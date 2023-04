imago images/teutopress Nicht alles fein im Hause Springer: Benjamin von Stuckrad-Barre klärt auf

Wer wie Benjamin von ­Stuckrad-Barre auf die 50 zugeht – und der Rezensent erlaubt sich den Hinweis, dass er weiß, wovon er spricht –, der beginnt zu bilanzieren, wobei man lebensphilosophisch finden kann, dass man ohne die Fehler, die man gemacht hat, nicht der wäre, der sie bilanzieren kann. 2008 ließ sich Stuckrad-Barre, der Springers Bild zuvor für die »herzerfrischend menschenfeindlichen Neologismen« belobigt und die B. Z. als »Berliner Pitbull-Blatt« angezeigt hatte, vom Springer-Verlag unter Vertrag nehmen, als Autor, wie Springer mitteilte, »vor allem für B. Z., Die Welt und Welt am Sonntag«. Kritik an Springer, teilte der neue Hausautor damals forsch mit, sei nicht nur falsch, sondern auch dumm, es sei dort nämlich alles fein. Heute, 15 Jahre und eine Männerfreundschaft mit Springer-Chef Mathias Döpfner später, ist Stuckrad-Barres Springer-Schlüsselroman »Noch wach?«, in dem es darum geht, wie ganz und gar nicht fein es im Hause Springer zugeht, der Feuilletonaufreger des Frühjahrs.

Allegorische Qualitäten

In der Kritik war denn auch mokant von »Selbstrechtfertigung« die Rede, denn der Ich-Erzähler, mit allen persönlichen und beruflichen Zügen des Autors versehen, arbeitet zwar nicht mehr für das Verlagshaus, dem ein Krawallfernsehsender unter der Leitung eines macht- und sexbesessenen Chefredakteurs gehört – Bild-Chef Julian Reichelt, man erinnert sich, wurde im Herbst 2021 wegen zahlreicher Vorwürfe der sexuellen Belästigung und des Machtmissbrauchs entlassen –, ist aber noch ein enger Freund jenes namenlosen Mannes, der im Roman Mathias Döpfner vertritt. Doch der Erzähler sucht Distanz und lebt längst lieber in Los Angeles, im legendären Chateau Marmont Hotel am Sunset Boulevard, und was er in den letzten Jahren beim und für den Verlag, an dessen Demontage er sich jetzt beteiligt, getrieben hat, bleibt offen; wenn er sich schämt, dann für seine Witze über Monica Lewinsky, als er noch bei der Harald-Schmidt-Show war. Im Chateau Marmont lernt er eine Schauspielerin kennen, die ihn mit dem bekanntmacht, was bald »Me too« sein wird, und in Berlin eine junge Redakteurin, deren Kampf gegen den Chefredakteur er bald orchestrieren hilft, und wieder war die Kritik nicht einverstanden: Ein Stuckrad-Barre-Klon sei als feministischer Moralist unglaubwürdig, vielleicht sogar verlogen und in jedem Fall langweilig; dem Roman fehle die zweite Ebene, und was sich entwickle, sei allein der (aus der Zeitung hinlänglich bekannte) Fall, nicht der Erzähler. Was bleibe, sei ein Insiderbericht, Journalismus letztlich.

Es ist schon ein bisschen kurios, dass in Zeiten, die kaum etwas so sehr schätzen wie die »Authentizität« einer Geschichte und deren Literaturhelden Annie Ernaux und Karl Ove Knausgard heißen, es plötzlich kritikabel ist, dass einer hergeht und die Wirklichkeit verschriftlicht, und das im übrigen sehr viel unterhaltsamer als der Esel Knausgard, dem aber auch Stuckrad-Barres Arsenal fehlt, beim absoluten Gehör für Phrase und Soziolekt angefangen. Nicht weniger kurios ist, wie geflissentlich übersehen wird, dass eben das das ästhetische Thema des Romans ist, die Haltung von Kunst zur Welt im Allgemeinen wie zur Moral im Besonderen, was daran liegen mag, dass die autobiographischen Bezüge so deutlich sind, dass deren allegorische Qualitäten übersehen werden. L. A., das ist der ewig blaue Himmel, ein Leben am Pool und etwas, das »Arbeit« zu nennen der Erzähler sich schon darum scheut, weil er Pfarrerskind ist; in Berlin dagegen ist der Winter kalt, der Himmel grau und noch die Kopfarbeit eine, die zumal Männer gern als körperlich interpretieren. In West Hollywood lebt der Erzähler als Künstler unter (Lebens-)Künstlern in einer nie ganz realen Umgebung, in der alten fernen nahen Heimat ist er Zeitgenosse, der in der »Find’ ich spannend«-Welt der aggressiv Enthirnten seinen zweitbesten oder sogar besten Freund, den Quasi-Döpfner, davon überzeugen muss, in seinem »Nachrichtenpuff« endlich einmal für Ordnung zu sorgen. Der Freund jedoch, von dem des Erzählers Anwalt sagt: »Es gibt kaum einen bigotteren Menschen in diesem Land«, ist ein unverbesserlicher Schwätzer und gelobt zwar das Ein- und Durchgreifen, denkt aber nicht daran, seinen Chefredakteur, mit dem er die tiefe Abneigung gegen die »linksgrünversiffte Bubble« teilt, fallen zu lassen: ein Mann, der von Werten redet, aber bloß den Geldwert meint.

