»Ein Leben in der Arbeiterbewegung – Wolfgang Abendroth«. Gespräch mit Tochter Elisabeth Abendroth und jW-Autor Georg Fülberth. Abendroth wurde von den Nazis eingekerkert, kam ins Strafbataillon 999 nach Griechenland, desertierte in den Widerstand, setzte sich später gegen Remilitarisierung, Notstandsgesetze und Berufsverbote ein. Dienstag, 2.5., 19 Uhr. Ort: Alte Feuerwache, Gathe 6, Wuppertal. Veranstalter: VVN-BdA Wuppertal

»Wirtschaftskrieg, Inflation, Krise«. Vortrag. ATTAC-Gründungsmitglied Peter Wahl stellt die Zusammenhänge zwischen Krise, Wirtschaftskrieg der NATO gegen Russland und Inflation dar. Welche ökonomischen Ursachen haben die Aggressionen von USA und EU? Dienstag, 2.5., 18 Uhr. Ort: Bierkeller, Grieselstr. 50, Bensheim. Veranstalter: DKP Darmstadt-Bergstraße

»A. P. bei Polizeieinsatz erstickt«. Kundgebung. Am 2. Mai 2022 wurden in Mannheim A. P. von der Polizei schwere Verletzungen zugefügt, an denen er erstickte. Noch immer gibt es keine Aufklärung und keine Konsequenzen für die Täter. Dienstag, 2.5., 17 Uhr. Ort: Plankenkopf gegenüber Wasserturm, Mannheim. Veranstalter: Initiative »2. Mai Mannheim«

»200 Jahre Monroe-Doktrin«. Vortrag mit Diskussion. Die Monroe-Doktrin vom 2. Dezember 1823 wurde vom fünften US-Präsidenten James Monroe entwickelt. Was bedeutet diese imperialistische Doktrin 200 Jahre später für die USA und die Welt? Donnerstag, 4.5., 19 Uhr. Ort: Waldheim Gaisburg, Obere Neue Halde 1, Stuttgart. Veranstalter: FG BRD–Kuba, Cuba Sí Stuttgart