Als der Waschbär im Sterben lag

Marvel / Walt Disney Studios Motion Pictures Rocket hat eine Vision: »Alle zusammen fliegen wir … ein allerletztes Mal … in den wunderschönen ewigen Himmel«

»Erdenluft muss sie noch atmen«

Richard Wagner, »Die Walküre«, Akt 2, Szene 4

Abschied zu nehmen, heißt wieder anzufangen. Im Ende liegt hier und da der Anfang herum. In »Guardians of the Galaxy Vol. 3« z. B. liegt der Anfang im Auge des Waschbären. Für einen kurzen Augenblick nimmt es die ganze Leinwand ein (im sehr cineastischen 1,90:1-Format, zumindest in der Luxus-IMAX-Version, die vorab zu sehen die Presse die Ehre hatte).

Was sieht das Waschbärauge, was sehen wir in und mit ihm? Einen bedrohlichen Laboranten im entsprechenden Kittel mit dubiosen Absichten. Der ­Laborant hat eine zufällige Wahl getroffen, die zu Unvorhersehbarem führen wird. In der Gestalt im Auge des Waschbären sehen wir: die Zukunft, die nicht zuletzt dem Waschbären gehören wird.

Die Großaufnahme vom Auge selbst stand in der Geschichte des Kinos oft genug für die Vergegenwärtigung der Erinnerung: Blick in die Augen der Träumenden, Sterbenden, Delirierenden, Opiumrauchenden. Die Nacht hat tausend Augen. Das Labor ebenfalls. Zeit für ein paar Rückblenden.

Der Blick in das Waschbärauge ist das Ende der Eröffnungssequenz von »Guardians of the Galaxy Vol 3.« Die allererste Einstellung gilt dem Blick in den Zwinger. Darin tummeln sich die kleinen Waschbären – ausgelassen, putzig, neckische Pelztiere. Irgend etwas schreckt die kleinen Racker auf. Sie scheinen es zu kennen. Die Schritte des Laboranten. Die kleinen Wasch­bären trollen sich zusammen. Einem von ­ihnen wird es an den Kragen gehen. So läuft es immer. Wir sehen dem ­Schrecken ins Auge.

Aus dem Dunkel der Waschbärpupille dann ein digitaler Schnitt auf, nun ja, die Gegenwart des Marvel Cinematic Universe, wo sich das frisch erworbene Hauptquartier der Guardians of the Galaxy – eine Art Piratenhafen, ein Freistaat der Freaks, der »Knowhere« genannt wird – in einem noch nicht wieder völlig aufgeräumten Zustand befindet, in dem es zum Abschluss der Phase 4 des MCU, den TV-Weihnachtsfeierlichkeiten des »Guardians of the Galaxy Holiday Special« (James Gunn, 2022), zurückgelassen wurde. Dort sitzt der nunmehr ausgewachsene Waschbär, Rocket Racoon, in seinem Raumfahrerpilotenaufzug und hört – nicht mehr auf dem nostalgischen Walkman, sondern auf einem mittlerweile ebenso nostalgischen Ipod – »Creep« von Radiohead in der akustischen Version: »You’re so fuckin’ special / I wish I was special / But I’m a creep / I’m a weirdo / What the hell am I doin’ here? / I don’t belong here / I don’t belong here«, singt er sich vor.

Es herrscht Melancholie in ­Knowhere. Der Chef, Star-Lord Peter Quill (Chris Pratt), ist ständig besoffen, weil seine große Liebe mit der grünen Haut, ­Gamora (Zoe Saldana), zwar gleichsam aus dem Reich der Toten zurückgekehrt ist, aber in einer Version aus einer anderen Zeitlinie, die ihn weder wiedererkennt noch etwas von ihm wissen will.

Plötzlich ein Angriff aus dem Nichts. Ein Supermann mit goldenen Haaren – Adam Warlock (Will Poulter) – mischt die Guardians in geheimem Auftrag gehörig auf. Niemand weiß zunächst, warum und woher. Nur die erheblichen telekinetischen Kräfte von Cosmo the Spacedog, einer Kosmonautenhündin mit russischem Akzent (in der OV der von Maria Bakalova), die einst von den Sowjets im All vergessen wurde, die »CCCP«-Aufschrift ihres Raumanzugs zeugt noch davon, können den goldenen Supermann gerade noch in die Schranken weisen. Aber ausgerechnet Rocket ist während der kurzen Schlacht direkt ins Herz getroffen worden. Die Lage ist ernst.

