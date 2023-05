Rotlicht: Nepotismus

Lindenthaler/imago Amigos in einer Günstlingswirtschaft? Bestimmt. Franz Josef Strauß und Max Streibl, beide bayerische Ministerpräsidenten

»Vetternwirtschaft« ist dank des grünen Wirtschaftsministers Robert Habeck in diesen Tagen in aller Munde. Nepotismus in deutschen Ämtern also. Dieser Begriff entwickelte sich im Mittelalter und ist dem lateinischen Wort »nepos« entlehnt, das »Neffe« oder »Vetter« bedeuten kann. Immer geht es dabei um Familienbande und politischen Einfluss. Auf deutsch gebraucht man heute »Vetternwirtschaft«. Das klingt nicht so schlimm oder befremdlich wie ein Wort, das auf »-ismus« endet.

Noch im 17. Jahrhundert war von Nepotismus nur dann die Rede, wenn die »päpstliche Bevorteilung von Verwandten« bezeichnet werden sollte. Mit Papst Bonifatius VIII. (1294–1303) und der Familie Colonna wurde die Praxis zum System: Die Kardinalsämter gingen an Familienmitglieder. Der »Kardinalnepot« wurde dann in der Zeit der Renaissance unter dem Pontifikat von Papst Paul III. (1534–1549) ein offizielles Amt – die rechte Hand des Papstes – und sollte bis zum Ende des 16. Jahrhunderts existieren. Die Päpste hoben so ihre Neffen beziehungsweise andere Verwandte in den Rang von Kardinälen. Die Bevorzugung von Verwandten sicherte den Kardinälen und Päpsten Einfluss und Macht innerhalb der Kirche wie innerhalb des Kirchenstaates und bot die Möglichkeit persönlicher Bereicherung. Nicht zuletzt dieser Kardinalnepotismus trug zum Verfall der Kirche in der Renaissancezeit bei.

Es dauerte eine gewisse Zeit, und der Begriff emanzipierte sich von seiner auf Kirchenangelegenheiten begrenzten Bedeutung. Nepotismus war in ganz Europa zur generellen Bezeichnung für die Bevorzugung von Familienmitgliedern oder engen Freunden bei der Besetzung von politischen Ämtern geworden. Im deutschen Sprachraum setzte sich indessen ab den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts der synonyme Begriff Vetternwirtschaft durch. Fälle solcher Verbindungen gab es wiederholt bei der Besetzung politischer Ämter in der Bundesrepublik. Am bekanntesten ist vermutlich die »Amigo-Affäre«, in deren Folge der bayerische Ministerpräsident Max Streibl (CDU) zurücktreten musste. Es war herausgekommen, dass er einen Schulfreund bei der Auftragsvergabe für ein Rüstungsprojekt begünstigt hatte. Der hatte sich mit bezahlten Reisen nach Brasilien und Kenia bedankt. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass der persönliche Nutzen aus einem solchen Verhältnis nachweisbar ist, denn an sich ist Vetternwirtschaft in Deutschland nicht strafbar. Andernfalls gäbe es vermutlich nicht genügend Kapazitäten in den Haftanstalten dieses Landes für die Mitglieder der Familienclans der deutschen Wirtschaft.

Derzeit wird darüber gestritten, ob in Habecks Wirtschaftsministerium Vetternwirtschaft stattfindet. Der »Graichen-Clan«, der dabei im Visier steht, nimmt eine Reihe von Posten ein, die Habecks Staatssekretär Patrick Graichen vergeben hat. Sein Trauzeuge leitet die Deutsche Energie-Agentur (Dena), Graichens Schwester Verena, die mit Staatssekretär Michael Kellner verheiratet ist, arbeitet beim Ökoinstitut, das Aufträge vom Ministerium erhält; und dort ist auch der Bruder, Jakob Graichen, als Senior Research Manager angestellt.

Obwohl die Vorwürfe nicht neu sind und selbst die Grünen-nahe taz bereits vor einem Jahr über den Kasus unter dem Titel »Energiewende als Familienprojekt« berichtete, trennt sich Habeck nicht von der Familienbande der Graichens, er hat in ihnen treue Verbündete einer gar nicht so klimafreundlichen Energiewende. Ob es persönliche Vorteile für die Familie Graichen gibt, muss noch geklärt werden. Und ob Habeck seinen Amtseid verletzt hat, in dem es heißt, er gelobe, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden, ebenfalls. Aber sicherlich wird der Fall in einem Wörterbuch zum Eintrag »Vetternwirtschaft« seinen Platz finden.