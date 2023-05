Nachschlag: Wolfszeiten

Martin Wagner/IMAGO Schützen oder abknallen? Die Meinungen zum Wolf in unseren Gefilden gehen weit auseinander

Der Mensch ist dem Wolf ein Wolf. Oder ist der Mensch dem Wolf ein Mensch? So könnte die Quintessenz im Streit um das größte Raubtier aus der Familie der Hunde lauten. Zwischen »Knallt die Bestie ab!« und »Die Natur nimmt sich ihr Recht, und sei es mit Zähnen und Klauen« gibt es offenbar keine Vermittlung. An dieser Stelle kommen Politiker ins Spiel. So einer ist Ludwig Hartmann, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen im Bayerischen Landtag. Wir müssen uns an einen Tisch setzen, wir brauchen ein gutes Wolfsmanagement, wir müssen den Herdenschutz fördern – was man halt so sagt. Isegrims Rückkehr in deutsche Wälder schafft, so viel scheint klar, Probleme. Gerissene Schafe sind ein Ärgernis, aber immerhin hat der Wolf noch nicht Rotkäppchens Großmutter gefressen. Dass er Menschen anfällt, ist, glaubt man Hartmann, auch sehr, sehr unwahrscheinlich. Am Ende käme andernfalls womöglich heraus, dass der Wolf dem Menschen ein Wolf ist. Oder nicht viel eher dem Menschen ein Mensch? (brat)