Im MCU ist so eine Schusswunde normalerweise zwar kein Problem, das ein Hightech-Wundpflaster nicht in Windeseile reparieren könnte. Doch nicht so bei Rocket, der das Geschöpf eines biotechnischen Laborexperiments ist und einen »kill switch« im Körper hat, der medizinische Eingriffe vorerst verhindert.

Der Waschbär liegt im Sterben, im Koma, am Tropf. Vor dem Fenster seiner Seele – und die ist zweifelsohne auch die Seele der ganzen Bande – spitzt man schon die Sargnägel. Ein vorgeblich letztes Mal müssen sich die Guardians auf die Reise an die exotischen Schauplätze der Galaxie machen, um Rockets Schöpfer/Designer zu finden. Sie folgen ihren Vorbildern wie Barbarella oder Valérian und Laureline aus dem Mittelalter über William Blake bis zu »Neuromancer« zu Laborplaneten aus »organischem Material«, sieht aus wie beim Biometzger. Oder einer »Counter-Earth« mit der Anmutung einer diabolischen Suburbia aus 70er Jahre Sci-Fi-Filmen, etwa »A Boy and His Dog« (L. Q. Jones, 1975).

Während die Bande also auf Abenteuerfahrt geht, träumt der sterbende Rocket von seiner Kindheit. Rückblenden in die Käfige des Biolabors. Die Biotechnik ist dort aber längst noch keine der abstrakten Codes, sondern handfest eine der Prothesen, Verdrahtungen, Narben, die schmerzen. Groteske biomechanische Körper: ein Walross im Rollstuhl, ein Lämmchen mit Spinnenbeinen, ein Otterweibchen mit Greifarmen aus Stahl. Der kleine ­Rocket wiederum ist ein Experiment, das in einem anderen Sinne »misslungen« ist als die grotesken Prothesenkörper seiner Freunde. Er ist ein ungewolltes Genie, die Perfektion des Zufalls. Er kann schneller und besser rechnen und basteln als selbst sein Schöpfer/­Designer High Evolutionary (­Chukwudi Iwuji), in den Marvel-Comics der 60er ein Mad Scientist noch aus dem Oxford der 30er.

Rocket wird entkommen, anders als seine Freunde. Vorher erschießt der High Evolutionary Rockets Jugend­liebe, das Otterweibchen mit den Stahlarmen, vor dessen Augen. Zu guter Letzt sieht sie noch ein Stück Himmel (blau). Diesen Himmel wird der ausgewachsene Rocket dann bereisen, als misanthropischer Choleriker, der lieber noch mal durchladen und alles in die Luft jagen würde, als seine Kindheitsliebeserinnerungen zu teilen. In den Sphären des Himmels seiner Todes­visionen trifft er dann seine große Liebe wieder. Er will ihr in diesen Himmel folgen, sie aber küsst ihn nur und befiehlt: Ja, irgendwann, aber jetzt noch nicht. Rocket springt dem Tod also noch mal von der Schippe.

Im Anfang liegt das Ende. Irgendwann steht Rocket wieder vorm Waschbärzwinger. Aber diesmal wird er alle kleinen Waschbären zu einem guten Ende befreien … Als der Waschbär im Sterben lag, explodierte der Himmel in Pink und Veilchenblau, Kometen weinten, Sternschnuppen stürzten, und die Wundertüten öffneten sich. Anders gesagt, der Abschluss der »Guardians of the Galaxy«-Trilogie ist anderthalb Stunden lang ein verdammt guter Film über die Freundschaft, über die heimliche oder eben unheimlich große unglückliche Liebe. Leider ist er dann doch fast doppelt so lang, und die ­zweite Hälfte ist wieder allzu generisch geraten: Monster bekämpfen (es sind allerdings ungewöhnlich sanft­mütige Monster, auch ein kleines Novum), dem Mad Scientist die Maske herunterreißen usw.

Soll man am Ende der Trilogie der Sternenfahrten plötzlich mit Opa auf der Laube am Frühstückstisch sitzen, Zeitung lesen und Cornflakes futtern? Der zwischenzeitlich von Disney ja bereits gefeuerte James Gunn lässt es versöhnlich ausklingen. Er wird für die Konkurrenz von DC demnächst das hoffnungslos verfahrene Superman-­Projekt neu aufzumischen versuchen. Die glorreiche Geschichte des Waschbären, der nie einer sein wollte, aber ist ein Vermächtnis, das ihm keiner mehr nehmen kann.