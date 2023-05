Gedenken gestört

Stefan Boness/IPON Protest gegen das Verbot der Fahne der UdSSR vor dem Ehrenmal im Berliner Tiergarten am Dienstag

Der Verschluss der kleinen, schwarzen Handtasche im Schlangenmuster bleibt zunächst zu, bis die Hände des Polizisten es schaffen, das filigrane Silber zu öffnen. »Ich begehe diesen Tag schon länger, als sie leben!« entrüstet sich die weißhaarige Frau. Ein Zettel fällt aus der Tasche. »Ihnen ist da etwas runtergefallen«, motzt der Polizist, ohne ihn aufzuheben. Die Dame kehrt zurück und bückt sich wackelig nach dem Stück Papier, auf das Namen in kyrillischer Schreibschrift geschrieben sind.

Wer am Dienstag den Tag des Sieges über das Naziregime vor 78 Jahren am Sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park würdigen will, muss sich zunächst einer Taschenkontrolle der Berliner Polizei unterziehen. Bei den Kundgebungen in der Hauptstadt bleibt das Zeigen von sowjetischen und russischen Flaggen und Symbolen verboten. Das entschied das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg am Montag und bestätigte damit eine Regelung der Berliner Polizei. Ukrainische Symbolik bleibt indes erlaubt.

Die Berliner Polizei verzichtet auf die Durchsetzung des ebenfalls ausgesprochenen Verbots sogenannter Georgsbänder am sowjetischen Ehrenmal für eine Delegation der russischen Botschaft. »Diese Personen gehören zu einer offiziellen Delegation der russischen Botschaft und sind für die Zeit der Veranstaltung von dem Verbot des Tragens ausgenommen«, schreibt die Berliner Polizei in vorauseilender Rechtfertigung auf dem Kurznachrichtenportal Twitter. Zusammen mit der Delegation der russischen Botschaft erinnert auch Egon Krenz, ehemaliger Generalsekretär des Zentralkomitees der SED, an die sowjetischen Opfern des Zweiten Weltkriegs. Unabhängig von der Delegation der russischen Botschaft legen auch die Fraktionsvorsitzenden der Partei Die Linke im Bundestag, Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch, rote Nelken nieder. Auf die Frage von jW, ob sie die Taschenkontrollen seitens der Polizei des Gedenkens für würdig befänden, antwortete Mohamed Ali, es sei wichtig »Sicherheit zu gewährleisten, in angemessenem Maße«.

Bis zum Nachmittag waren laut Polizeiangaben um die 400 Personen und damit deutlich weniger Menschen als im vergangenen Jahr am Ehrenmal im Treptower Park, obwohl inzwischen die Coronamaßnahmen kein Faktor mehr sind. Einige Hundert Menschen erinnerten mit einem Gedenkmarsch vom Brandenburger Tor über die Straße des 17. Juni zu dem Ehrenmal am Tiergarten an die gefallenen Soldaten. Zum Ehrenmal am Tiergarten durften laut Polizei Demonstrierende nur »grüppchenweise«; auch sie wurden auf »verbotene Symbole« kontrolliert. Laut eigenen Angaben waren 1.300 Polizisten im Einsatz. Nach jW-Informationen wurde von Polizisten bereits am Montag auch eine Fahne des ehemaligen Jugoslawien eingezogen, weil sie »sowjetisch« aussehe.

Stefan Natke, Vorsitzender der Berliner DKP, nannte die Behinderung des Gedenkens an die mindestens 27 Millionen getöteten Sowjetbürger im jW-Gespräch am Dienstag »grausam«. Das Verbot der Siegesfahne der Roten Armee und der Flagge der Sowjetunion wertete er als ein »Anziehen der Daumenschrauben«. Wenn Bundeskanzler Olaf Scholz den nationalistischen Gruß »Slawa Ukraini! – Ruhm der Ukraine« nutze und Außenministerin Annalena Baerbock sage, man müsse »Russland ruinieren«, sei eine würdige Erinnerung an die Gräueltaten der Nazis nicht mehr möglich. Die Bundesregierung versuche, die »Geschichte umzudrehen« und Faschismus wieder »salonfähig zu machen«, so Natke.