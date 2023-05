50-Jahre-Plan für Afrika

Xinhua/imago Unter strengen Umweltauflagen von China errichtet: Die Bahnstrecke Nairobi–Mombasa in Kenia (2.8.2022)

Das Jahr 2013 war ein Schlüsseljahr für Afrika. Damals fasste das Panafrikanische Parlament der Afrikanischen Union (AU) in der »Agenda 2063« zum ersten Mal eigene AU-Entwicklungsziele für die nächsten fünfzig Jahre zusammen: nach 60 Jahren neokolonialer Abhängigkeit und 20 Jahren US-Hegemonie nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Drei Jahre zuvor hatte Südafrika die Staatengruppe Brasilien, Russland, Indien und China zu den BRICS erweitert. Die BRICS bieten mit der Neuen Entwicklungsbank (NDB) und dem Währungsreservepool eine Alternative zur politischen Einmischung der US-gesteuerten Weltbank und des Internationalen Währungsfonds über deren neoliberale Kreditbedingungen – eine Absage an die globale Hegemonie der USA und ein Aufbruch in eine multipolare Welt.

Aber das Jahr 2013 brachte mit der am 26. Mai jenes Jahres beschlossenen »Agenda 2063« nicht nur einen kontinentalen Aufbruch, sondern auch einen globalen: mit der von der Volksrepublik China initiierten Belt and Road Initiative (BRI), auch bekannt als »Neue Seidenstraße«. Sie erweiterte den Horizont, bezog die Länder des afrikanischen Kontinents ein in eine gleichberechtigte globale Entwicklungsperspektive – ein weiterer Schritt hin zu einer multipolaren Kooperation.

Die »Agenda 2063« identifiziert die Schlüsselaktivitäten, die ihren jeweils auf zehn Jahre angelegten Umsetzungsplänen zufolge unternommen werden müssen, um sicherzustellen, dass sie quantitative und qualitative transformative Fortschritte für die afrikanische Bevölkerung hervorbringt. Als erstes Hauptziel bestimmt die Agenda, politische Unabhängigkeit gegenüber Staaten außerhalb Afrikas zu erreichen – ein deutliches Zeichen zwei Jahre nach der Zerschlagung des Entwicklungsmodells Libyens, einer Hauptmacht des Panafrikanismus, und ein Jahr nach der Militärintervention Frankreichs in Mali – und eine Vision angesichts der Verschuldung und der Abhängigkeit von den »Dons« internationaler »Donatoren«.

Nach innen gerichtet sollen die politische Integration und der Aufbau einer funktionierenden panafrikanischen Wirtschaft dazu führen, die industriekapitalistische Entwicklung nachzuholen, um Analphabetismus, Hunger und Armut zu beseitigen. So sind Nachbarstaaten dabei, über die bestehenden Wirtschaftsgemeinschaften wie die ECOWAS im Westen Afrikas hinaus eine grenzüberschreitende Infrastruktur auszubauen. Als aktuelle Beispiele seien die Grenzbrücke Limani zwischen Nigeria und Kamerun sowie der maritime Korridor zwischen Sierra Leone und Guinea genannt.

Als das wichtigste Vorzeigeprojekt soll die Afrikanische Kontinentale Freihandelszone (ACFTA) dem neokolonial vernachlässigten Binnenhandel, der bei 15 Prozent stagniert (im Vergleich dazu die Europäische Union: 67 Prozent), und der wirtschaftlichen Integration die Türen öffnen. Die OECD hatte 2018 die Handelshemmnisse zwischen den afrikanischen Wirtschaftsgemeinschaften aufgelistet. Im Vergleich zur EU gibt es hier ein Vielfaches an Bürokratie, was Lieferzeiten und Kosten vergrößert – und nunmehr prioritär mit dem Ausbau der kontinentalen Verkehrsinfrastruktur und einer Digitalisierung der Administration ungleichmäßig in den Ländern angegangen wird. Daneben bewirbt sich Kenia als Sitz der 2015 beschlossenen ostafrikanischen Tripartite Free Trade Area (TFTA) von Kapstadt bis Kairo.

Weitere Hauptziele der Agenda sind die Stärkung von Sicherheit und Frieden – Kriege sollten auf dem Kontinent bis 2020 verschwunden sein – sowie der kulturellen Identität, nicht zuletzt die Gleichstellung der Geschlechter, wo respektable Fortschritte innerhalb der akademischen und politischen Elite zu verzeichnen sind. Friedensfreunde werden positiv vermerken, dass die Militärausgaben Afrikas laut Bericht des Friedensforschungsinstituts SIPRI von 2022 leicht auf 1,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts gesunken sind.

Die Agenda fasst nicht nur Afrikas Bestrebungen für die Zukunft zusammen, sondern identifiziert auch Flaggschiffprogramme, mit denen die Entwicklung des Kontinents angekurbelt werden soll. Dazu zählt zuallererst der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Bisher wird das Hinterland vernachlässigt, weil zum Beispiel Bahnstrecken neokolonial lediglich eine Verbindung zwischen Produktionsstätten wie Minen und Häfen zum Abtransport der Ressourcen herstellen. Die Einführung des Reisepasses der Afrikanischen Union sowie die Aufhebung der Visumpflicht für seine Inhaber innerhalb Afrikas sind noch nicht geschafft, aber immerhin haben zahlreiche Länder die Visapflicht für Nachbarstaaten aufgehoben. Beim Aufbau eines panafrikanischen Digitalnetzes tobt ein Konkurrenzkampf einerseits unter westlichen IT-Unternehmen, andererseits vor allem zwischen diesen und chinesischen IT-Anbietern wie Huawei.

Die Formulierung einer Strategie, damit Afrika endlich davon wegkommt, ein bloßer Rohstofflieferant zu sein, ist der wohl wichtigste Punkt. Dazu dient die Errichtung einer afrikanischen Freihandelszone (ACFTA). Die Einrichtung eines afrikanischen Wirtschaftsforums und die Gründung einer Reihe von Finanzinstituten – darunter eine afrikanische Investmentbank (AIB), eine panafrikanische Börse, ein afrikanischer Währungsfonds und eine afrikanische Zentralbank – sind nach zehn Jahren keine Fiktion mehr, sondern eine realistische Vision in der Entwicklung multipolarer Beziehungen im Rahmen der Diskussion um die Dedollarisierung. In diesem Zusammenhang stehen auch die seit 2018 verstärkten Bemühungen in der Westafrikanischen Wirtschaftsunion CEDEAO/COMESA und der Westafrikanischen Währungsunion (UEMOA), den vom Euro abhängigen Franc CFA endlich abzulösen.