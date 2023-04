Melonis Heuchelei

Remo Casilli/REUTERS Staatstragend: Meloni und Senatspräsident La Russa (v. l. n. r.) am Dienstag am Grab des unbekannten Soldaten in Rom

Das antifaschistische Italien hat am Dienstag den 78. Jahrestag des Beginns des bewaffneten Aufstandes im April 1945 gefeiert, der das Ende der Besatzung durch die Wehrmacht und des faschistischen Mussolini-Regimes besiegelte. Staatspräsident Sergio Mattarella gedachte am »Altar des Vaterlandes« an der Via del Corso mit einer Kranzniederlegung der im Kampf gegen das Besatzungsregime Gefallenen. Mattarella sprach dabei von der Notwendigkeit, die Erinnerung an die nazifaschistischen Greueltaten wachzuhalten. An der Zeremonie nahm qua Amt als Ministerpräsidentin auch die Parteivorsitzende der faschistischen »Brüder Italiens« (Fratelli d’Italia, FdI), Giorgia Meloni, teil.

Provokateur La Russa

Diese bemüht sich nach Kräften darum, sich offiziell vom Faschismus zu distanzieren. So schrieb sie in einem Brief an die Tageszeitung Corriere della Sera (Dienstagausgabe), »die grundlegende Frucht des 25. April war und bleibt zweifellos die Bekräftigung demokratischer Werte«. Diese habe der Faschismus »mit Füßen getreten«, und sie seien nun in der republikanischen Verfassung »eingraviert«. Weiter behauptet die FdI-Chefin darin, »die Parteien, die die Rechte im Parlament vertreten«, würden seit »vielen Jahren« ihre Unvereinbarkeit »mit jeglicher Nostalgie für den Faschismus« erklären. Eine klare Distanzierung von der faschistischen Herrschaft Mussolinis blieb Meloni bis dahin schuldig, findet unter anderem der Partisanenverband ANPI. ANPI-Präsident Gianfranco Pagliarulo hatte am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur ANSA gefordert, die Meloni-Regierung soll »eine klare und unumkehrbare Distanzierung von der Geschichte und politischen Kultur des ›Ventennio‹« bewirken, der zwei Jahrzehnte währenden faschistischen Herrschaft in Italien. Diese habe dem Land »enormen Schaden zugefügt«.

Melonis Schreiben an den Corriere und ihre Anwesenheit am »Altar des Vaterlandes« erweisen sich gerade mit Blick auf den am Dienstag dort an ihrer Seite stehenden Parteikollegen Ignazio La Russa allerdings als Heuchelei. La Russa fiel mehrfach mit Provokationen auf, darunter mit der Behauptung, dass die bei dem Angriff von Partisanenkämpfern in der Via Rasella in Rom am 23. März 1944 getöteten Besatzungssoldaten keine Faschisten gewesen seien. Zuletzt behauptete La Russa, in der Verfassung der italienischen Republik gebe es »keinen Hinweis auf den Antifaschismus«. Dem widersprach die designierte Parteivorsitzende des sozialdemokratischen Partito Democratico, Elena Ethel Schlein, am Dienstag vehement. Bei einer Kundgebung in Mailand erklärte sie, der »Antifaschismus ist unsere Verfassung«.

Unter roten Fahnen

Auch in Rom und Turin, von Bologna bis Palermo fanden Demonstrationen und Gedenkkundgebungen statt, die dem Aufruf des Partisanenverbandes ANPI folgten. Dort wurde das Partisanenlied »Bella Ciao« gesungen und unter den roten Fahnen der Arbeiterklasse »Stoppt den Krieg, erzwingt den Frieden« gefordert. Der Ruf richtete sich gegen die Waffenlieferungen der Meloni-Regierung an die Ukraine. In Mailand, Turin, Genua, Bologna, Venedig und weiteren Städten wurde am Dienstag außerdem daran erinnert, dass diese Städte noch vor dem Eintreffen der alliierten Truppen durch den Aufstand vom 25. April befreit wurden und am 27. April 1945 Partisanen bei Como den Diktator Benito Mussolini und führende Faschisten, die in die Schweiz flüchten wollten, gefangennahmen.

Durch die Hauptstadt zog, wie Il Manifesto berichtete, eine große Menschenmenge. Der Zug, an dem sich Gewerkschaften, Studentenorganisationen, antifaschistische und zivilgesellschaftliche Vereinigungen beteiligten, lief vom Largo Bompiani durch die Arbeiterviertel Tor Marancia, Garbatella und Ostiense. Diese waren am 8. und 9. September 1943 Schauplätze des Widerstandes italienischer Soldaten, von Kommunisten und Sozialisten gegen die Okkupation durch die Wehrmacht. Die Strecke führte am Dienstag bis zur Porta San Paolo, wo Kommunisten einst unter dem Kommando von Luigi Longo – späterer Befehlshaber der Partisanenarmee – gegen die deutschen Besatzer ins Gefecht zogen.