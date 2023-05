Ampelminister für mehr Abschottung

Costas Baltas/REUTERS/File Photo Aus Lagern auf Lesbos kommende Flüchtlinge warten am Hafen von Lavrio auf ihren Weitertransport in Lager auf dem griechischen Festland (29.9.2020)

Im Vorfeld eines Bund-Länder-Flüchtlingsgipfels haben sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) unter Missachtung des Ampelkoalitionsvertrages, der mehr Rechte für Schutzsuchende vorsieht, für die weitere Abschottung der »Festung Europa« stark gemacht.

Hauptthema der Konferenz am kommenden Mittwoch im Kanzleramt wird die Finanzierung der Versorgung von Asylsuchenden durch die Kommunen sein. Da die Bundesregierung ihre Mittel lieber in den NATO-Stellvertreterkrieg gegen Russland steckt – und damit zur Verstetigung von Flucht- und Migrationsursachen beiträgt – setzt Faeser zur Entlastung der Kommunen auf eine Begrenzung von Flüchtlingszahlen innerhalb der Europäischen Union. Zu Verhandlungen über eine Reform des EU-Asylsystems erklärte die Ministerin dem Handelsblatt vom Freitag: »Wir werden für eine verlässliche Identifizierung, Registrierung und Überprüfung von Menschen bereits an den EU-Außengrenzen sorgen.« Von dort könnten abgelehnte Asylsuchende schnell »zurückgeführt werden«.

Kabinettskollege Lindner hatte am Donnerstag in einer Talkrunde von RTL/N-TV deutlich gemacht, dass dafür »auch der physische Schutz der Außengrenze in Betracht gezogen werden muss« – durch Zäune, wie er auf Nachfrage bestätigte. Nicht betreffen soll die Abriegelung auf Kosten anderer Nationen ausgebildete Fachkräfte, die das deutsche Kapital ausbeuten möchte. Die Möglichkeiten »qualifizierter Einwanderung« müssen erleichtert werden, so der Wirtschaftsliberale. Man solle »die Debatte nicht darauf konzentrieren, wie schotten wir uns am besten ab«, widersprach die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Britta Haßelmann, am Freitag auf N-TV der Forderung nach Sperrzäunen.

Zur Entlastung des Asylsystems sprach sich am Freitag Thüringens Linke-Ministerpräsident Bodo Ramelow gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland für die pauschale Anerkennung aller nach 2014 angekommenen Asylsuchenden aus, sofern diese drei Jahre in Deutschland gelebt haben, ohne »auffällig« zu werden.