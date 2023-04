Rotlicht: Widerspruch

UIG/IMAGO Gesellschaftliche Widersprüche wie der zwischen Kapital und Arbeit können aufgehoben werden. Das Mittel dazu heißt Klassenkampf (Woolworth-Streik, New York 1937)

Wer etwas Wahres sagen will, darf sich nicht widersprechen. Obwohl Logik außerhalb von Philosophie und Mathematik kaum gelehrt wird, scheint es für jeden einleuchtend zu sein, dass eine Aussage nicht zugleich wahr und falsch sein kann. Dass es sich dabei nicht nur um den logischen Status dreht, sondern um den Sachverhalt selbst, zeigt die berühmte Formulierung des Satzes vom ausgeschlossenen Widerspruch in der »Metaphysik« des Aristoteles: »Denn es ist unmöglich, dass dasselbe demselben in derselben Beziehung zugleich zukomme und nicht zukomme.« Wenn ich von einem beliebigen Satz – etwa »ich sitze in einem Büro« – beanspruche, er sei entweder wahr oder falsch, so soll das schließlich nicht nur für die Aussage, sondern für die Tatsache meines Aufenthaltsortes selbst gelten.

Der Satz des Widerspruchs ist nicht allein für die formale Logik von grundlegender Bedeutung, sondern auch im Alltag das wichtigste Prinzip jedes Sprechens. Denn wer überhaupt argumentiert, muss den Satz bereits in Anspruch nehmen (noch wenn jemand die Geltung des Satzes leugnet, behauptet er damit schon, seine Behauptung sei wahr und eben nicht zugleich falsch). Auch in der Realität müssen wir jedes Ding als etwas mit sich Identisches denken. Der Tisch ist eben der Tisch und nicht etwas anderes. Doch schon die alten Griechen hatten ein Bewusstsein davon, dass diese Identität aller Dinge mit sich keine abstrakte Einheit ist, sondern eine Einheit widersprechender Bestimmungen. So wusste bereits Heraklit, dass Bewegung und Entwicklung sich nur denken lassen als Widerspruch, dass etwas es selbst ist und zugleich schon nicht mehr ganz es selbst.

Der Widerspruch ist dabei mehr als ein bloßer Unterschied. Dass Äpfel keine Birnen sind, ist kein Widerspruch, denn eine Welt, in der das eine ohne das andere existiert, ist ohne weiteres denkbar. Es ist schließlich eine Laune der Natur, welche konkreten Obstsorten existieren. Mit anderen Bestimmungen verhält es sich nicht so: Was wäre ein Nordpol ohne einen Südpol? Der Bezug auf das andere ist hier konstitutiv zur Bestimmung des einen, fiele der Südpol weg, ließe sich gar nicht mehr denken, was der Nordpol eigentlich sei, ja er würde gar nicht mehr als solcher existieren. Erst in ihrer Einheit sind die Gegensätze also bestimmt als das, was sie sind.

In der Frühen Neuzeit geriet dieser Gedanke in den Hintergrund. Erst Kant belebte ihn wieder, indem er in der »Kritik der reinen Vernunft« zeigte, dass die Vernunft sich notwendig in Widersprüche, in Antinomien verstrickt, sobald sie etwas denkt, von dem keine empirische Anschauung gegeben werden kann, beispielsweise die Welt als Ganzes. Hegel lobt Kant für den Gedanken der Notwendigkeit des Widerspruchs und kritisiert zugleich, dass er nur in der Anwendung des menschlichen Denkens auf bestimmte Gegenstände zustande komme: »Die wahre und positive Bedeutung der Antinomien besteht nun überhaupt darin, dass alles Wirkliche entgegengesetzte Bestimmungen in sich enthält und dass somit das Erkennen und näher das Begreifen eines Gegenstandes eben nur soviel heißt, sich dessen als einer konkreten Einheit entgegengesetzter Bestimmungen bewußt zu werden.«

Marx und Engels übernehmen dieses Prinzip der Dialektik, wenden aber Hegels Kritik an Kant wiederum auf diesen an: In der Politik sei die vorwärtstreibende Kraft des Widerspruchs nicht allein im Denken des Begriffs der Sache zur Einheit aufzuheben, sondern handelnd auszutragen. Dies gilt natürlich nur für bestimmte Gegenstände. Während es sich etwa bei Widersprüchen in der Natur um bleibende, immer wieder sich produktiv wiederholende Gegensätze handelt, gibt es in der bürgerlichen Gesellschaft antagonistische Widersprüche. So muss der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit, zwischen Bourgeoisie und Proletariat ausgefochten werden – bis zu seiner Überwindung.