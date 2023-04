Begrabener Widerstand

Mathias Schormann/ Studio Michael Müller Michael Müller: »Birkenau in Farbe« (Öl auf bedrucktem Leinen, 2022)

Mit künstlerischen Mitteln analysiert Michael Müller in der Berliner St.-Matthäus-Kirche den Zyklus »Birkenau« (2014), ein Hauptwerk von Gerhard Richter. Richter ist, wie seine »100 Werke für Berlin« seit 1. April in der Neuen Nationalgalerie beweisen, zu einem Frank-Walter Steinmeier der Kunst geworden, für alle deutschen Themen zuständig von ­Onkel Rudi in der Wehrmachtsuniform bis zum besetzten Haus, ein großer Versöhner und Nivellierer.

Wer sich fragt, wie da der Holocaust ins Bild passt, sollte sich, bei Richter wie bei Steinmeier, daran erinnern, dass Außenminister Joseph Fischer Ende der 90er Jahre erklärte, gerade wegen Auschwitz müsse Deutschland wieder Krieg führen. Plötzlich galt das, was zuvor gern verdrängt wurde, als Staatsräson, und nun hängt »Birkenau« als Dauerleihgabe in der Hauptstadt.

Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Prof. Hermann Parzinger, deklamierte: »Gerhard Richters Stiftungsbilder markieren den Beginn einer neuen Zeit für die Nationalgalerie« – schon wieder eine Zeitenwende oder vielleicht immer noch die alte. Denn wenn sich sogar der Spiegel-Redakteur nachträglich zum Kommiss meldet, darf die Kunst nicht hintan­stehen. Was also zeigt der »Birkenau«-Zyklus? – Nein, die Frage ist falsch gestellt und sollte lauten: Was zeigt er nicht?

»Birkenau« zeigt nicht die vier Fotos, die der jüdische Partisan Alberto Errera im August 1944 in Auschwitz-Birkenau aufgenommen hat. Errera, abgeordnet zum Sonderkommando, das die übelsten Arbeiten rund ums Krematorium zu übernehmen hatte und selbst zur Vernichtung bestimmt war, hielt mit Genossen Verbindung zum polnischen Widerstand. So kamen sie an eine Kamera. Eines der Fotos nahm Errera, von zwei Genossen gesichert, aus einer gerade zum Lüften geöffneten Gaskammer, und zwar aus der Öffnung für das Zyklon B, auf. (Die beste Recherche zu den Häftlingsfotos bieten Christophe Cognets Buch »Éclats« von 2019 und sein Film »Blinden Schrittes« von 2021.) Wenige Wochen darauf sollte Errera Asche in die Weichsel schippen. Er hieb mit seiner Schaufel auf zwei Bewacher von der SS ein, sprang in den Fluss, wurde aber gefasst und ermordet. Seine Fotos, einzigartige Zeugnisse des Verbrechens, gelangten nach draußen. Richter malte sie erst ab und übermalte sie dann.

Darum, dass er Bilder von nackten, ins Gas getriebenen Frauen oder von Leichen, die, weil das Krematorium V ausgefallen war, im Freien verbrannt wurden, nicht zeigen, sondern zudecken wollte, wird seither viel Gewese gemacht. Auch für Müller ist das die ­oberste Frage: Dürfen wir Bilder vom Morden ausstellen? Man kennt diesen Zweifel seit den Ästhetizismusdebatten der 50er Jahre, er hat seinen guten Grund, aber bei Müller wirkt es doch so, als sollte eine berechtigte Kritik in eine diffuse »Befragung« aufgelöst werden.

Richter jedenfalls ging die Sache technisch an. Erreras Foto der Leichen, sagte er, sehe aus wie »Gartenarbeiter, die Abfälle verbrennen«. Zu läppisch. Deshalb übermalte er, aber doch ganz anders als früher. Seit 1968 hatte er misslungene oder fragwürdige Werke grau abgedeckt, nicht immer vollständig: Die Leiche der Gudrun Ensslin (»Erhängte«, 1988) erscheint wie hinter einem Schleier, ähnlich das attackierte World Trade Center auf »September« (2005). Bei »Birkenau« aber kratzte er erst die Farbe der abgemalten Fotos herunter, strich mit der Rakel drüber, grün und rot, wieder und wieder, von oben nach unten, von links nach rechts, bis das Ganze aussah wie eine schimmlige Grotte. Müller, der die einzelnen Phasen nachmalte, führt den Prozess vor Augen.

Kaum war Erreras Akt des Widerstands unter schmutzigen Farben begraben, ging ein Platzregen des Unsinns auf ihn nieder: Der Journalist Peter Iden wollte »finale Landschaften, apokalyptisch verwüstet« erkennen, die Journalistin Ingeborg Ruthe glaubte, Richter lege »verborgene Schichten« frei, der Philosoph Georges Didi-Huberman, früher ein Verfechter dokumentarischer Kunst, sprach von »Nachbildern« der Toten. Wenn, wie manche meinen, die vier Tafeln die Unmöglichkeit einer Repräsentation der Schoah demonstrieren sollten, so hat das Werk exakt das Gegenteil erreicht: Es ist nun die Carte blanche für jedermanns Phantasie über die Schoah.

Müller, der die Instrumentalisierung des Verbrechens nicht thematisiert, kontextualisiert »Birkenau« immerhin auf eine Art und Weise, dass dem Autonomieästhetiker die Haare zu Berge stehen müssen. Leider fehlt der RAF-Zyklus, das andere Totenwerk Richters, aber das indifferent-monochrome Grau, lange Zeit Richters Trademark, hat Müller frech nachgemalt und mit einem rötlichen Spritzer am Rand verdorben (»Birkenaugrau«). Er greift auch die Verfolgung der Juden in Tiergarten auf. Und schon im Eingangsraum steht seine leider ungenaue Nachempfindung (»Kopflose«, 2022) des »Großen Kopfes« (1912) von Otto Freundlich, dem neben Errera andern großen jüdischen Kommunisten der Schau. Auch er wurde im KZ ermordet.

Freundlichs »Kopf« erschien auf dem Titel des Katalogs zur Ausstellung »Entartete Kunst«, die von 1937 an durchs Reich tourte. Wie Mandy Wignanek im Katalog der grandiosen Freundlich-Retrospektive »Kosmischer Kommunismus« (Köln, Basel 2017) anhand von Pressefotos nachwies, muss das Original (aus Gips) unterwegs beschädigt worden sein; die Nazis behalfen sich mit einer plumpen Kopie. Diese Verfälschung reflektiert Müller (»Vergleichen«, 2022), behauptet allerdings (wenig glaubhaft), er sei ihr selbst auf die Spur gekommen. Und er stellt, eine schlimme Steinmeierei, seine Freundlich-Rekonstruktion unter den Serientitel »Heilungen«.

Michael Müllers Arbeiten handeln weder vom kommunistischen Widerstand noch von dessen Vereinnahmung, aber seine Analyse stört wenigstens den gerade laufenden Gerhard-Richter-­Hype. Einen Steinwurf von der Nationalschau der Neuen Nationalgalerie entfernt, legt sie die Geschichte hinter den Bildern frei.