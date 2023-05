»Bäcker verkaufen nicht mehr, sondern weniger«

Arnulf Hettrich/imago images Werbeschild und Uhr am Ladengeschäft einer ehemaligen Bäckerei in Berlin (25.3.2019)

Im vergangenen Jahr verschwanden mehr Bäckereien, als neue hinzukamen. Knapp über 9.600 Betriebe waren Ende 2022 in die Handwerksrolle eingetragen: 3,6 Prozent weniger als im Vorjahr. 780 verschwanden vom Markt, nur 422 Neugründungen gab es. Welche Probleme gibt es aktuell?

Den Rückgang der Betriebszahlen beobachten wir seit den 1950er Jahren. Damals gab es noch 55.000 Bäckereien, meist Familienbetriebe. Oft verschwinden kleine Betriebe, die nicht mehr wettbewerbsfähig sind oder keinen Nachfolger finden. Um mit der Billigware der Backindustrie in den Supermärkten mitzuhalten, betreiben viele Bäcker daher ein regionales Netz von Läden: Gebacken wird aber größtenteils handwerklich, oft mit alten Rezepten und mit großer Vielfalt. So bewahrt das Bäckerhandwerk die einmalige Brotkultur mit ihren 3.000 Spezialitäten. 2022 war allerdings ein schlimmes Jahr. Die Kosten gingen durch die Decke. Rohstoffe wie Mehl, Butter und Sonnenblumenkerne wurden teurer. 70 Prozent der Bäcker backen mit Gas: Wer keinen langjährigen Vertrag hatte, hatte bis zu viermal so hohe Kosten. Auch die Anhebung des Mindestlohns führte zu Mehrkosten. Wenn ungelernte Hilfsarbeiter zwölf Euro erhalten, möchten Gesellen mit Berufserfahrung auch mehr Geld. Das komplette Lohngefüge ging so nach oben.

Was den Mindestlohn angeht: Wer unter 12 Euro Stundenlohn erhält, kann später von seiner Rente gar nicht leben.

Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, das gelöst werden muss. Ein Unternehmer muss immer das gesamte Lohngefüge anpassen, um Mitarbeiter zu halten. Mehrkosten führen dazu, dass die Kalkulation geprüft wird und Preise steigen. Andernfalls arbeitet man nicht mehr kostendeckend. Das führt schnell zu einer Lohn-Preis-Spirale, die am Ende keinem hilft. Lohnsteigerungen sind sinnvoll, müssen aber mit Bedacht und in einer angemessenen Frist stattfinden.

Ist der Fachkräftemangel ein Thema?

Wie viele Handwerksberufe leidet auch das Bäckerhandwerk darunter, dass junge Menschen lieber studieren oder in Bürojobs drängen. Klar gibt es Nachtarbeit; aber man könnte sich ja sagen: »Ich kann dann um 15 Uhr ins Freibad.« Mit unserer Nachwuchskampagne »Back dir deine Zukunft« zeigen wir die vielfältigen Karrieremöglichkeiten auf. Viele Bäcker suchen Nachfolger, oder junge Meister können sich mit coolen Konzepten selbständig machen. Es gibt viele erfolgreiche Beispiele. Brot und Brötchen vom Handwerksbäcker schmecken einfach besser als das Einerlei vom Supermarkt. Viele Menschen wissen das zu schätzen.

Sie fordern »Bürokratieabbau«. Verärgerte Bäcker haben angeblich schon Paragraphenzeichen aus Laugenteig gebacken. Warum ist die »Bürokratie« in der Backstube ein Problem?

Wir haben ein 32-Punkte-Papier verfasst und an die Regierung übergeben. Beispiel: Die neue elektronische Krankschreibung. Für die Mitarbeiter eine Erleichterung, für die Arbeitgeber nur bedingt. Sie müssen bei der Krankenkasse die Daten abfragen und haben Mehraufwand. Die Krankenkassen könnten es auch automatisch weiterleiten. Auch aus Brüssel kommen ständig neue Regelungen. Die Bundesregierung setzt sie oft so um, dass sie zu mehr Bürokratie führen, wie bei der EU-Verpackungsordnung. Die ständig wachsende Flut an Bürokratie ist für kleine und mittlere Betriebe mittlerweile erdrückend. Die Bäcker wollen backen, statt verwalten. Es muss dringend aufgeräumt werden im Bürokratiedschungel.

Die Bäckereibranche machte 2022 dem Verband zufolge einen Umsatz von rund 16,27 Milliarden Euro. Das sind 9,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Warum läuft es trotzdem für einige Bäckereien ökonomisch schlecht?

Ein Umsatzplus verbessert nicht automatisch das Betriebsergebnis. Sieht man sich die Zahlen genauer an, verkaufen die Bäcker nicht mehr, sondern weniger, etwa statt 1.000 Brötchen nur 900. Die Inflation und die höheren Kosten haben den Umsatzzuwachs bewirkt. Wenn Preise um etwa zehn Prozent erhöht wurden, die Kosten für Personal und Energie aber zeitgleich höher waren, ist man nicht mehr kostendeckend und es geht einem schlecht. Da bleibt dann kein Geld übrig, um in neue Öfen und Energieeffizienz zu investieren.