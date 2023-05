Bereit für Beobachtung

Stefan Boness/IPON Amtliches Kalkül: An mangelndem Wissen über die Partei dürfte die verzögerte Einstufung nicht gelegen haben (Berlin, 11.12.2021)

Das Bundesamt für Verfassungsschutz habe »viel zu lange« gebraucht: Vier Jahre hat der deutsche Inlandsgeheimdienst die AfD-Jugendorganisation »Junge Alternative« (JA) als sogenannten Verdachtsfall geführt. Erst am Mittwoch vergangener Woche wurde sie zusammen mit der Ideologiefabrik »Institut für Staatspolitik« (IfS) im sachsen-anhaltinischen Schnellroda und der »Ein Prozent«-Bewegung zu »gesichert rechtsextrem« hochgestuft. Angesichts der Dauer, nach der dieser Schritt erfolgte, kommen dem ersten Sprecher der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) in Sachsen, Silvio Lang (Die Linke), Zweifel am Verfassungsschutz als »Frühwarnsystem der Demokratie«, wie er gegenüber junge Welt am Dienstag sagte.

Das Landesamt für Verfassungsschutz in Sachsen folgte dem Beispiel der Bundesbehörde und listet die JA nun ebenfalls als »erwiesene rechtsextremistische Bestrebung«, wie der sächsische Dienst am Freitag mitteilte. Zur »nachrichtendienstlichen Beobachtung« gehöre die Kommunikationsüberwachung, die Observation und der Einsatz von Spitzeln, sogenannten Vertrauenspersonen (»V-Leuten«). Lang hoffe zwar, dass die drei Zusammenschlüsse jetzt Probleme beim Zugang zu finanziellen Mitteln und die Aberkennung der Gemeinnützigkeit hinnehmen müssen. Doch hätten sie vor der Hochstufung ihren gesellschaftlichen Einfluss ausbauen können. Langs Konsequenz: Die Frage nach der Auflösung des Inlandsgeheimdienstes stellt sich nach wie vor.

Gerade bei der Einstufung des IfS hat der Verfassungsschutz nicht eben aufs Gaspedal getreten, schließlich existiert Götz Kubitscheks rechte Denkfabrik bereits seit 23 Jahren. Dabei ist hinlänglich bekannt, dass IfS, AfD und JA gut verzahnt sind. Björn Höcke, Alice Weidel und der inzwischen zur Zentrumspartei gewechselte Jörg Meuthen holten sich ihren Applaus in Schnellroda.

Kubitschek beziehe sich auf die Ideologen der konservativen Revolution in der Weimarer Republik wie Ernst Jünger oder Arthur Moeller van den Bruck, erklärte Hajo Funke am Dienstag im jW-Gespräch. Für den Politikwissenschaftler ist die Einstufung aller drei Gruppen »ein klarer Fall«. Die JA sei »die Kampforganisation einer rechtsextremen Partei, der AfD«, so Funke. Insbesondere ihr Bundeschef, Hannes Gnauck, sei für seine »radikale Rhetorik« bekannt. Für Funke begründet die Umstrukturierung an der Spitze des BfV den Zeitpunkt der Einstufung: Der frühere Präsident des Bundesamtes, Hans-Georg Maaßen, sei eher selbst »Teil des Problems« gewesen.

Die Reaktionen aus der AfD nach Bekanntgabe der Einstufung durch den Verfassungsschutz fallen erwartbar aus. JA-Bundesvorsitzender Hannes Gnauck, der auch als Abgeordneter im Bundestag sitzt, erklärte gegenüber dem ZDF, es handle sich um ein »durchschaubares Spiel zur Diskreditierung der Opposition«. Als »empörend« bezeichnete die Doppelspitze der AfD die Entscheidung des Bundesamtes. In einer Presseerklärung bezeichnen Tino Chrupalla und Alice Weidel die Einstufung der Parteijugend als Versuch, »das bevorstehende Verfahren am OVG Münster einseitig zu beeinflussen«. In dem Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht Münster soll geklärt werden, ob auch die Mutterpartei geheimdienstlich überwacht werden darf.

Martin Sellner, Kopf der rassistisch-nationalistischen »Identitären Bewegung«, um die es zuletzt stiller geworden ist, glaubt in seiner Erklärung einen vermeintlichen Übergang vom »sanften zum offenen Totalitarismus« feststellen zu können und wirft als Reaktion hierauf die Frage auf, ob »das rechte Lager« bereits dabei sei, vom »Social Change« zum »Regime Change« zu wechseln. Sellner stellt also eine weitere Radikalisierung in Aussicht.

Der neurechte Verleger und Ideologe Kubitschek hält auch nach der Einstufung des IfS als »gesichert rechtsextrem« demonstrativ an seinen Positionen fest: Ende April erklärte er auf der Internetseite der Zeitschrift Sezession, »ein just eingebürgerter Mauretanier« könne vielleicht »rechtlich« Deutscher sein, »von der Abstammung her aber« bleibe er »Mauretanier«. Dabei bedient er sich offenbar einer Anleihe bei Ernst Jünger, in dessen Romanen »Mauretanier« nicht selten eine zwielichtige Rolle spielten. Zugleich stellt Kubitschek deutlich zur Schau, wie wenig er sich wegen der Beobachtung sorge. Und in der Tat wären Kubitschek und Co. nicht die ersten Rechten, denen die Beobachtung durch den Verfassungsschutz keinen Strich durch die rechte Rechnung machen würde.