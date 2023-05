Die Sorge, wie man Nahrung findet,

ist häufig nicht so unbegründet.

Kommt einer dann und fragt: Wie geht’s?

Steht man gewöhnlich oder stets

*

gewissermaßen peinlich da,

indem man spricht: Nun, so lala!

Und nur der Heuchler lacht vergnüglich

und gibt zur Antwort: Ei, vorzüglich!

*

Im Durchschnitt ist man kummervoll

und weiß nicht, was man machen soll. –

*

Nicht so der Dichter. Kaum missfällt

ihm diese altgebackne Welt,

so knetet er aus weicher Kleie

für sich privatim eine neue

*

und zieht als freier Musensohn

in die Poetendimension,

die fünfte, da die vierte jetzt

von Geistern ohnehin besetzt.

*

Hier ist es luftig, duftig, schön,

hier hat er nichts mehr auszustehn,

hier aus dem mütterlichen Busen

der ewig wohlgenährten Musen

*

rinnt ihm der Stoff beständig neu

in seine saubre Molkerei

gleichwie die brave Bauernmutter

tagtäglich macht die frische Butter.

*

Des Abends spät, des Morgens frühe

zupft sie am Hinterleib der Kühe

mit kunstgeübten Handgelenken

und trägt, was kommt, zu kühlen Schränken,

*

wo bald ihr Finger, leicht gekrümmt,

den fetten Rahm, der oben schwimmt,

beiseite schöpft und so in Masse

vereint im hohen Butterfasse.

*

Jetzt mit durchlöchertem Pistille

bedrängt sie die geschmeid’ge Fülle.

Es kullert, bullert, quietscht und quatscht,

wird auf und nieder durchgematscht.

*

Bis das geplagte Element

vor Angst in dick und dünn sich trennt.

Dies ist der Augenblick der Wonne.

Sie hebt das Dicke aus der Tonne,

*

legt’s in die Mulde, flach von Holz,

Durchknetet es und drückt und rollt’s.

Und sieh, in frohen Händen hält se

Die wohlgeratne Butterwälze.

*

Salbeibuttergnocchi

750 g Kartoffeln waschen, in kochendem Wasser ca. 20 Minuten garen, abgießen, pellen und warm durch eine Kartoffelpresse drücken. Die Masse ganz abkühlen lassen und mit drei Eigelben, 60 g Mehl, 60 g Hartweizengrieß und einer guten Prise Salz zu einem Teig verkneten. Auf einer mit Mehl bestäubten Arbeitsfläche ca. drei cm dicke Stangen formen. Diese mit einem bemehlten Messer in kleine Stücke schneiden. Die rohen Gnocchi in kochendes Salzwasser geben, in nicht sprudelndem Wasser vier bis sechs Minuten ziehen lassen. Währenddessen Salbeiblätter vom Stiel zupfen, eine Knoblauchzehe schälen und pressen. Vier EL Butter in einer Pfanne zerlassen, Knoblauch darin kurz andünsten, Salbei hinzugeben. Wenn die Butter leicht angebräunt ist, die Gnocchi mit einer Siebkelle aus dem Wasser heben, in die Salbeibutter geben und darin schwenken. Das Ganze pfeffern und mit gehobeltem Parmesan überstreuen.

*

So auch der Dichter. – Still beglückt

hat er sich was zurechtgedrückt.

Und fühlt sich nun in jede Richtung

befriedigt durch die eigne Dichtung.

*

Der Liebreiz dieses Mittagstisches erhöht sich noch durch etwas Frisches:

*

Apfel-Sellerie-Salat

Äpfel und Staudenselleriestengel waschen und zerkleinern. Eventuell halbierte Kirschtomaten und Frühlingszwiebelröllchen dazugeben. Für das Dressing Apfelessig, Ahornsirup, Salz, Pfeffer und Schnittlauch gut verquirlen. Dann Sonnenblumenöl hineinrühren. Das Dressing unter den Salat heben, und alles abgedeckt eine halbe Stunde ziehen lassen.

*

Wer Kfz-los kann genießen, sollt’ sich dazu ’nen Wein eingießen.