Dass es ein Fehler gewesen sei, von L. A. nach Berlin zu fliegen – übersetzt: den Abstand gegen eine Tatsächlichkeit zu tauschen, die nicht allein der Fausersche »Rohstoff« ist –, wirft der Erzähler sich mehr als einmal vor, und der ewige Drübersteher und Hotelbewohner Stuckrad-Barre, dessen Lieblingsvokabeln »grotesk« und »absurd« lauten und dessen Alter ego den Satz sagt: »Menschsein, es ist und bleibt die groteskeste Komödie überhaupt«, muss Farbe bekennen, schon darum, weil er die junge Sophia eben schon »sehr, sehr gern« mag und weil er nun mal diesen wirklich direkten Draht zum Verlagschef, zur Macht schlechthin hat: eine geradezu Balzacsche Konstellation. Dieser ihm weder geläufige noch angenehme, völlig gegen die Natur gehende Aktivismus macht ihm zwischendurch, weil’s neu ist, auch mal Spaß, aber eigentlich »überfordert« er ihn, er will nur weg, und nämlich zurück nach L. A., wo er sein lang geplantes »Buch über die Liebe« schreiben will. Das hat er, darf man vermuten, hiermit getan und darüber nicht mitbekommen, dass im Hotel »Rassismus, cholerische Personalführung, mieseste Arbeitsbedingungen, auch sexuelle Übergriffigkeiten« an der Tagesordnung waren. »Nein, uns war nichts aufgefallen«, lautet der letzte Romansatz, den man wiederum nicht plan moralisch lesen darf, denn das »letzte Paradies«, das der Erzähler im Chateau Marmont gefunden zu haben glaubte, ist ja eins der Splendid isolation, eine Art Zauberschloss-Sanatorium im ewigen Sommer, und was für Hans Castorps Welt der Erste Weltkrieg war, ist für diese der Fall Weinstein.

Im Zwiespalt

Uns war nichts aufgefallen: ein unscheinbares, doch abgründiges Fazit, das sich direkt auf den Romantitel bezieht und das Problem einer Ästhetik aufgreift, die für sich in Anspruch nimmt, dass ihr nichts entgehe, das Kaputte zumal. Kaputtheit, wie Thomas Bernhard es tat, als Generalphänomen auszuweisen ist Ästhetizismus, nicht Moralismus, und dass alles kaputt sei, man selbst eingeschlossen, fand schon der junge Stuckrad-Barre. Der ältere ist zwar noch ganz der alte, wenn er seine popliterarische Oberflächengespanntheit nutzt, um die »Männer des Westens« (ein Falco-Zitat) zu konterfeien, aber durchaus schon im Zwiespalt, wenn er das Leitmotiv seines Berichts von US-amerikanischen Kfz-Rückspiegeln abliest: »OBJECTS IN MIRROR ARE CLOSER THAN THEY APPEAR«. Und so fragt der Roman unter seiner pandämonischen Oberfläche, ob die distanzierte Auskennerhaltung, die ja schon die Idee des Debüts »Soloalbum« war, noch Wachheit markiert oder schon die Unlust, die Welt zu verändern, statt sie immer nur zu interpretieren, wie glänzend immer: »Musk bittet um nichts, er bietet an: Er bietet an, mit Steuergeldern gefördert zu werden. Er bietet an, gegen Genehmigungen zu verstoßen. Er bietet an, Wälder umzuholzen. Er bietet an, Arbeitsplätze ohne Tariflohn zu schaffen, keine gewerkschaftliche Organisation seiner künftigen Arbeitnehmer zuzulassen. Sollte das irgendwen stören, easy, dann bietet er eben an, Arbeitskräfte aus Nachbarländern anzumieten, die keine kommunistischen Bedingungen stellen, weil sie bis vor kurzem ja selbst noch im Kommunismus lebten und also noch relativ neu und HOFFNUNGSFROH UNTERWEGS sind im Kapitalismus-GAME.«

Mach besser nichts

Die Frauen, an deren »Kampf« der Erzähler beteiligt war – und obwohl alles Kitschige, wie bei Stuckrad-Barre zuletzt üblich, versal gesetzt ist, »Kampf« ist es nicht –, lässt der Roman letztlich resignieren, und es gibt ja auch gute Gründe anzunehmen, dass Widerstand und Karriere so schlecht zusammengehen wie Politik und Kunst: »Deshalb, wenn du mich jetzt ehrlich fragst, was ich dir rate: Mach besser nichts. Lass dir alles gefallen. Das darf man natürlich nirgends so sagen, weil das SO HART klingt und so opportunistisch. Aber es ist so.« Also bleibt frau beim Sender und der Komödiendichter, für seine Verhältnisse durch ein Unendliches gegangen, am Pool. Denn dass die Beschreibung eines Kampfes gerade dann eine Geschichte ist, wenn er verlorengeht, mag billig sein; doch dass am Schluss, nach allem, jedenfalls Kunst stehe, ist für den Schriftsteller das Entscheidende. Wer das zynisch findet, ist keiner.