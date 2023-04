Eine Faust als Hallo

The Baboon Show Aus Fleisch und Knochen: The Baboon Show

Noch mehr, sie hätten mit auf der Bühne stehen müssen. Der Leipziger Felsenkeller war pickepackevoll am vergangenen Sonnabend – die mit den Wursthaaren, »Rock ’n’ Roller Johnny mit dem fettigen Haar« (Loikaemie), die mit dem schlecht gealterten »Girls to the Front«-Shirt und der »Saufsoldat« (Pöbel & Gesocks) waren alle da. Ein Publikum, das ab Mitte 30 beginnt und fast so paritätisch ist wie der Anlass des Treffens: The Baboon Show aus Stockholm.

Die sind für ihr neuntes Album »God Bless You All« auf Tour gegangen, Leipzig ist der letzte Halt. Eine Stadt, wo zu ihrem ersten Konzert im Jahr Irgendwann nur zwei Leute kamen. Jetzt ist das Haus ausverkauft, Sängerin Cecilia Boström ist die einzige, die Platz zum Toben hat. Den braucht sie auch: Als ich sie das letzte und erste Mal gesehen habe, spielten sie noch in kleinen Läden wie der Chemiefabrik in Dresden, und Cecilia war mehr auf der Bassdrum präsent als Schlagzeuger Niclas Svensson selbst. Die Popularität des Quartetts steigerte sich in 20 Jahren Bandgeschichte sukzessive – und damit auch die Größen der Shows.

Von den Spiders aus Göteborg für Hard Rock zwar bewusst, in der Pose letztlich aber unmotiviert eröffnet, ging die Segnung durch den Personenkult um Cecilia nach einem Kollektivchoral, den »You Shook Me All Night Long« von AC/DC aus der Dose evozierte, schnell steil. Alle waren mit ihr privat, »Me, Myself and I«: »We ain’t got problems, it’s perfect / I close my eyes and cover my ears.« Äffchen, die nichts hören, sehen, sagen wollen, stehen da nicht auf und vor der Bühne, denkt man. Paviankultführerin Cecilia geht baden, irgendwer hält ihre Brüste für Hüften und klebt sich da fest, als wäre das ein Limp-Bizkit-Konzert.

»Just like everybody else / You’re made of flesh and bone«, wie es im Song »Revolution Avenue« heißt, einer der vielen vom neuen Album, die sie nicht spielen. Böse drüber ist niemand, ein »Kann, aber nicht Muss« ist »God Bless You All«. Aber die Liebe haben sich die vier aus Fleisch und Gebein erarbeitet, so dass sie für sich arbeiten lassen: Die Roadies tragen blauen Overall, das Bandlogo als Firmenlabel auf dem Rücken. Wie Kapitalismus funktioniert, wissen die allesamt in linken und kommunistischen Parteien organisierten Baboons allerdings, und dass sie in dem zwar leben, mit ihm aber brechen wollen: Zu »Same Old Story«, der vertonten Arbeiterkampflyrik vom 2018er Kracheralbum »Radio Rebelde«, kommen die dem Publikum namentlich bekanntgemachten Bühnenarbeiter mit on stage. Alle, der allzumenschelnd-massenübertauglichen Anti-System-Ansage von Cecilia vorab (»We can say ›Hello!‹«) zum Trotz, die Faust gehoben, nicht gewunken.

Politik, scheint’s, ist das einzige nicht Gespielte, das, was auf und hinter der Bühne präsent ist bei der Baboon Show. Ansonsten sind sie gekonnte Schaustellerinnen und Schausteller: Bassistin Frida Ståhl ist die Opernsopranistin, wenn sie soll, Gitarrist Håkan Sörle gibt mit Schnubbi und Vokuhila auch den Hulk Hogan, und Svensson präsentiert uns exhibitionistisch seine Hotpants. Und natürlich Cecilia Boström, die die Messe leitet, wie sie will, die Priesterin der Affen.