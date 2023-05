Österreichs älteste Tageszeitung der Welt

Harald Schneider/APA/dpa »Privilegiertes Traditionsblatt«: Titelseite vom Freitag, 28. April 2023

Die Wiener Zeitung ist ein außergewöhnlicher Fall. Am 8. August 1703 erschien die erste Ausgabe. Und sie ist zu 100 Prozent im Besitz der Republik Österreich, seit diese nach dem Ersten Weltkrieg ausgerufen wurde. Lange fungierte das Blatt als Organ für gesetzlich vorgeschriebene Verlautbarungen, auch von Unternehmen. Das begann sich ab den 1990er Jahren zu ändern. Die neoliberale Haider-FPÖ – »weg mit allem Staatlichen!« – verlangte, »dieses Medienunternehmen auf den rauhen Wind der marktwirtschaftlichen Konkurrenz vorzubereiten«, und mit der Durchsetzung des Internets urgierten Konzernvertreter immer energischer, die Kosten der Pflichtinserate durch billigere Internetbekanntmachungen zu reduzieren. Letztlich mit Erfolg: Ende April dieses Jahres beschloss die schwarz-grüne Regierungsmehrheit des Parlaments die Einstellung der Zeitung zum 30. Juni, wobei als Ausrede insbesondere der Grünen eine Internetversion bestehenbleiben soll.

Viele Stimmen verwiesen zuletzt darauf, dass die Zeitung seit zwei Jahrzehnten mit anderen Publikation vergleichbar ist, lediglich mit der Besonderheit einer als »Amtsblatt« bezeichneten Beilage. Demgegenüber protestierten Kulturleute und Intellektuelle gegen die »Vernichtung einer Qualitätszeitung«. »Meinungsvielfalt!«, riefen sie, und: »Älteste Tageszeitung der Welt!« Nun ist das mit der Qualität so eine Sache. Wo alle dasselbe verkünden, gibt es sie höchstens noch dort, wo die großen Blätter mit geringer Auflage Platz für Feuilletons oder anspruchsvollere Aufsätze erübrigen – Spielplätze für Kulturleute, die seit Jahren knapper werden. Es handelt es sich auch nur um Feigenblätter für die Eintönigkeit der medialen Verkündigung.

Schriftsteller, Kulturfunktionäre und andere aus der »Zivilgesellschaft« unterzeichneten eine »Erklärung«, in der es über die Wiener Zeitung in klassischer Verklärung hieß: »Sie steht für Objektivität, Seriosität, Journalismus und Feuilletons auf höchstem Niveau. Ihrer Redaktionslinie ist sie von ihrer Gründung an treu geblieben, alles Denkwürdige aus dem eigenen Land, anderen Ländern und der ganzen Welt ungeschönt zu berichten.« Die tatsächliche Vergangenheit des Blatts ist eine andere. Im revolutionären Wien von 1848 »kämpfte die Redaktion mit allen Waffen des ›passiven Widerstandes‹«, heißt es, und: (Staatskanzler) »Metternich muss das Blatt damals mit größtem Unbehagen gelesen haben.« – Wenn ein Mächtiger ihnen mit »Unbehagen« begegnet, fühlen sich manche schon wie Revolutionäre. So waren es auch nicht die Journalisten des Blattes, die damals versuchten, der Habsburgermacht zuzusetzen. Als in den Revolutionstagen in einem Aufsatz stehen sollte, dass anarchistische Bestrebungen bekämpft werden müssten, war es ein Setzer, der aus den anarchistischen »monarchistische« machte, wie der empörte Autor später berichtete. Bis heute ist die Wiener Zeitung fraglos ein Medium, dass in den wesentlichen Fragen der Politik und Gesellschaft gehorsam mit dem Mainstream schwimmt.

Dennoch ist es richtig, den Oberen das Abschaffen eines im Eigentum der Republik stehenden Mediums mit beachtlicher Tradition nicht so einfach durchgehen zu lassen. Denn mit dem Erhalt ihrer eigenen Traditionen hat die herrschende Klasse schon längst nichts mehr am Hut. Weshalb es ihr egal ist, ob in diesem Land »die älteste Tageszeitung der Welt« existiert oder nicht. Der progressive Geist, in dem das Bürgertum seinerzeit seine Positionen bezog und in dem auch diese Zeitung eine Rolle spielte, ist längst dem puren Machterhalt gewichen. Seiner zwiespältigen, kompromisslerischen und opportunistischen Politik entsprechend war dieses Bürgertum in der Vergangenheit mit wenigen Ausnahmen nie revolutionär, sondern entwickelte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine spezielle Form der Verbindung des österreichischen Unternehmertums mit dem Adel und der k.-u.-k.-Beamtenschaft. Die Wiener Zeitung ist dafür ein ausgezeichneter Beleg und wird dementsprechend von ihrer eigenen Historikerin als selbst in der Revolution von 1848 »kaiserlich privilegiertes Traditionsblatt« beschrieben. Das Kaiserliche wurde in der Republik durch das Konservativ-Republikanische ersetzt.