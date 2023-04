»Völkerrecht gilt nur für die anderen«

Frank Hormann/dpa Alles andere als harmlos: Fallschirmjäger der Bundeswehr bei einer »Evakuierungsübung« (Rügen, 8.5.2022)

Das sogenannte robuste Mandat für den Bundeswehr-Evakuierungseinsatz im Sudan hat der Bundestag am Mittwoch nachträglich beschlossen. Sie kritisieren, es sei an den Parlamentariern vorbei entschieden worden. Warum?

Wie schon bei der rasanten Machtübernahme der Taliban im Sommer 2021 kam auch die jüngste Gewalt im Sudan für die Bundesregierung mal wieder vollkommen überraschend – »out of the blue«, wie Außenministerin Baerbock meinte. Daher war auch die Evakuierung durch die Bundeswehr eine schlecht geplante Hauruckaktion. Der erste Versuch am Mittwoch vergangener Woche musste sogar abgebrochen werden, weil die Sicherheitslage vor Ort vollkommen falsch eingeschätzt wurde. Da blieb der Bundesregierung dann auch keine Zeit mehr, den bewaffneten Einsatz im Parlament zur Debatte zu stellen.

Bei der Abstimmung im Bundestag haben Sie sich als einer von wenigen enthalten. Wie begründen Sie Ihre Entscheidung?

Gefährdete Personen aus dem Kriegsgebiet in Sicherheit zu bringen, ist klarerweise richtig und geboten. Das gilt selbstredend nicht nur für deutsche Staatsbürger, auch für Sudanesinnen und Sudanesen müssen sichere Ausreiserouten gewährleistet sein. Doch eine Zustimmung zum Einsatz kommt für mich nicht in Frage. Deshalb habe ich mich enthalten. Anstatt mit bewaffneten Spezialeinheiten in den Sudan zu gehen und so eine weitere militärische Eskalation zu riskieren, hätte zivil evakuiert werden müssen, wie es etwa Jordanien, Japan, Indien, China oder Saudi-Arabien ohne größere Komplikationen durchgeführt haben. Somit haben die Länder des globalen Südens auf eine zivile Evakuierung gesetzt, während NATO-Mitglieder und ehemalige Kolonialmächte wie Deutschland, Frankreich oder Großbritannien auf die militärische Karte gesetzt haben.

Die sudanesische De-facto-Regierung erlaubte den Einsatz der Bundeswehr, die bewaffneten Evakuierungen seitens Frankreichs und Großbritanniens waren allerdings vorher ohne Erlaubnis erfolgt. Welche Wahl besaß Präsident Abdel Fattah Al-Burhan bezüglich seiner Zustimmung?

Dass sich Länder wie Frankreich und Großbritannien derart über einen souveränen Staat hinwegsetzen, verdeutlicht einmal mehr die überhebliche Arroganz, mit der Länder des globalen Südens oft weiterhin behandelt werden. Völkerrecht gilt nur für die anderen. Und die Retourkutsche folgte auf dem Fuß: Der französische Konvoi wurde beschossen, die britischen Flieger vom sudanesischen Militär zunächst festgesetzt. Al-Burhan hatte kein Interesse daran, es sich mit einem bedeutenden Land wie Deutschland zu verscherzen, und ließ die A 400 M (militärisches Transportflugzeug, jW) der Bundeswehr nach erfolgten Absprachen gewähren.

Warum wurden die deutschen Staatsangehörigen Ihrer Meinung nach nicht mit einer zivilen schnellen Luftabholung geholt, sondern mit Spezialeinsatzkräften wie Fallschirmjägern der Luftlandebrigade 1 und dem Kommando Spezialkräfte, KSK?

Es entbehrt jeder Logik: Noch am Mittwoch vergangener Woche wollte die Bundesregierung auf eine zivile Evakuierung setzen, obwohl der Flughafen im Zentrum von Khartum schwer umkämpft war, und hat sich dann am Sonntag aber auf dem Flugfeld Wadi Seidna nördlich der Hauptstadt, wo gesicherte Bedingungen vorlagen, für die bewaffnete Option mit den genannten Spezialeinheiten entschieden. Dies hat also offensichtlich keine militärischen oder sicherheitsrelevanten Gründe, sondern politische. Der Verdacht liegt nahe, dass insbesondere dem KSK mal wieder Legitimität verschafft werden soll, indem sich die Bundeswehr und ihre Spezialkräfte als »Retter« inszenieren können. Erinnern wir uns an Kabul im Sommer 2021: Zuvor stand das KSK noch kurz vor seiner Auflösung, nach der medial inszenierten Evakuierung redete dann niemand mehr davon.

Welche Parallelen zur jetzigen Evakuierung sehen Sie zu der von Kabul?

Damals und jetzt im Sudan wird ein »robustes Mandat« der Bundeswehr als alternativlos dargestellt. Dabei wird nicht berücksichtigt, dass es verschiedene Formen einer Evakuierung gibt. In beiden Fällen wäre eine zivile »schnelle Luftabholung« möglich gewesen. Die UNO hat in den vergangenen Tagen über 1.200 Menschen zivil auf dem Landweg in Sicherheit gebracht. Dies zeigt, dass es zu keinem Zeitpunkt eine Notwendigkeit für einen bewaffneten Einsatz gab.