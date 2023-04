Der rote Rahmen

George Grosz Estate George Grosz, »Revolution«, Tuschpinsel, Rohrfeder, Feder und Bleistift auf Papier, 1925

»Im Sommer 1922 fuhr ich nach Russland«, beginnt George Grosz seinen Bericht, den er im Mai 1953 in der von der US-Militärregierung in Deutschland herausgegebenen und von der CIA mitfinanzierten antikommunistischen Zeitschrift Der Monat erstmals veröffentlichte. Darin erzählt er teils abfällig, teils milde sarkastisch von diesem »Abenteuer«: »Ich gebe zu, es war damals schwer, Positives in Rußland zu entdecken«. Trat Grosz wirklich unmittelbar nach dieser Reise aus der KPD aus und wandte sich desillusioniert vom Kommunismus ab, wie er selber später behauptete und es seitdem vielfach kolportiert wird? Die noch bis 1. Mai zu sehende Sonderausstellung im privaten »Das kleine Grosz-Museum« in Berlin-Schöneberg geht dieser Frage nach.

Dafür hat der Historiker und Kunstwissenschaftler Christian Hufen mit Mitteln der Stiftung »Münzenbergs Erben« in Archiven in Moskau, St. Petersburg und Petrosawodsk recherchiert. Das Projekt musste 2022 nach Beginn des Ukraine-Kriegs abgebrochen werden. Trotzdem gab es eine reiche Ausbeute: Mit Zeichnungen, Büchern, Fotos und Filmausschnitten beleuchtet die Ausstellung die Umstände der Reise – in einem strahlend weißen Raum, gestaltet im Stil der Konstruktivisten und Typographie-Künstler mit schwarz und rot gerahmten Exponaten.

Mit »messerhartem Zeichenstil« wollte Grosz seine Kunst explizit als Waffe für die Sache der Arbeiter und Unterdrückten einsetzen. In zahlreichen Prozessen wurde er wegen Beleidigung der Reichswehr, Pornographie und Gotteslästerung angeklagt. Er war KPD-Mitglied der ersten Stunde, regelmäßiger Mitarbeiter verschiedener politisch-satirischer, kommunistischer Publikationen und Unterstützer der Internationalen Arbeiterhilfe Willi Münzenbergs. Als er 1922 als einer der ersten deutschen bildenden Künstler die Gelegenheit erhielt, nach Sowjetrussland zu reisen, sagte er sofort zu. Er war dort kein Unbekannter, nahm als Delegierter am 4. Weltkongress der Kommunistischen Internationale sowie an den Feiern zum fünften Jahrestag der Oktoberrevolution teil, schüttelte Lenin die Hand, hörte Clara Zetkin reden, traf Leo Trotzki, Grigori Sinowjew und Karl Radek, auch den Volkskommissar für Bildung Anatoli Lunatscharski und den »Maschinenkünstler« Wladimir Tatlin. Eine geplante Ausstellung von Grosz’ Arbeiten konnte nicht stattfinden, da diese auf dem Weg von Oslo nach Moskau abhanden gekommen waren. Ein schwerer Verlust, »… eine halbe Lebensarbeit«.

Die Prawda druckte seine Zeichnungen im Dezember 1922 auf einer Doppelseite als Beilage zum Komintern-Kongress. Nicht allen gefielen sie: Von Trotzki wird berichtet, er habe sie »eher zynisch als revolutionär« gefunden. Während Grosz in der Sowjetunion weilte, fand in der Berliner Galerie van Diemen die »Erste Russische Kunstausstellung« statt, in der einem großen Publikum die russische Moderne vorgestellt wurde. 1924/25 gab es dann im Gegenzug die »Erste Allgemeine Deutsche Kunstausstellung« in Moskau, Saratow und Leningrad, bei der der von Grosz und John Heartfield 1924 gegründete kommunistische Künstlerbund Rote Gruppe eine Schlüsselrolle spielte.

Hufen fand bei seiner Recherche viele weitere Beispiele für die Präsenz von Grosz in Sowjetrussland: Ausstellungen, Kataloge, Bücher. Er galt zu jenem Zeitpunkt als vorbildlicher Künstler, die Prawda druckte noch 1928 tagesaktuelle Zeichnungen von ihm. Wäre er aus der KPD ausgetreten oder mit seiner Partei im Konflikt gewesen, hätten seine Moskauer Fürsprecher ihm sicherlich kaum Platz im Zentralorgan ihrer Partei einräumen dürfen, meint Hufen.

In den folgenden Jahren blieb Grosz weiterhin als Agitationszeichner für die KPD tätig – z. B. für die 1923 gegründete satirische Arbeiterzeitung Der Knüppel. Die Abkehr vom Kommunismus war ein längerer Prozess, erst ab 1929 schlug sie sich in seinen Arbeiten nieder. Am 12. Januar 1933 floh Grosz mit seiner Frau Eva gerade noch rechtzeitig in die USA, sein vorerst noch gelobtes Land. Er verlängerte seine Gastdozentur an der Art Students League, die er 1932 in New York bekommen hatte. 14 Tage später brachen SA-Schläger seine Wohnung und sein Atelier in Berlin-Wilmersdorf auf und wollten den ihnen verhassten Künstler totschlagen.

Mitte 1933 schrieb er an den Freund Wieland Herzfelde einen Brief, den er nicht abschickte: »(…) heute für ein KPD-Parteiziel (mit untertänigster Genehmigung von Rußland) einzustehen und dafür zu leiden, meint etwas total anderes, als für was ich damals eintrat (…) damals hatte ich einen Glauben (…) war Antimilitarist und nebenbei kleinbürgerlich verseucht mit Menschlichkeitsvorstellungen (…)«.

Grosz war enttäuscht von der Wirkungslosigkeit seiner Kunst, von Kunst überhaupt: Sie hatte den Faschismus nicht verhindern können, so wie sie später auch den Abwurf der Atombombe nicht verhindern konnte. Grosz’ Werkreihe »Stick Men«, die sich mit der drohenden nuklearen Katastrophe auseinandersetzt, ist die kommende Sonderausstellung gewidmet, die ab dem 25. Mai 2023 im »Kleinen Grosz-Museum« zu sehen sein wird.