei kommt aus der gleichen islamistischen Tradition wie die AKP. Parteichef Temel Karamollaoglu war in den 1990er Jahren Bürgermeister der Stadt Sivas. Als ein islamistischer Mob am 2. Juli 1993 einen Brandanschlag auf ein Kulturfest der religiösen Minderheit der Aleviten verübte und 35 Menschen bei lebendigem Leibe verbrennen ließ, beglückwünschte er die Mörder.

Kleineres Übel

Und auch Kilicdaroglu ist kein unbeschriebenes Blatt: Seine über viele Jahre schlecht geführte Oppositionspolitik hat dazu beigetragen, dass die AKP heute das Monster ist, das sie ist – und sämtliche Bereiche des Staates kontrolliert. Kriege gegen Kurden im Ausland hat Kilicdarolgu ebenso stets befürwortet wie das Gesetz zur Aufhebung der Immunität von Abgeordneten. Der ehemalige Chef der Demokratischen Partei der Völker (HDP), Selahattin Demirtas, sitzt heute auch wegen Kilicdaroglu im Gefängnis.

Die Allianz auf der anderen Seite ist eine aus Ultranationalisten, Verschwörungstheoretikern und religiösen Fanatikern: die Koalition aus AKP, MHP, der Partei der Großen Einheit (BPP), der Neuen Wohlfahrtspartei (YRP) und Partei der Freien Sache (Hüda-Par). Im Gegensatz zum oppositionellen »Sechsertisch«, der den Wahlkampf als Team managt, ist Erdogans Bündnis eine One-Man-Show, vollkommen auf den Präsidenten ausgerichtet. Umfragen zufolge wird wohl keine der beiden Seiten die Mehrheit im 600 Sitze zählenden Parlament erringen können. Auch wenn in der Türkei seit 2017 das Präsidialsystem gilt, verabschiedet das Parlament noch immer die Gesetze sowie den Haushalt und entscheidet unter anderem über Kriegseinsätze im Ausland.

Der Wahlkampf lief dabei alles andere als fair ab. Der Staatssender TRT sendete im gesamten Monat April 32 Stunden lang Liveauftritte Erdogans, während Kilicdaroglu nur 32 Minuten zur Verfügung standen. Bei seinen Kundgebungen wiederholt der Präsident stets die alte Leier: Er habe die Türkei groß gemacht, Megabauten errichten lassen, erneut seien Erdöl und Erdgas gefunden worden, und weitere Großprojekte werden angekündigt. Kurzum: Er verkauft Träume. Gleichzeitig setzt er auf den Opfermythos, als sei nicht seine Regierung seit mehr als 20 Jahren an der Macht, und schürt die Ängste seiner Wählerbasis: Sollte die Opposition gewinnen, seien die nationalen Interessen dahin. Sie werde zudem die Religion unterdrücken und durch die LGBTIQ-Ideologie die »traditionelle Familie« zerstören.

Mit seinem Konkurrenten tut sich Erdogan schwer, da der ihm wenig Angriffsfläche bietet: Kilicdaroglu war knapp 30 Jahre als Beamter im Finanzministerium und als Chef der Sozialversicherungsbehörde tätig und hat sich währenddessen offensichtlich wenig zuschulden kommen lassen. Sonst wäre das mit Sicherheit von der Regierung ausgeschlachtet worden. Statt dessen präsentierte Erdogan auf seinen Kundgebungen manipulierte Videos, laut denen die CHP gemeinsame Sache mit der PKK mache, in sozialen Netzwerken finden aggressive Debatten rund um die Abkürzung »CHPKK« statt. In einem von Erdogan gezeigten Video applaudieren angeblich ranghohe PKK-Kader Kilicdaroglu. Den CHP-Vorsitzenden beschimpft er dabei als »Säufer«. Was die Regierung bis Sonntag noch aus dem Hut zaubern wird, ist unklar: Justiz­minister Bekir Bozdag erklärte dieser Tage, es gebe eine heikle Aufnahme von Kilicdaroglu, die nach der Veröffentlichung für Panik sorgen werde. Der CHP-Politiker warnte bereits vor Deepfakevideos, also digital erstellten Filmen, die Personen täuschend echt imitieren.

Wahlen als »Putschversuch«

Bei der AKP nimmt die Nervosität auf jeden Fall zu, und die Sorge vor dem Machtverlust macht sie unberechenbar: Innenminister Süleyman Soylu bezeichnete die Wahl bereits als »Putschversuch«, und Wahlkampfauftritte der Opposition wurden wie in Erzurum von Anhängern der Regierung mit Steinen attackiert.