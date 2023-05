Annäherungsversuche in Nordostsyrien

Maxim Shemetov/REUTERS Öcalan im Hintergrund: Eröffnung einer Repräsentanz der Selbstverwaltung im Nordosten Syriens in Moskau (o. D.)

Laut Medienberichten hat die Autonome Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien (Rojava) die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) um Vermittlung einer Verständigung mit Damaskus gebeten. Der Oberkommandierende der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDK), Mazlum Abdi, ist demnach in Begleitung von Bafel Talabani, dem Vorsitzenden der Patriotischen Union Kurdistans im Irak, im vergangenen Monat in die VAE gereist. Dort soll ein – von Abu Dhabi allerdings bestrittenes – Treffen mit Tahnun bin Sajid Al Nahjan, dem Nationalen Sicherheitsberater der VAE, stattgefunden haben, wie das in den USA ansässige Nachrichtenportal Al-Monitor in Erfahrung brachte.

Die Annäherungsversuche der Selbstverwaltung an Damaskus erfolgen vor dem Hintergrund der neuen Kooperationspolitik zwischen den langen Erzfeinden Iran und Saudi-Arabien, aber auch zwischen der Mehrheit der Staaten der Region und Syrien. Sie sind zudem Ausdruck einer zunehmenden Sorge seitens der Selbstverwaltung und der SDK, sich auf den Schutz durch die etwa 900 US-amerikanischen Besatzungssoldaten nicht verlassen zu können, die mit ihrer Duldung in Nordostsyrien stationiert sind. Eine wichtige Rolle spielen zudem die Bemühungen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan um eine Normalisierung mit Damaskus. Erdogan betrachtet die Kurden als Feinde und hält Teile Nordsyriens besetzt. Die Kurden, die sich der Selbstverwaltung verbunden fühlen, fürchten, im Falle einer Einigung unter die Räder zu geraten. Allerdings hat Syriens Präsident Baschar Al-Assad klargemacht, dass ein Abzug der türkischen Besatzungstruppen Vorbedingung für ein Treffen zwischen ihm und seinem Amtskollegen ist. Deshalb dürfte bis dahin noch einige Zeit ins Land gehen.

Die seit Jahren stattfindenden Gespräche zwischen der Selbstverwaltung und Damaskus werden von der Kooperation der SDK mit den US-Besatzungstruppen überschattet. Im April sollen die Gespräche eingestellt worden sein. Die USA stehlen nach Angaben syrischer Behörden wöchentlich Hunderte Lkw-Ladungen syrischen Öls und tonnenweise Weizen. Die syrische Armee kam zwar der Selbstverwaltung sowohl im Dezember 2018 als auch im Oktober 2019 mit begrenzten Kräften gegen türkische Angriffe zur Hilfe. Vereinbart wurde zudem eine Stationierung syrischer Truppen im Selbstverwaltungsgebiet. Doch weiterhin halten die SDK an ihrer offiziell im Namen des Kampfes gegen den »Islamischen Staat« laufenden Kooperation mit dem US-Militär fest.

Die syrische Regierung hatte 2012 ihre Truppen aus dem Norden Syriens abgezogen, um sich auf den Kampf gegen die vom Westen, der Türkei und den Golfstaaten unterstützten Terrorbanden in anderen Teilen des Landes zu konzentrieren. Damals entließ Damaskus zahlreiche Kader des syrischen PKK-Ablegers, Partei der Demokratischen Union (PYD), aus dem Gefängnis, die kurdischen Sicherheitskräfte konnten auf Waffen und Material der Regierungsarmee zurückgreifen. Den Anspruch auf sein völkerrechtlich verbrieftes Recht auf Souveränität und territoriale Integrität hat Syrien aber nie aufgegeben und sich bislang trotz russischer Vermittlungsversuche unbeweglich gegenüber den Forderungen aus Rojava gezeigt. Die Allianz mit dem US-Militär blockiert dabei die auch von der Selbstverwaltung eingeforderte innersyrische Einigung. So hat Abdi die SDK noch im Dezember als treuen Verbündeten der USA im Kampf gegen den »Islamischen Staat« bezeichnet.