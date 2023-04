Nachschlag: Einsteigen statt aussteigen

Javad Parsa/IMAGO/NTB

Wenn sich die Freien Demokraten als Partei des Volkes in Szene setzen, ist Vorsicht geboten. Dass die Mövenpick-Partei die Interessen ihrer kapitalkräftigen Klientel und der ein oder anderen Kapitalfraktion zur Not mit Ellenbogen durchzusetzen bereit ist, weiß man ja. Worum aber geht es in der Debatte um die Reform des Gebäudeenergiegesetzes, die die FDP seit geraumer Zeit veranstaltet? Um Technologieoffenheit. Das ist das Zauberwort, mit dem die Vertreter der Liberalen gegen die »Planwirtschaft« eines Robert Habeck ankämpfen. So auch FDP-Fraktionschef Christian Dürr, der im Interview mit dem Deutschlandfunk betont: »Nicht immer aussteigen, auch mal wieder einsteigen«, womit natürlich der Atomausstieg gemeint ist. Und die Gasheizungen? Die sollen auf keinen Fall verboten werden. Man kann ja einige später auch mit klimaneutralem Wasserstoff bedienen. Dass der absehbar aufgrund von Knappheit sehr teuer sein wird, verschweigt Dürr. Die Hersteller der H2-Ready-Heizkessel werden es ihm danken. (row)