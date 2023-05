Dunkler Leuchtturm PCK

Hannibal Hanschke/REUTERS Morgen schon herrliche »Wasserstoffdrehscheibe«: PCK-Raffinerie in Schwedt

Der gegenwärtig eher notleidenden PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt stehen herrliche Zeiten bevor: In kaum mehr als 20 Jahren soll sich die Zahl der dort zur Verfügung gestellten Arbeitsplätze auf bis zu 3.000 verdoppeln. Da ist die dankbare Erleichterung und die Vorfreude in der gesamten Region sicher schon jetzt ungeheuer groß. In der Oderstadt soll dann, 2045, nicht mehr Erdöl in Benzin, Diesel, Kerosin und Bitumen umgewandelt, sondern grüner Wasserstoff produziert und weiterverarbeitet werden. »Grün« bedeutet in diesem Zusammenhang, dass bei seiner Herstellung ausschließlich Elektrizität eingesetzt wird, die aus nichtfossilen Trägern wie Wind- und Sonnenenergie gewonnen wurde.

Die Zukunftspläne waren am Montag abend Gegenstand eines »Pressehintergrundgesprächs«, bei dem erstmals eine gemeinsame Machbarkeitsstudie der Unternehmen PCK Raffinerie GmbH und Enertrag öffentlich vorgestellt wurde. Letzteres, das sein Hauptquartier ebenfalls im Bundesland Brandenburg hat, wurde 1998 für den Betrieb von Windkraftanlagen gegründet. Gegenwärtig betreut das Unternehmen weltweit mehr als 1.200 solcher Anlagen und ist unter anderem auch auf dem Gebiet der Herstellung von grünem Wasserstoff tätig.

Enertrag wird üblicherweise als einer der vier wichtigsten Interessenten für die Übernahme der russischen Mehrheitsbeteiligung an der Schwedter Raffinerie genannt. Ob der Konzern aber wirklich daran interessiert ist, dort in die Wasserstoffproduktion und -verarbeitung einzusteigen, gilt Presseberichten zufolge als ungewiss. Wie die PCK Raffinerie GmbH am 5. April mitteilte, hat sie inzwischen die Firma Siemens Energy damit beauftragt, ein »technisches Konzept« für den geplanten Einsatz von 100-Megawatt-Elektrolyseuren zu erstellen, die bei der Wasserstofferzeugung zum Einsatz kommen sollen. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hatte diese Meldung in gewohntem vorauseilendem Optimismus mit den Worten kommentiert: »Jetzt reden wir nicht mehr über den möglichen Weg zu einer Transformation, sondern jetzt geht es mit praktischer Arbeit los.« Schon im übernächsten Jahr solle die neu aufgestellte Anlage in Betrieb gehen, so Steinbach.

Statt 2025 nennt die Machbarkeitsstudie, über die der Sender RBB am späten Montag abend ausführlich berichtete, das Jahr 2027. In Schwedt sollen dann, laut Plan, 30.000 Tonnen Wasserstoff mit einer Elektrolyseleistung von 400 Megawatt hergestellt werden. 2030 soll die Produktion bei 160.000 Tonnen liegen. Die Kosten bis zu diesem Zeitpunkt werden mit 15 Milliarden Euro veranschlagt. Wo das Geld herkommen soll, ist ungewiss.

Die Studie schreibt dem Standort Schwedt einen Wettbewerbsvorteil zu, berichtete der RBB: »Genannt werden unter anderem ein großes Potential an erneuerbaren Energien, die bestehende Stromnetzinfrastruktur und Logistik sowie die Gaspipeline Eugal« von Lubmin bei Greifwald nach Tschechien, »die auf Wasserstoff umgewandelt werden könnte«.

Als »Wasserstoffdrehscheibe« und »Wasserstoffleuchtturmregion«, wie es in der Machbarkeitsstudie heißt, hat Schwedt jedoch sehr viele Konkurrenten mit weit besseren Voraussetzungen im In- und Ausland. Außerdem steht es mit seiner späten Bewerbung am Ende einer langen Schlange. Für das im Dezember 2020 offiziell gestartete EU-Vorhaben »Important Projects auf Common European Interest Wasserstoff« haben sich schon 400 Projekte aus 18 Ländern eintragen lassen. Allein in der BRD, wo über acht Milliarden Euro Fördermittel locken, haben die Bundesministerien für Wirtschaft und Verkehr bisher 62 Projekte aus einer noch größeren Bewerberzahl in die engere Wahl gezogen. Wer am Ende wirklich Geld bekommt, entscheidet die EU-Kommission. Im Juli 2022 genehmigte sie zunächst 41 Projekte, unter denen lediglich vier deutsche waren.