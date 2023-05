Hunderttausende auf der Straße

Zum 1. Mai sind in der Bundesrepublik landesweit Tausende Menschen auf die Straße gegangen. Nach Angaben des Deutschen Gewerkschaftsbundes nahmen an den 398 DGB-Veranstaltungen bundesweit 288.000 Menschen teil. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wurde auf einer Kundgebung in Koblenz mit Buhrufen und Pfiffen empfangen. In Hamburg beteiligten sich laut NDR am Vormittag rund 3.000 Menschen an einem Demonstrationszug in die Innenstadt. Am Nachmittag startete am Hamburger Hauptbahnhof die revolutionäre 1.-Mai-Demonstration, zu der der »Rote Aufbau Hamburg« aufgerufen hatte. In Berlin begann die revolutionäre 1.-Mai-Demonstration nach jW-Redaktionsschluss im Stadtteil Neukölln, hier wurden wie in den vergangenen Jahren Tausende Teilnehmer erwartet.

In Stuttgart war es bei der revolutionären 1.-Mai-Demonstration am Vormittag zu Ausschreitungen gekommen. Polizisten griffen Demonstranten mit Schlagstöcken und Pfefferspray an. Zur Erklärung sagte ein Polizeisprecher, Demonstrierende »aus dem linksextremen Spektrum« hätten Rauchbomben geworfen. Im Kurznachrichtendienst Twitter teilte die Polizei mit, man habe »konsequent auf die Teilnehmer eingewirkt, dass die Auflagen eingehalten werden«. Zuvor hatten die Beamten »Vermummung, Schutzbrillen, Handschuhe und sonstige Werkzeuge (…), die zum Angriff oder zur Verteidigung eingesetzt werden können«, moniert.

In der Nacht zum 1. Mai kam es in Berlin-Kreuzberg bei der feministischen Demonstration zur Walpurgisnacht mit über 3.000 Teilnehmerinnen zu Rangeleien mit der Polizei. Demnach wurde »ein Stein« in Richtung der Beamten geworfen, dazu Flaschen und Feuerwerkskörper. Eine Frau sei festgenommen worden. Am Sonntag nachmittag war eine linke Demonstration mit etwa 1.000 Teilnehmern ohne Zwischenfälle durch den Wedding gezogen.

Der Vorsitzende der IG Metall (IGM), Jörg Hofmann, hatte auf der Kundgebung des DGB vor dem Roten Rathaus am Montag in Berlin Angriffe auf das Streikrecht zurückgewiesen. Auf die jüngsten Angriffe von Kapitalvertretern zur »Verhältnismäßigkeit« von Flughafenstreiks erwiderte Hofmann, es sei der Sinn von Streikmaßnahmen, »ökonomisch und politisch Druck zu machen«. Auch der Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi, Frank Werneke, erklärte am Montag in Berlin, Tarifverhandlungen seien ohne die Möglichkeit zu streiken »nur kollektive Bettelei«. Die Gewerkschaft werde das im Grundgesetz verankerte Streikrecht »mit allen Mitteln verteidigen«, so der Verdi-Chef.

IGM-Chef Hofmann hatte auf der Kundgebung auch seine Forderung nach einer Viertagewoche verteidigt. Diese sei mit vollem Lohnausgleich tragbar. Im Interview mit BamS hatte Hofmann am Sonntag erklärt, es brauche die verkürzte Arbeitszeit »zuallererst für Berufe, in denen kein Homeoffice möglich ist«. Dies gelte etwa bei Schichtarbeit, auf Baustellen und in der Stahlindustrie. Wer »mal früh, mal spät, mal nachts« arbeiten müsse, empfinde »drei Tage Wochenende« als »sehr entlastend«, erklärte der Gewerkschaftsvorsitzende.