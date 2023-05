imago/ITAR-TASS Marschall Georgi Shukow (2.v.l.) während der Unterzeichnung der bedingungslosen Kapitulation der Naziwehrmacht

Am 1. Mai wurde um 03.50 Uhr General der Infanterie Krebs, Generalstabschef des Heeres, zum Gefechtsstand der 8. Gardearmee gebracht. Er erklärte, bevollmächtigt zu sein, zu Waffenstillstandsverhandlungen unmittelbaren Kontakt mit dem Oberkommando der Roten Armee aufzunehmen.

Um 04.00 Uhr berichtete mir General Tschuikow telefonisch, General Krebs habe ihm Hitlers Selbstmord mitgeteilt, der am 30. April um 15.50 Uhr erfolgt sei. Gleich darauf verlas mir Tschuikow einen an das sowjetische Oberkommando gerichteten Brief von Goebbels. Darin hieß es, dass General Krebs auf Grund von Hitlers Testament bevollmächtigt sei mitzuteilen, dass Hitler am 30. April um 15.50 Uhr »den Freitod gewählt« habe; in seinem Testament habe er durch »Gesetzeskraft« Dönitz, Goebbels und Bormann die Macht übergeben; Goebbels habe Bormann beauftragt, mit uns in Verbindung zu treten, was für Friedensverhandlungen zwischen den Mächten, die die größten Verluste erlitten haben, notwendig sei. Der Brief war von Goebbels unterzeichnet.

Diesem Brief war Hitlers Testament mit der Liste der neuen Reichsregierung beigelegt. Das Testament, datiert vom 29. April 1945, trug Hitlers Unterschrift und war von Zeugen gegengezeichnet.

Da die Meldung von großer Wichtigkeit war, entsandte ich unverzüglich meinen Stellvertreter, Armeegeneral W. D. Sokolowski, zu Tschuikows Gefechtsstand, um mit dem General Krebs zu verhandeln. Sokolowski sollte von Krebs die bedingungslose Kapitulation des faschistischen Deutschlands fordern.

Gleich darauf ließ ich mich mit Moskau verbinden, um Stalin zu sprechen. Er war in seinem Landhaus. Der General vom Dienst, der sich am Telefon meldete, sagte: »Stalin hat sich eben erst schlafen gelegt.«

»Bitte wecken Sie ihn. Es handelt sich um eine dringende Angelegenheit, die keinen Aufschub duldet.«

Sehr bald nahm Stalin den Hörer. Ich berichtete ihm über die Mitteilung von Hitlers Selbstmord, über die Mission von Krebs und über meine Entscheidung, die Verhandlungen mit Krebs General Sokolowski zu übertragen. Dann bat ich um Weisungen.

Stalin antwortete: »Der Schuft hat also ausgespielt! Schade, dass wir ihn nicht lebend erwischt haben. Wo ist Hitlers Leiche?«

»Laut Krebs ist Hitlers Leiche verbrannt worden.«

»Übermitteln Sie Sokolowski«, sagte der Oberste Befehlshaber, »dass weder mit Krebs noch mit anderen Faschisten über etwas anderes zu verhandeln ist als über die bedingungslose Kapitulation. Wenn nichts Außerordentliches passiert, rufen Sie mich bis zum Morgen nicht an. Ich möchte ein wenig ausruhen. Heute haben wir ja die Maiparade.« (…)

Gegen 05.00 Uhr rief mich General Sokolowski an und berichtete über seine erste Unterredung mit Krebs. »Die treiben ein falsches Spiel«, sagte er. »Krebs erklärt, er sei nicht ermächtigt, über die bedingungslose Kapitulation zu entscheiden. Darüber, sagt er, könne nur die neue deutsche Regierung unter Dönitz entscheiden. Krebs will einen Waffenstillstand erhandeln, angeblich, um die Regierung Dönitz in Berlin versammeln zu können. Ich glaube, wir sollten sie zum Teufel schicken, wenn sie nicht sofort in die bedingungslose Kapitulation einwilligen.«

»Sehr richtig«, antwortete ich. »Sage ihm folgendes: Wenn Goebbels und Bormann bis zehn Uhr die bedingungslose Kapitulation nicht annehmen, werden wir ihnen einen solchen Schlag versetzen, dass ihnen für immer die Lust zum Widerstand vergeht. Die Faschisten sollen an die sinnlosen Opfer des deutschen Volkes und an persönliche Verantwortung für ihren Wahnwitz denken.«

Bis zur festgesetzten Zeit kam von Goebbels und Bormann keine Antwort.

Um 10.40 Uhr eröffneten unsere Truppen das Artilleriefeuer auf die Reste des Verteidigungsabschnitts Z. Um 18.00 meldete Sokolowski, die faschistische Führung habe einen Parlamentär geschickt, und Goebbels und Bormann hätten die bedingungslose Kapitulation abgelehnt.

Als Antwort darauf begann um 18.30 Uhr der letzte, außerordentlich mächtige Sturmangriff auf das Zentrum mit der Reichskanzlei, wo sich die Reste der Faschisten verschanzt hatten. (…) Am 2. Mai, um 01.50 Uhr, brachte der Sender des faschistischen Berliner Verteidigungsbereiches mehrmals folgende Mitteilung in deutscher und russischer Sprache: »Wir schicken unsere Parlamentäre zur Brücke Bismarckstraße. Wir stellen die Kampfhandlungen ein.« (…)

8. Mai: Wie zuvor vereinbart, versammelten sich die Vertreter des Alliierten Oberkommandos Tedder, Spaatz und de Lattre de Tassigny, ferner Wyschinski, Telegin, Sokolowski und andere in meinem Arbeitszimmer, das an den Saal stieß, wo die faschistischen Militärs die Urkunde über die bedingungslose Kapitulation unterzeichnen sollten.

Punkt 24.00 Uhr betraten wir den Saal. (…)

Am 9. Mai um 0.43 Uhr war die Urkunde über die bedingungslose Kapitulation von allen unterzeichnet.